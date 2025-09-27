Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:35

Осень крадёт силы по утрам: простые движения возвращают бодрость за 2 минуты

Терапевт Сысоева: включение света и простые движения помогают синхронизировать биоритмы

Осенние утра нередко даются тяжелее: короткий день, нехватка солнца и прохладная погода вызывают сонливость и снижают настроение. В это время особенно важно правильно начинать день. Врач-терапевт Екатерина Сысоева поделилась простыми приёмами, которые помогают быстрее прийти в тонус и избавиться от утренней разбитости.

"Несколько раз присядьте, наклонитесь. Очень помогает дыхательная гимнастика — глубокие вдохи и выдохи. По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы", — отметила Сысоева.

Почему упражнения работают

Когда мы делаем даже самые простые движения, мышцы начинают активно снабжаться кровью, усиливается работа сердца и мозга. Глубокое дыхание насыщает организм кислородом, а включённый свет запускает "внутренние часы", помогая быстрее перестроиться на рабочий лад.

Советы шаг за шагом: утренний ритуал бодрости

  1. Сразу после пробуждения откройте шторы и включите свет.

  2. Сделайте 10-15 приседаний или наклонов, чтобы активировать мышцы.

  3. Выполните несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно использовать технику "коробочного дыхания": вдох — задержка — выдох — задержка, по 4 секунды каждая фаза.

  4. Выпейте стакан воды комнатной температуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сразу тянуться к кофе → кратковременный эффект, резкий упадок сил позже → лёгкая зарядка + дыхательная гимнастика.

  • Лежать в постели со смартфоном → усиление сонливости, головная тяжесть → включить свет и встать.

  • Игнорировать осеннюю усталость → раздражительность и снижение продуктивности → ежедневные короткие упражнения.

А что если…

  • Нет времени на зарядку? Достаточно 1-2 минут активных движений.

  • Трудно просыпаться в темноте? Помогут лампы-симуляторы рассвета.

  • Сложно дышать глубоко? Начните с пары циклов и постепенно увеличивайте.

Плюсы и минусы утренней гимнастики

Плюсы Минусы
Быстро повышает тонус Требует силы воли в первые минуты
Не нужны тренажёры Эффект кратковременный без регулярности
Улучшает настроение Не заменяет полноценный сон
Помогает настроить биоритмы Для результата нужна привычка

FAQ

Сколько времени нужно уделять утренним упражнениям?
Достаточно 2-5 минут лёгкой активности.

Можно ли заменить зарядку кофе?
Кофеин даёт краткий эффект, но не заменяет движение и свет.

Что делать, если нет энергии по утрам?
Начните с малого: включите свет, сделайте 3 глубоких вдоха и 5 приседаний.

Исторический контекст

Зарядка по утрам вошла в советский быт ещё в 1930-е годы. Тогда её рекомендовали как массовую профилактику усталости и болезней. Сегодня же простые упражнения снова становятся актуальными, особенно в условиях короткого светового дня.

