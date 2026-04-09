Морской контейнер вместо дома: скрытый риск обнаруживается не сразу

Металлические контейнеры не уступают по пожарной безопасности деревянным домам, но требуют грамотной вентиляции, пояснил основатель и почетный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. О плюсах и минусах такого жилья эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Напомним, ранее издание Lenta. ru сообщило, что россияне стали скупать морские контейнеры и использовать их в качестве дачных домов, спрос на них за последние два года вырос на шестьдесят процентов. Однако привлекающие дешевизной ящики могут быть опасны, если раньше в них перевозили радиоактивные грузы.

Апрелев отметил, что популярность контейнерных домов связана прежде всего со скоростью их установки и возможностью быстро получить готовое пространство на участке. По его словам, такие конструкции не выглядят более опасными, чем традиционные дачные постройки, особенно если правильно подобрать внутренние материалы.

"Сам по себе металл, наверное, не является плохой историей по безопасности. Если мы совершенно спокойно у себя строим на участках деревянные дома и щитовые домики, то почему нас должна беспокоить безопасность в железном контейнере, у которого горючесть гораздо хуже, чем у дерева?", — задался вопросом Апрелев.

Он добавил, что основные риски связаны не с пожарной безопасностью, а с эксплуатацией. В частности, в таких помещениях может скапливаться влага, что требует продуманной вентиляции и может привести к появлению плесени при ее отсутствии.