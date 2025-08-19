Усталость начинается с утра? Два простых шага возвращают энергию

Чувствуете, что утро начинается медленно и вяло? Возможно, вашему организму просто не хватает света и движения — двух простых способов перезапустить внутренние биологические часы.

Почему важно выйти на улицу утром

Психотерапевт Ирина Крашкина поясняет, что даже 15-20 минут на улице до 10 утра помогают организму понять, что наступил день. Это запускает циркадные ритмы — системы, отвечающие за уровень энергии и качество сна.

"Если нет возможности выйти — откройте все шторы, включите яркий свет в комнате", — отметила специалист. "Можно использовать лампу дневного света — это работает, особенно если вы чувствуете, что день начинается с тумана в голове".

Даже пасмурное небо даёт достаточно света, чтобы "перезагрузить” наш мозг.

Прогулка = лёгкая терапия

Крашкина также добавила, что

20-30 минут быстрой ходьбы в день — это:

мягкая кардионагрузка;

стимуляция выработки эндорфинов;

улучшение настроения даже без занятий спортом.

"Даже если вы не любите спорт, просто идите — без цели, без приложения, без шагомера".

Как встроить привычку