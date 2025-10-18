Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:47

Пробуждение без усталости: утренние упражнения, которые активируют тело и улучшат настроение

Как утренние упражнения помогают снять напряжение и улучшить гибкость: советы от врача-физиотерапевта

Для многих утренний подъём — это настоящая борьба с сонливостью и усталостью. Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская поделилась с News.ru простыми упражнениями, которые помогут быстро проснуться и почувствовать себя бодрым с самого утра. Эти упражнения активируют мышцы, улучшают циркуляцию крови и помогут вам быстрее привести тело в тонус после сна.

В этой статье мы расскажем о необычных, но эффективных упражнениях, которые можно выполнить прямо в постели. Утренние упражнения помогут вам почувствовать себя энергично и подготовят тело к активному дню.

Важность утренних упражнений

По словам Светланы Малиновской, утренние упражнения — это не только способ разогреться после ночного сна, но и профилактика многих заболеваний, таких как боли в спине и шее. Они помогают активировать кровообращение, улучшить гибкость суставов и растянуть мышцы. Все это способствует бодрости и улучшению настроения.

"Многие из нас чувствуют слабость по утрам, и это часто связано с застоем крови и отсутствием движения ночью. Утренние упражнения помогут активировать организм и подготовить его к новому дню", — утверждает Светлана Малиновская.

Упражнения не должны быть сложными или изнурительными — пять минут простых движений помогут вам чувствовать себя свежо и энергично, не тратя время на долгие тренировки.

Простые упражнения для быстрого пробуждения

1. Рисуем букву "О" ногой

Первое упражнение, рекомендованное Светланой Малиновской, помогает размять суставы ног и активировать кровообращение в нижней части тела. Это упражнение легко выполнять прямо в постели, не вставая, и оно помогает размять ноги и подготовить их к дальнейшему движению.

Как выполнять:

  1. Лежа на спине, поднимите одну ногу вверх.

  2. Представьте, что вы рисуете букву "О" ногой.

  3. Крутите ногой в одну сторону в течение 20 секунд, затем в другую сторону.

  4. Повторите упражнение другой ногой.

"Это упражнение помогает снять напряжение с мышц ног, улучшает кровообращение и стимулирует нервную систему", — объясняет Светлана Малиновская.

2. Круговые движения плечами

После разминки ног важно уделить внимание и верхней части тела. Круговые движения плечами помогут улучшить гибкость плечевого пояса, расслабить шею и спину, а также активировать кровообращение в верхней части тела. Это упражнение можно делать сразу после рисования буквы "О".

Как выполнять:

  1. Лежа на спине или сидя на кровати, отведите плечи назад и начните вращать ими в одном направлении.

  2. Делайте круговые движения 5-6 раз в одну сторону, затем смените направление и повторите 5-6 раз в другую сторону.

"Этот метод прост, но помогает снять утреннюю скованность в плечах и улучшить гибкость спины", — говорит Светлана Малиновская.

3. Подтягивание коленей к груди

Подтягивание коленей к груди — это упражнение, которое помогает расслабить поясницу и ягодицы, а также активирует мышцы живота. Это полезное упражнение для начала дня, которое не только помогает размяться, но и способствует улучшению циркуляции крови в нижней части тела.

Как выполнять:

  1. Лежа на спине, поднимите колени к груди.

  2. Попробуйте оторвать ягодицы от постели, напрягая мышцы живота.

  3. Вернитесь в исходное положение и повторите 10-15 раз.

"Это упражнение укрепляет мышцы живота, помогает расслабить спину и подготовить тело к физической активности", — отмечает Светлана Малиновская.

4. Растяжка рук в положении сидя

После того как вы размяли ноги и спину, полезно уделить внимание рукам. Растяжка рук помогает снять напряжение с плечевых суставов и спины и улучшить общую гибкость тела. Для этого достаточно сесть на кровать и выполнить несколько простых движений.

Как выполнять:

  1. Сядьте на кровать, свесив ноги, и отведите руки назад.

  2. Максимально вытяните руки, расслабьте плечи и потянитесь.

  3. Обхватите одну руку другой над локтем и прижмите к груди.

  4. Повторите это движение с другой рукой.

"Это упражнение помогает улучшить гибкость верхней части тела и снять напряжение с рук и плеч", — говорит Светлана Малиновская.

Полезные привычки для бодрости

Утренние упражнения — это только часть стратегии для того, чтобы чувствовать себя бодрым и активным. Важно поддерживать здоровые привычки, которые помогут вам оставаться энергичным в течение дня. Вот несколько советов:

1. Пейте воду с утра

После ночного сна ваше тело нуждается в гидратации. Стакан воды сразу после пробуждения помогает активировать обмен веществ и улучшить циркуляцию крови.

2. Разминка и растяжка

Помимо упражнений на кровати, полезно выполнять растяжку после утренней зарядки, особенно если вы планируете интенсивные физические нагрузки в течение дня.

3. Разделяйте день на активные и спокойные периоды

Не забывайте о физической активности в течение всего дня. Прогулки, легкие растяжки или перерывы на движение помогут вам сохранять активность и улучшат настроение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать день без разминки.
Последствие: усталость, боли в спине, напряжение в мышцах.
Альтернатива: выполнять утреннюю зарядку с простыми упражнениями на растяжку и активизацию тела.

Ошибка: оставаться в постели слишком долго.
Последствие: скованность в теле, слабость, снижение энергии.
Альтернатива: вставайте быстро и выполняйте простые растягивающие упражнения.

Ошибка: не следить за осанкой.
Последствие: напряжение в спине, ухудшение осанки, дискомфорт.
Альтернатива: следите за правильной осанкой во время упражнений и при сидении на кровати.

Итог

Для того чтобы начать день с энергией и хорошим настроением, важно выполнять несколько простых упражнений прямо в постели. Рисование буквы "О", подтягивание коленей к груди, растяжка рук и плеч - эти упражнения помогут снять напряжение и подготовить тело к активному дню.

