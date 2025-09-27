Осень крадёт силы по утрам: простые движения возвращают бодрость за 2 минуты

Осенние утра нередко даются тяжелее: короткий день, нехватка солнца и прохладная погода вызывают сонливость и снижают настроение. В это время особенно важно правильно начинать день. Врач-терапевт Екатерина Сысоева поделилась простыми приёмами, которые помогают быстрее прийти в тонус и избавиться от утренней разбитости.

"Несколько раз присядьте, наклонитесь. Очень помогает дыхательная гимнастика — глубокие вдохи и выдохи. По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы", — отметила Сысоева.

Почему упражнения работают

Когда мы делаем даже самые простые движения, мышцы начинают активно снабжаться кровью, усиливается работа сердца и мозга. Глубокое дыхание насыщает организм кислородом, а включённый свет запускает "внутренние часы", помогая быстрее перестроиться на рабочий лад.

Советы шаг за шагом: утренний ритуал бодрости

Сразу после пробуждения откройте шторы и включите свет. Сделайте 10-15 приседаний или наклонов, чтобы активировать мышцы. Выполните несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно использовать технику "коробочного дыхания": вдох — задержка — выдох — задержка, по 4 секунды каждая фаза. Выпейте стакан воды комнатной температуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сразу тянуться к кофе → кратковременный эффект, резкий упадок сил позже → лёгкая зарядка + дыхательная гимнастика.

Лежать в постели со смартфоном → усиление сонливости, головная тяжесть → включить свет и встать.

Игнорировать осеннюю усталость → раздражительность и снижение продуктивности → ежедневные короткие упражнения.

А что если…

Нет времени на зарядку? Достаточно 1-2 минут активных движений.

Трудно просыпаться в темноте? Помогут лампы-симуляторы рассвета.

Сложно дышать глубоко? Начните с пары циклов и постепенно увеличивайте.

Плюсы и минусы утренней гимнастики