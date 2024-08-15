проректор МАУ: " Морской старт" будет заниматься развитием судоремонтных мощностей в Мурманске

В Мурманске развитием судоремонтных мощностей и созданием инжинирингового центра на базе старого судоремонтного завода, собственником которого год назад стала S7 Group, займется "дочка" группы - ООО "Космический центр 'Морской старт'", сообщила "Интерфаксу" первый проректор Мурманского арктического университета (МАУ) Мария Князева.

"Мы сейчас очень плотно общаемся с компанией S7, они как раз сейчас занимаются проектированием судоремонтного завода на базе той инфраструктуры, которая сохранилась", - сказала она.

Предполагается, что часть помещений будет отдана под инжиниринговый центр, который будет создан S7 совместно с МАУ, уточнила Князева.

Инжиниринговый центр будет заниматься разработками технологий и изделий для судоремонтной отрасли. Это позволит преподавателям и студентам инженерных специальностей проходить практику в условиях действующего судоремонтного предприятия.

Планируется, что для этого в 2025 году МАУ примет участие в конкурсе Минпромторга по созданию центров инженерных разработок. В случае, если университет не сможет пройти конкурс, он будет искать инвестиции на создание инжинирингового центра, закупку оборудования и специализированного программного обеспечения.

Мурманская область и S7 Group в конце 2023 года заключили соглашение о взаимодействии по проекту создания судоремонтного предприятия в Мурманске. Детали проекта стороны тогда не сообщали. Глава региона Андрей Чибис отметил лишь, что речь идет о развитии промышленных мощностей и создании современного предприятия по судоремонту.

S7 Group в 2016 году приобрела плавучий космодром - платформу "Морской старт". В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В 2020 году комплекс "Морской старт" был успешно перебазирован из США в порт Славянка на Дальнем Востоке. Тогда же теперь уже бывший вице-премьер (а ныне - глава "Роскосмоса") Юрий Борисов заявлял, что на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. Проект будет реализован с госучастием. Позже, в 2021 году, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов говорил, что модернизация космодрома "Морской старт" и создание для него береговой инфраструктуры потребуют 37-47 млрд рублей.

"Роскосмос" предложил S7 передать "Морской старт" в пользование госкорпорации.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Космический центр 'Морской старт'" зарегистрировано в феврале 2020 года в поселке городского типа Славянка в Приморском крае. С учетом докапитализации уставный капитал составляет 5,843 млрд рублей. Учредителем является ЗАО "Группа компаний S7".

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