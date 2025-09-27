Утро крадёт силы: почему осенью проснуться тяжелее, чем летом

Многие люди по утрам испытывают трудности с пробуждением: сонливость, вялость и плохое настроение мешают настроиться на рабочий день. Однако правильные привычки и простые упражнения помогают организму быстрее "завестись" и чувствовать себя бодрее даже в холодное время года.

"По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы", — отметила врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Почему трудно проснуться осенью и зимой

Сокращение светового дня приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше серотонина, а мелатонин задерживает пробуждение. В результате появляется сонливость, раздражительность и перепады настроения. Особенно остро это ощущается у людей, живущих в северных регионах.

Сравнение способов утреннего пробуждения