Усталость начинается с утра? Два простых шага возвращают энергию
Чувствуете, что утро начинается медленно и вяло? Возможно, вашему организму просто не хватает света и движения — двух простых способов перезапустить внутренние биологические часы.
Почему важно выйти на улицу утром
Психотерапевт Ирина Крашкина поясняет, что даже 15-20 минут на улице до 10 утра помогают организму понять, что наступил день. Это запускает циркадные ритмы — системы, отвечающие за уровень энергии и качество сна.
"Если нет возможности выйти — откройте все шторы, включите яркий свет в комнате", — отметила специалист. "Можно использовать лампу дневного света — это работает, особенно если вы чувствуете, что день начинается с тумана в голове".
Даже пасмурное небо даёт достаточно света, чтобы "перезагрузить” наш мозг.
Прогулка = лёгкая терапия
Крашкина также добавила, что
20-30 минут быстрой ходьбы в день — это:
- мягкая кардионагрузка;
- стимуляция выработки эндорфинов;
- улучшение настроения даже без занятий спортом.
"Даже если вы не любите спорт, просто идите — без цели, без приложения, без шагомера".
Как встроить привычку
- Вставайте на 10-15 минут раньше.
- Сразу открывайте шторы (или включайте яркий свет).
- Выйдите "без цели" — просто пройтись вокруг дома или до ближайшего сквера.
- Не считайте шаги — сосредоточьтесь на ощущениях.
