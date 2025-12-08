Мороз ударяет по Новосибирску: почему более 500 домов в Дзержинском районе остались без света

В сильный мороз более 500 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС. Причиной отключения стало аварийное состояние, которое затронуло 545 жилых объектов. Восстановить подачу электроэнергии планировалось к полудню, однако позже сроки были перенесены на вторую половину дня.

Отключение в условиях морозов

Местные жители Дзержинского района столкнулись с серьезными неудобствами в условиях сильных морозов. Отключение электроэнергии, произошедшее в самом начале зимнего холода, затруднило жизнь около 545 домов. С учетом температурных колебаний от минус 20 до минус 24 градусов, такая ситуация была особенно тяжелой для жителей, нуждающихся в обогреве и электроэнергии для нормальной работы бытовых приборов.

По информации муниципальных служб, аварийное отключение было вызвано техническими неисправностями в сети. Изначально планировалось, что электроснабжение будет восстановлено к полудню, но позднее стало ясно, что работы продлятся до второй половины дня.

Холод и опасности на дорогах

Западно-Сибирское УГМС сообщило, что в первой половине дня температура в Новосибирске была в пределах минус 20-24 градусов. Эти низкие температуры были дополнительно усилены северо-восточным ветром, который достигал 3-8 м/с. В результате ощущалась еще большая холодность, что создавало дополнительные трудности для людей, находящихся на улице.

Также специалисты предупреждали о гололедице на дорогах. В условиях такой погоды движение транспорта могло быть затруднено, что требовало от водителей особой осторожности. Сложные условия в городе затрудняли работу коммунальных служб и усиливали нагрузку на инфраструктуру.

Восстановление электроснабжения

В настоящее время городские власти принимают меры для скорейшего восстановления электроснабжения в Дзержинском районе. Специалисты уверяют, что работы идут полным ходом, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Восстановление подачи электроэнергии ожидается в ближайшие часы.

"Мы прилагаем все усилия для как можно более быстрого решения проблемы и восстановления снабжения в полном объеме", — сообщили представители городской администрации.

Ситуация с аварийным отключением является уроком для местных властей и энергетических компаний, которые теперь будут работать над предотвращением подобных инцидентов в будущем.