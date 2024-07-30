Претензии США на обширный участок морского дна и содержащиеся в нём потенциальные ресурсы не имеют под собой оснований в международном праве. Такое мнение высказали представители правительств России и Китая во время дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка).
Ранее США предъявили претензии на обширный участок (околок 1 млн кв. км) морского дна к их континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом и Атлантическом океанах и Мексиканском заливе.
Представители РФ и КНР подчёркивают, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, что делает их претензии необоснованными.
Фото: Flickr/Винсент Лу (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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