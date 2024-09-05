Исследование показало, что ранние подъёмы и утренние привычки напрямую влияют на финансовый успех

Учёные выявили важную связь между утренними привычками и финансовым состоянием человека. Согласно исследованию, люди, которые просыпаются непосредственно перед началом работы, рискуют столкнуться с финансовыми трудностями.

Это связано с тем, что утро, проведённое в спешке, увеличивает уровень стресса и снижает продуктивность. Те, кто встаёт заранее, имеют возможность посвятить время физическим упражнениям, самообразованию и решению личных задач. Такая подготовка помогает поддерживать высокий уровень энергии и мотивации на протяжении дня, что в конечном итоге положительно сказывается на карьере и доходах.

Недостаток утренней рутины может привести к тому, что человек не успевает заняться саморазвитием и планированием, что сказывается на его профессиональных достижениях и благосостоянии.

Кроме того, исследование подчёркивает, что негативные установки, такие как привычка жаловаться на трудности и обвинять внешние обстоятельства в неудачах, могут существенно ухудшить финансовое положение. Важно не только контролировать утренние привычки, но и менять свой подход к жизни в целом. Вместо жалоб на обстоятельства нужно искать новые возможности для развития и повышения заработка.

Фото: flickr.com/Łukasz Hejnak (CC BY 2.0 license)