дети и телефоны
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:16

Утренняя привычка, которая незаметно разрушает мозг и обмен веществ

Врач Висо объяснил, как просмотр телефона утром влияет на память и мотивацию

Просыпаясь утром, многие первым делом хватают телефон, чтобы проверить сообщения или пролистать ленту новостей. Однако врач Мануэль Висо предупреждает: эта привычка может стоить вам ясного ума и хорошего настроения на весь день.

Как утренний скроллинг влияет на мозг

"Утренний просмотр смартфона провоцирует мгновенный выброс дофамина. Мозг привыкает получать лёгкое удовольствие с самого утра, из-за чего повседневные задачи начинают казаться скучными и неинтересными", — объясняет специалист.

Именно поэтому даже простые дела — работа, учёба или домашние обязанности — воспринимаются тяжелее, а уровень мотивации падает.

К чему это приводит

По словам Висо, последствия утренней привычки тянуться к смартфону могут быть серьёзнее, чем кажется:

  • снижение концентрации внимания,
  • ухудшение памяти,
  • нарушения сна и развитие бессонницы,
  • проблемы с метаболизмом глюкозы.

Таким образом, вред от телефона утром выходит далеко за рамки "легкой рассеянности".

Советы для здорового старта дня

Медик настоятельно рекомендует не прикасаться к смартфону как минимум в течение первого часа после пробуждения. Вместо этого можно уделить время зарядке, завтраку, планированию дня или короткой прогулке. Такой подход помогает организму проснуться естественным образом и снижает стресс.

Читайте также

Эксперт София Кованова: как с помощью питания согреться и укрепить иммунитет зимой сегодня в 7:52

Рацион в холода: вот почему зимой нужно есть теплую пищу – совет диетолога

Диетолог рассказала о важности тепловой обработки пищи зимой! Рацион должен поддерживать иммунитет и согревать организм.Какие продукты выбрать в холода?

Читать полностью » Врач-терапевт Чернышова назвала причины икоты и способы быстро от неё избавиться сегодня в 7:35

Икота до сих пор остаётся загадкой: зачем она нужна нашему телу

Почему возникает икота и всегда ли она безобидна? Врач Надежда Чернышова рассказала о простых способах остановить её и случаях, когда нужно идти к врачу.

Читать полностью » Лактация после установки грудных имплантов: главное о сохранении функции сегодня в 7:12

Пластическая хирургия для мам: как импланты могут стать вашим секретным оружием

Пластический хирург Андрей Леликов раскрывает секреты установки грудных имплантов, которые позволяют сохранить возможность естественного кормления.

Читать полностью » Онкогинеколог Иван Комар: рак матки и яичников всё чаще выявляют у молодых женщин сегодня в 6:32

Рак матки и яичников всё чаще поражает молодых: врачи бьют тревогу

Онкогинеколог Иван Комар рассказал, какие ранние признаки могут указывать на рак матки и яичников и почему их нельзя оставлять без внимания.

Читать полностью » Хронический стресс: что будет, если долго игнорировать тревогу — ответ эксперта Савельевой сегодня в 6:28

Тревожный звонок: что хронический стресс делает с вашим организмом

Узнайте, как хронический стресс разрушает здоровье. Эксперт рассказывает о влиянии на гормоны, метаболизм и способах борьбы с тревогой через питание и психологию.

Читать полностью » Надежда для пациентов: EMC предлагает инновационное лечение глиобластомы сегодня в 6:12

Бой с самым агрессивным раком мозга: впервые в ЕМС применят уникальную технологию

Европейский медицинский центр (ЕМС) внедряет передовую методику внутриоперационной брахитерапии против глиобластомы. Инновационная технология направлена на точное уничтожение раковых клеток, минимизируя побочные эффекты и повышая шансы на долгосрочную ремиссию.

Читать полностью » Врач-травматолог Шелепов назвал способы облегчить боль в пояснице дома сегодня в 5:29

Резкая боль в пояснице: когда обычное движение оборачивается проблемой

Врач объяснил, что делать при внезапной боли в пояснице и как быстро облегчить состояние. Какие упражнения и привычки помогут избежать повторных проблем?

Читать полностью » Минздрав разрешит фельдшерам и акушерам назначать лечение и выдавать больничные с осени 2025 года сегодня в 4:26

Фельдшер вместо терапевта: Минздрав меняет правила медицины

С 1 сентября Минздрав разрешит фельдшерам и акушерам частично выполнять функции врачей. Почему это решение назвали спасением для сельской медицины?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Южнокорейское приложение Tmap снизило число аварий на 31 тысячу за три года
Еда

Жаркое в горшочках с грибами: рецепт и рекомендации от кулинаров
Садоводство

Блошки уничтожают урожай: как спасти капусту и редис – лучшие способы защиты
Садоводство

Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября
Наука и технологии

ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения
Авто и мото

Снижение спроса на новые авто в России стимулирует рост продаж машин с пробегом — опрос "Автостата"
Наука и технологии

Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества
Спорт и фитнес

Низкоударные тренировки снижают риск травм и помогают похудеть — Робинсон, физиотерапевт
