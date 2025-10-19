Эксперт назвал комплекс упражнений, который запускает метаболизм с самого утра

Начало дня с активного движения способно не только зарядить энергией, но и реально продлить жизнь. Фитнес-тренер Иван Красавин в беседе с журналом Men Today рассказал, какие упражнения помогают поддерживать тело в тонусе, улучшают обмен веществ и делают утро по-настоящему бодрым.

"Эксперт рекомендовал включить в тренировку бег на месте, круговые движения в плечевых суставах, наклоны, касание лопатки, повороты в стороны, подтягивание коленей к груди, приседания, скручивания, обратные скручивания, отжимания и гиперэкстензию", — сообщил фитнес-тренер Иван Красавин.

По словам специалиста, правильно подобранная утренняя зарядка активирует все крупные группы мышц, ускоряет метаболизм и помогает телу легче адаптироваться к дневным нагрузкам.

Почему утренняя активность продлевает жизнь

Красавин отмечает, что регулярная зарядка не просто улучшает настроение, но и снижает риски хронических заболеваний. Движение стимулирует выработку дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за ощущение счастья и бодрости. Кроме того, упражнения укрепляют сердце, сосуды и суставы, улучшают кровообращение и повышают стрессоустойчивость.

"Такая зарядка эффективна для снижения веса, так как повышает метаболизм и увеличивает общее количество сжигаемых калорий за день", — подчеркнул Красавин.

Комплекс утренних упражнений

Бег на месте (2 минуты). Разогревает мышцы и подготавливает тело к нагрузке. Круговые движения плечами. Улучшают подвижность суставов и предотвращают зажимы. Наклоны и повороты корпуса. Развивают гибкость позвоночника и активизируют пресс. Касание лопатки и подтягивание коленей к груди. Улучшают координацию и работу дыхательной системы. Приседания. Задействуют ноги и ягодицы, усиливая кровообращение. Скручивания и обратные скручивания. Формируют мышцы пресса и укрепляют поясницу. Отжимания. Работают грудные мышцы, руки и плечи, стимулируя кровоток в верхней части тела. Гиперэкстензия. Лягте на живот, выпрямите ноги, поднимите грудную клетку от пола и удерживайте позицию несколько секунд — это укрепит мышцы спины.

Советы шаг за шагом

Выберите утреннее время. Зарядка должна проводиться через 15-20 минут после пробуждения. Пейте воду перед тренировкой. Это запускает обмен веществ и предотвращает обезвоживание. Начинайте с лёгкого темпа. Постепенно увеличивайте интенсивность, не перегружая суставы. Делайте зарядку ежедневно. Даже 15 минут активности уже положительно влияют на организм. Завершайте растяжкой. Это снимет напряжение и улучшит эластичность мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Сразу начинать с интенсивных упражнений.

Последствие: Повышение давления и риск травм.

Альтернатива: Мягкая разминка перед активной фазой.

Ошибка: Пропуск растяжки после зарядки.

Последствие: Зажимы и болевые ощущения в мышцах.

Альтернатива: 2-3 минуты стретчинга после комплекса.

Ошибка: Выполнять упражнения рывками.

Последствие: Потеря техники и перегрузка суставов.

Альтернатива: Плавные, контролируемые движения.

Эффект для тела и мозга

Утренняя зарядка пробуждает не только тело, но и нервную систему. Повышается концентрация, снижается уровень тревожности и усталости. Ученые отмечают, что люди, которые начинают день с физической активности, реже страдают бессонницей и депрессией.

Красавин подчёркивает: даже короткий комплекс способен заметно улучшить качество жизни, если выполнять его регулярно.

Плюсы и минусы утренней зарядки