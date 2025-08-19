Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эмоциональное истощение
Эмоциональное истощение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:30

Усталость начинается с утра? Два простых шага возвращают энергию

Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы

Чувствуете, что утро начинается медленно и вяло? Возможно, вашему организму просто не хватает света и движения — двух простых способов перезапустить внутренние биологические часы.

Почему важно выйти на улицу утром

Психотерапевт Ирина Крашкина поясняет, что даже 15-20 минут на улице до 10 утра помогают организму понять, что наступил день. Это запускает циркадные ритмы — системы, отвечающие за уровень энергии и качество сна.

"Если нет возможности выйти — откройте все шторы, включите яркий свет в комнате", — отметила специалист. "Можно использовать лампу дневного света — это работает, особенно если вы чувствуете, что день начинается с тумана в голове".
Даже пасмурное небо даёт достаточно света, чтобы "перезагрузить” наш мозг.

Прогулка = лёгкая терапия

Крашкина также добавила, что
20-30 минут быстрой ходьбы в день — это:

  • мягкая кардионагрузка;
  • стимуляция выработки эндорфинов;
  • улучшение настроения даже без занятий спортом.

"Даже если вы не любите спорт, просто идите — без цели, без приложения, без шагомера".

Как встроить привычку

  • Вставайте на 10-15 минут раньше.
  • Сразу открывайте шторы (или включайте яркий свет).
  • Выйдите "без цели" — просто пройтись вокруг дома или до ближайшего сквера.
  • Не считайте шаги — сосредоточьтесь на ощущениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач назвал скрытые признаки заболеваний почек и рекомендации по диагностике вчера в 22:11

Почки молчат — а болезнь уже началась: как не пропустить тревожный сигнал

Почки не подают громких сигналов, пока не становится поздно. Как распознать тревожные звоночки и зачем сдавать мочу, даже если всё в порядке — объясняет врач.

Читать полностью » Диетолог рассказала, какие ягоды, бобовые и крупы поддерживают работу кишечника вчера в 21:12

Продукты для кишечника: 10 вкуснейших источников клетчатки, которые изменят ваш рацион

Узнайте, как 10 продуктов с высоким содержанием клетчатки могут улучшить ваше пищеварение и здоровье. Простой и вкусный способ достичь нормы клетчатки!

Читать полностью » Эксперты назвали пять привычек питания кореянок для стройности и здоровья вчера в 20:10

Как корейские женщины остаются стройными: 5 секретов питания

Откройте секреты стройности корейских женщин: кимчи, ячменный чай и другие привычки помогут вам сохранить здоровье и молодость. Применяйте советы в жизни!

Читать полностью » Три занятия в неделю: как укрепить здоровье и уверенность в старости вчера в 19:47

60 лет не предел: откройте для себя новую жизнь с силовыми тренировками

Силовые тренировки для людей старше 60 не только укрепляют мышцы, но и способствуют здоровью и независимости. Узнайте, как построить оптимальный график занятий.

Читать полностью » Эксперты выделили три культовых сладких аромата сезона 2025: Lancôme, Carolina Herrera и YSL вчера в 18:44

Топ-3 сладких аромата, которые сделают ваш образ незабываемым — подберите идеальный для любого случая

Узнайте, почему сладкие ароматы станут главной тенденцией в женской парфюмерии 2025 года. Подобрали топ-3 духа и советы по выбору для любого случая.

Читать полностью » Домашний крем из вазелина и масла питает кожу и успокаивает раздражения вчера в 18:34

Бабушкин рецепт красоты: наношу на ночь это простое средство, и морщины исчезают, как по волшебству

Секрет прост: вазелин и детское масло! Смешайте их, чтобы получить ночной крем. Кожа оценит увлажнение, мягкость и защиту от морщин.

Читать полностью » Овощи и бобовые: ключ к профилактике диабета 2 типа по данным EPIC-InterAct вчера в 17:42

Увеличьте количество овощей в рационе: как 5 простых шагов помогут предотвратить диабет 2 типа

Увеличение количества овощей и растительных источников белка может снизить риск диабета 2 типа. Узнайте секреты здорового питания.

Читать полностью » Лучшие масла для сухих и ломких волос — рейтинг 5 эффективных средств вчера в 17:30

Волосы мстят за халатность: игнорируете масла — ждите секущихся концов

Топ-5 масел для волос, которые мгновенно преобразят ваши локоны! Узнайте, как вернуть блеск, силу и здоровье сухим и поврежденным волосам.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться
Туризм

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Еда

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru