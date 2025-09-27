Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:18

Утро крадёт силы: почему осенью проснуться тяжелее, чем летом

Врач Сысоева: включение яркого света по утрам помогает легче проснуться

Многие люди по утрам испытывают трудности с пробуждением: сонливость, вялость и плохое настроение мешают настроиться на рабочий день. Однако правильные привычки и простые упражнения помогают организму быстрее "завестись" и чувствовать себя бодрее даже в холодное время года.

"По утрам рекомендуется сразу же включать свет: это помогает синхронизировать биоритмы", — отметила врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Почему трудно проснуться осенью и зимой

Сокращение светового дня приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше серотонина, а мелатонин задерживает пробуждение. В результате появляется сонливость, раздражительность и перепады настроения. Особенно остро это ощущается у людей, живущих в северных регионах.

Сравнение способов утреннего пробуждения

Метод Эффект Минусы
Утренняя зарядка Улучшает кровообращение, снимает сонливость Требует дисциплины
Дыхательная гимнастика Насыщает мозг кислородом Не все умеют выполнять правильно
Включение яркого света Синхронизирует биоритмы Нужны лампы или гаджеты
Контрастный душ Быстро тонизирует Противопоказан при сердечных болезнях
Кофе или чай Мгновенный бодрящий эффект Кратковременный результат

Советы шаг за шагом

  1. Сразу после пробуждения включите свет или используйте лампу-дозатор рассвета.

  2. Сделайте несколько приседаний и наклонов, чтобы активировать мышцы и кровообращение.

  3. Выполните дыхательную гимнастику: глубокие вдохи и медленные выдохи.

  4. Выпейте стакан воды комнатной температуры для запуска обмена веществ.

  5. Если позволяет здоровье, примите контрастный душ.

  6. Завершите утренний ритуал лёгким завтраком с белком и сложными углеводами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать утреннюю активность → вялость на работе → короткая зарядка.

  • Сразу пить много кофе → резкие скачки давления → сначала вода, затем напиток.

  • Просыпаться в темноте → сбой биоритмов → светотерапия или яркая лампа.

  • Снова засыпать после будильника → чувство разбитости → подниматься сразу.

А что если нет времени на зарядку?

Можно ограничиться минимальным комплексом: 10 приседаний, 5 наклонов и 1 минутой дыхательной гимнастики. Даже это поможет взбодриться. Ещё один вариант — использовать специальные будильники с функцией имитации рассвета.

