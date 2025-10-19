Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка формы после 50
Проверка формы после 50
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:38

Эксперт назвал комплекс упражнений, который запускает метаболизм с самого утра

Фитнес-тренер Иван Красавин рассказал, какие упражнения продлевают жизнь и заряжают энергией с утра

Начало дня с активного движения способно не только зарядить энергией, но и реально продлить жизнь. Фитнес-тренер Иван Красавин в беседе с журналом Men Today рассказал, какие упражнения помогают поддерживать тело в тонусе, улучшают обмен веществ и делают утро по-настоящему бодрым.

"Эксперт рекомендовал включить в тренировку бег на месте, круговые движения в плечевых суставах, наклоны, касание лопатки, повороты в стороны, подтягивание коленей к груди, приседания, скручивания, обратные скручивания, отжимания и гиперэкстензию", — сообщил фитнес-тренер Иван Красавин.

По словам специалиста, правильно подобранная утренняя зарядка активирует все крупные группы мышц, ускоряет метаболизм и помогает телу легче адаптироваться к дневным нагрузкам.

Почему утренняя активность продлевает жизнь

Красавин отмечает, что регулярная зарядка не просто улучшает настроение, но и снижает риски хронических заболеваний. Движение стимулирует выработку дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за ощущение счастья и бодрости. Кроме того, упражнения укрепляют сердце, сосуды и суставы, улучшают кровообращение и повышают стрессоустойчивость.

"Такая зарядка эффективна для снижения веса, так как повышает метаболизм и увеличивает общее количество сжигаемых калорий за день", — подчеркнул Красавин.

Комплекс утренних упражнений

  1. Бег на месте (2 минуты). Разогревает мышцы и подготавливает тело к нагрузке.

  2. Круговые движения плечами. Улучшают подвижность суставов и предотвращают зажимы.

  3. Наклоны и повороты корпуса. Развивают гибкость позвоночника и активизируют пресс.

  4. Касание лопатки и подтягивание коленей к груди. Улучшают координацию и работу дыхательной системы.

  5. Приседания. Задействуют ноги и ягодицы, усиливая кровообращение.

  6. Скручивания и обратные скручивания. Формируют мышцы пресса и укрепляют поясницу.

  7. Отжимания. Работают грудные мышцы, руки и плечи, стимулируя кровоток в верхней части тела.

  8. Гиперэкстензия. Лягте на живот, выпрямите ноги, поднимите грудную клетку от пола и удерживайте позицию несколько секунд — это укрепит мышцы спины.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите утреннее время. Зарядка должна проводиться через 15-20 минут после пробуждения.

  2. Пейте воду перед тренировкой. Это запускает обмен веществ и предотвращает обезвоживание.

  3. Начинайте с лёгкого темпа. Постепенно увеличивайте интенсивность, не перегружая суставы.

  4. Делайте зарядку ежедневно. Даже 15 минут активности уже положительно влияют на организм.

  5. Завершайте растяжкой. Это снимет напряжение и улучшит эластичность мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сразу начинать с интенсивных упражнений.
    Последствие: Повышение давления и риск травм.
    Альтернатива: Мягкая разминка перед активной фазой.

  • Ошибка: Пропуск растяжки после зарядки.
    Последствие: Зажимы и болевые ощущения в мышцах.
    Альтернатива: 2-3 минуты стретчинга после комплекса.

  • Ошибка: Выполнять упражнения рывками.
    Последствие: Потеря техники и перегрузка суставов.
    Альтернатива: Плавные, контролируемые движения.

Эффект для тела и мозга

Утренняя зарядка пробуждает не только тело, но и нервную систему. Повышается концентрация, снижается уровень тревожности и усталости. Ученые отмечают, что люди, которые начинают день с физической активности, реже страдают бессонницей и депрессией.

Красавин подчёркивает: даже короткий комплекс способен заметно улучшить качество жизни, если выполнять его регулярно.

Плюсы и минусы утренней зарядки

Плюсы Минусы
Заряжает энергией на весь день Требует дисциплины и раннего подъёма
Улучшает настроение и концентрацию При неправильной технике возможна усталость
Повышает метаболизм и помогает худеть Эффект проявляется постепенно
Снижает риск заболеваний сердца Нельзя выполнять натощак при проблемах с давлением

FAQ

Сколько должна длиться зарядка?
Оптимально — 15-20 минут. Главное — не продолжительность, а регулярность.

Можно ли делать зарядку натощак?
Да, если нет хронических заболеваний ЖКТ или гипотонии. В противном случае — лучше после лёгкого перекуса.

Подходит ли зарядка пожилым людям?
Да, но темп должен быть умеренным, без резких движений.

Мифы и правда

Миф: Зарядка по утрам не имеет смысла без тренажёров.
Правда: Вес собственного тела вполне достаточен для поддержания формы и здоровья.

Миф: От утренних упражнений устаёшь на весь день.
Правда: Правильная зарядка повышает уровень энергии и улучшает концентрацию.

Миф: Утренние тренировки мешают сну.
Правда: Наоборот, они стабилизируют циркадные ритмы и помогают заснуть вечером быстрее.

