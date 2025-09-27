Утро крадёт силы: почему осенью проснуться тяжелее, чем летом
Многие люди по утрам испытывают трудности с пробуждением: сонливость, вялость и плохое настроение мешают настроиться на рабочий день. Однако правильные привычки и простые упражнения помогают организму быстрее "завестись" и чувствовать себя бодрее даже в холодное время года.
"По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы", — отметила врач-терапевт Екатерина Сысоева.
Почему трудно проснуться осенью и зимой
Сокращение светового дня приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше серотонина, а мелатонин задерживает пробуждение. В результате появляется сонливость, раздражительность и перепады настроения. Особенно остро это ощущается у людей, живущих в северных регионах.
Сравнение способов утреннего пробуждения
|Метод
|Эффект
|Минусы
|Утренняя зарядка
|Улучшает кровообращение, снимает сонливость
|Требует дисциплины
|Дыхательная гимнастика
|Насыщает мозг кислородом
|Не все умеют выполнять правильно
|Включение яркого света
|Синхронизирует биоритмы
|Нужны лампы или гаджеты
|Контрастный душ
|Быстро тонизирует
|Противопоказан при сердечных болезнях
|Кофе или чай
|Мгновенный бодрящий эффект
|Кратковременный результат
Советы шаг за шагом
-
Сразу после пробуждения включите свет или используйте лампу-дозатор рассвета.
-
Сделайте несколько приседаний и наклонов, чтобы активировать мышцы и кровообращение.
-
Выполните дыхательную гимнастику: глубокие вдохи и медленные выдохи.
-
Выпейте стакан воды комнатной температуры для запуска обмена веществ.
-
Если позволяет здоровье, примите контрастный душ.
-
Завершите утренний ритуал лёгким завтраком с белком и сложными углеводами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать утреннюю активность → вялость на работе → короткая зарядка.
-
Сразу пить много кофе → резкие скачки давления → сначала вода, затем напиток.
-
Просыпаться в темноте → сбой биоритмов → светотерапия или яркая лампа.
-
Снова засыпать после будильника → чувство разбитости → подниматься сразу.
А что если нет времени на зарядку?
Можно ограничиться минимальным комплексом: 10 приседаний, 5 наклонов и 1 минутой дыхательной гимнастики. Даже это поможет взбодриться. Ещё один вариант — использовать специальные будильники с функцией имитации рассвета.
