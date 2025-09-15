Кухня, в которой специи звучат громче мяса: что делает Марокко неповторимым

Марокканская кухня сразу покоряет своей щедростью, разнообразием и умением сочетать простые продукты с яркими специями. Здесь каждый приём пищи — это не только еда, но и ритуал, в котором важна атмосфера, традиции и гостеприимство хозяев.

Завтрак по-мароккански

Утро в Марокко редко обходится без свежего хлеба и выпечки. Популярные блинчики бегрир с дырочками, словно кружево, подаются с мёдом и маслом. Ещё один традиционный вариант — шакшука: яйца, томящиеся в густом соусе из помидоров, перца и лука. Любители простоты могут ограничиться жареным яйцом с оливковым маслом, маслинами и кусочком мягкого сыра.

Главное блюдо страны

Трудно представить Марокко без кускуса — национального угощения, которое обычно готовят по пятницам. Манную крупу долго обрабатывают вручную и несколько часов готовят на пару. Подавать его могут с тушёными овощами или мясом в ароматном бульоне. В Касабланке особенно ценится версия сексу бедави, где в тарелке встречаются морковь, капуста, кабачки, картофель и тыква.

Секрет тажина

Ещё один кулинарный символ страны — тажин. Мясо и овощи томятся в керамической посуде с конической крышкой, что делает их мягкими и сочными. Популярны варианты с курицей и консервированными лимонами, бараниной с черносливом или фрикадельками кефта в пряном соусе. Главный акцент — смесь специй рас-эль-ханут, в состав которой входят корица, тмин, имбирь, куркума и ещё десяток ароматных ингредиентов.

Уличные вкусы

Марокканские города невозможно представить без дымящихся мангалов и уличных киосков. Брошетт — шашлычки из баранины, курицы или печени, приправленные специями и подаваемые с хрустящим хлебом и соусом харисса, — один из любимых перекусов местных жителей. Не менее популярна маакуда — картофельные оладьи, которые часто кладут прямо в хлеб, превращая их в сытный бутерброд.

Супы и доступные блюда

На завтрак или лёгкий обед марокканцы часто заказывают густую бобовую биссару, приправленную тмином и оливковым маслом. Это недорогое блюдо сытно и питательно. А на рынках можно встретить суп из улиток с пряным бульоном, который особенно ценят за его пользу для пищеварения.

Мясо в традициях

В Марракеше стоит попробовать танжию — блюдо, которое когда-то готовили холостяки: мясо с лимоном, чесноком и специями томили в хаммамах на горячих углях. А для больших компаний есть мечуи — целый ягнёнок, запечённый в подземной печи до нежнейшей текстуры.

Сладкие угощения

Марокканские десерты — отдельная глава. Печенье cornes de gazelle, фаршированное миндальной пастой и ароматизированное апельсиновой водой, подают с мятным чаем. Чебакия — сладкое лакомство в меде с ароматом шафрана и корицы, особенно популярное в Рамадан. Не менее интересна бастилия — слоёный пирог с мясом и орехами, посыпанный сахарной пудрой.

Рыбные традиции

На побережье Марокко стоит заказать рыбу с чермулой — маринадом из свежей зелени, чеснока, цитрусов и специй. Это блюдо часто готовят на праздники, а в Эс-Сувейре и Касабланке его подают с видом на Атлантику.

Напитки и культура чаепития

Особое место в марокканской культуре занимает мятный чай. Его щедро подслащивают и подают гостям в каждом доме. Этот напиток — символ гостеприимства, и отказаться от чашки почти невозможно. Летом к нему добавляются свежевыжатые соки из сезонных фруктов: апельсинов, арбузов или гранатов.

Сезонные продукты

На марокканских рынках всегда обилие свежих фруктов и овощей. Весной это клубника и абрикосы, летом — инжир, персики и арбузы, осенью — виноград и гранаты, а зимой — клементины и апельсины. Каждая пора года приносит свои вкусы, и именно это делает марокканскую кухню особенно живой.

Кулинарные особенности и традиции

Во время Рамадана жизнь в городах замедляется днём, так как большинство жителей постится. Рестораны открываются вечером, когда начинается ифтар, а на улицах царит праздничная атмосфера. В остальное время года еда — это всегда коллективное действие: блюда ставят в центр стола, едят руками и не забывают поддерживать разговор.

Марокканская кухня — это гармония специй, свежести и традиций. Она удивляет и вдохновляет, будь то трапеза в уличной забегаловке, семейный обед в риаде или изысканный ужин с видом на Атлантику.