Фитнес
Фитнес
© freepik.com is licensed under Public domain
Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:19

Зарядка вместо кофе: утренний ритуал, который меняет жизнь

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе

Начать день с бодрости можно не только благодаря кофе, но и с помощью правильной зарядки. Фитнес-тренер Ирина Ротач предложила комплекс утренних упражнений, который способен зарядить энергией и заменить привычный напиток.

Почему зарядка лучше кофе

Эксперт отмечает, что физическая активность с утра помогает организму проснуться естественным образом. Упражнения разгоняют кровь, насыщают мозг кислородом и повышают уровень энергии на целый день. Такой способ не только эффективнее бодрит, но и приносит пользу для здоровья.

"Фитнес-программа должна быть разнообразной. Важно практиковать как кардиоупражнения, так и силовые или с собственным весом", — заявила тренер Ирина Ротач.

Комплекс упражнений для утра

Для полноценной утренней разминки Ротач предложила включить в тренировку разные виды нагрузки:

  1. Приседания с махами - укрепляют ноги и активизируют кровообращение.

  2. Отведение ноги в планке - тренирует корпус и мышцы ягодиц.

  3. Планка - статическое упражнение для пресса и спины.

  4. Ягодичный мостик - укрепляет таз и поясницу.

  5. Супермен - прорабатывает мышцы спины.

  6. Скручивания - классика для пресса.

  7. Касание стоп - помогает задействовать верхний пресс.

  8. Бег на месте - простой вариант кардионагрузки.

  9. Пружинки - упражнение для ног и баланса: нужно поднять ногу на 15-20 см от пола и сделать по два пружинистых движения вперёд, в стороны и назад.

Эффект от регулярных тренировок

Зарядка не только заменяет кофе, но и улучшает настроение, ускоряет метаболизм и помогает контролировать вес. Даже 15-20 минут каждое утро дают накопительный эффект: мышцы становятся крепче, а организм легче справляется со стрессом и усталостью в течение дня.

Таким образом, утренние упражнения могут стать простым и действенным ритуалом, который подарит бодрость без лишнего кофеина.

