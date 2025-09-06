Какие напитки запускают обмен веществ и помогают проснуться

Начало дня во многом определяет наше самочувствие и работоспособность. Именно поэтому врачи советуют обращать внимание на то, какие напитки мы выбираем утром. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал два продукта, которые стоит включить в утренний ритуал.

Вода — лучший старт дня

После ночного сна организм нуждается в восполнении жидкости. Стакан воды помогает запустить обмен веществ, улучшает пищеварение и способствует мягкому пробуждению. Такой простой шаг помогает избежать обезвоживания, которое часто проявляется вялостью и головной болью.

Зеленый чай вместо кофе

Вторым напитком, который врач рекомендует для утреннего восстановления, стал зеленый чай.

"Особенно зеленый чай. Он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания — без ощущения тревожности или дрожи в руках", — отметил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Эффект связан с уникальным сочетанием кофеина и аминокислоты L-теанина. Вместе они помогают поддерживать бодрость и концентрацию без резких скачков энергии.

Дополнительные преимущества зеленого чая

По словам специалиста, этот напиток обладает и другими полезными свойствами:

• танины укрепляют сосудистые стенки, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы;

• катехины ускоряют обмен веществ и способствуют более активному сжиганию жира.

Однако есть важное ограничение: зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому людям, склонным к анемии, не стоит запивать им завтрак, особенно если в рационе присутствуют продукты, богатые этим микроэлементом.

Итог

Правильный выбор напитков утром помогает не только быстрее проснуться, но и укрепить здоровье. Стакан воды и зеленый чай могут стать простой и полезной основой утреннего восстановления.