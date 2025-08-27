Утренняя привычка, которая незаметно разрушает мозг и обмен веществ

Просыпаясь утром, многие первым делом хватают телефон, чтобы проверить сообщения или пролистать ленту новостей. Однако врач Мануэль Висо предупреждает: эта привычка может стоить вам ясного ума и хорошего настроения на весь день.

Как утренний скроллинг влияет на мозг

"Утренний просмотр смартфона провоцирует мгновенный выброс дофамина. Мозг привыкает получать лёгкое удовольствие с самого утра, из-за чего повседневные задачи начинают казаться скучными и неинтересными", — объясняет специалист.

Именно поэтому даже простые дела — работа, учёба или домашние обязанности — воспринимаются тяжелее, а уровень мотивации падает.

К чему это приводит

По словам Висо, последствия утренней привычки тянуться к смартфону могут быть серьёзнее, чем кажется:

снижение концентрации внимания,

ухудшение памяти,

нарушения сна и развитие бессонницы,

проблемы с метаболизмом глюкозы.

Таким образом, вред от телефона утром выходит далеко за рамки "легкой рассеянности".

Советы для здорового старта дня

Медик настоятельно рекомендует не прикасаться к смартфону как минимум в течение первого часа после пробуждения. Вместо этого можно уделить время зарядке, завтраку, планированию дня или короткой прогулке. Такой подход помогает организму проснуться естественным образом и снижает стресс.