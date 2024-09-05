Представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости об успешной операции морских пехотинцев 810-й бригады Черноморского флота в районе села Александровка Курской области.
Российские военнослужащие организовали засаду и полностью ликвидировали группу украинских штурмовиков, входивших в состав 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. РИА Новости располагает видеоматериалами, запечатлевшими последствия операции.
По данным представителя силовых структур, украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорыва вглубь российской территории в районе села Александровка рано утром 6 августа.
Однако продвижение украинских военных было пресечено морскими пехотинцами, которые устроили им засаду. В результате операции все члены диверсионной группы были уничтожены.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее подтвердил попытку наступления ВСУ в Курской области. По его словам, наступление было остановлено, а операция будет завершена полным разгромом противника и восстановлением государственной границы.
Президент России Владимир Путин квалифицировал действия украинского режима как провокацию, отметив неизбирательный характер обстрелов, включая удары по гражданским объектам. Он заверил, что Россия ответит на действия противника и добьется выполнения всех поставленных целей.
В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности граждан продолжает действовать режим контртеррористической операции.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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