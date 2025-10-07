Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение со стулом дома
Упражнение со стулом дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:31

Утро без стресса и тяжести: движения, которые превращают сонное тело в двигатель

Фитнес-тренер Яблокова назвала три утренних упражнения для энергии и бодрости

Проснуться по-настоящему бодрым по утрам удаётся не каждому. Кофе помогает не всем, а тяжёлые тренировки нередко лишь усиливают усталость. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала в интервью "Спорт-Экспрессу", какие простые упражнения помогут активировать энергию, запустить обмен веществ и зарядиться на целый день.

"Лучше выбрать короткие динамичные комплексы, которые отлично запускают обмен веществ и энергию", — объяснила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

По словам специалиста, важно не переутомлять организм с утра: лёгкие движения, глубокое дыхание и несколько минут активности дадут лучший эффект, чем час интенсивного фитнеса.

Почему не стоит начинать день с изнурительных тренировок

Многие считают, что утро — идеальное время для тяжёлых упражнений. Но, как отмечает Яблокова, чрезмерные нагрузки в начале дня не всегда приносят пользу.

"Резкое повышение пульса и выброс кортизола после пробуждения могут вызвать обратный эффект — вялость и раздражительность", — уточняет тренер.

После сна организм ещё не готов к высоким нагрузкам: мышцы не разогреты, суставы малоподвижны, а давление нестабильно. Поэтому лучшая альтернатива — короткие динамичные комплексы, которые постепенно "включают" тело и ум.

1. Дыхательное упражнение для пробуждения

Первым шагом Яблокова рекомендует дыхание — простой способ активировать внутренние ресурсы организма.

"Начните с дыхания. Исходное положение сидя или стоя. Глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, а другую на грудную клетку. Делаем сначала глубокий вдох в живот, как будто мы надуваем шарик. Затем, когда кажется, что в легких уже нет места, делаем еще вдох в грудную клетку, расширяя верхние ребра. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опуская грудной отдел, а затем сдувая живот", — рассказала специалист.

Такое дыхание называется диафрагмальным. Оно активирует блуждающий нерв, снижает уровень стресса и помогает насытить кровь кислородом. Дышать нужно в течение одной минуты, медленно и без напряжения.

Как это работает:

  • повышает концентрацию и внимательность;

  • стабилизирует сердечный ритм;

  • улучшает кровоснабжение мозга;

  • снижает тревожность и сонливость.

2. Приседания до параллели с полом

Следующее упражнение помогает активировать крупные мышцы и запустить метаболизм.

"Ставим ноги на ширине плеч, спина прямая. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем активные повторения в течение одной минуты", — рекомендовала Яблокова.

Важно следить за техникой: колени не должны выходить за носки, спина остаётся ровной, а пятки не отрываются от пола.

Такое движение улучшает кровообращение, укрепляет ягодицы и мышцы ног, а также помогает проснуться быстрее любого кофе.

3. Джампинг джек: кардио для бодрости

Финальное упражнение комплекса — всем известный джампинг джек, или прыжки с разведением рук и ног.

"Исходное положение стоя, стопы вместе. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем через стороны руки вверх. На выдохе прыжком возвращаемся в исходное положение. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд", — уточнила тренер.

Это универсальное кардио-упражнение активизирует все группы мышц и повышает уровень энергии за счёт выброса эндорфинов. Оно улучшает координацию и ускоряет обмен веществ, помогая телу "проснуться" полностью.

Таблица: утренний мини-комплекс от Яблоковой

Этап Упражнение Время Эффект
1 Диафрагмальное дыхание 1 минута Повышает концентрацию, насыщает кислородом
2 Приседания до параллели 1 минута Активирует мышцы ног, разгоняет кровь
3 Джампинг джек 30-60 секунд Поднимает настроение, повышает пульс
4 Небольшая растяжка 1 минута Снимает мышечное напряжение

Весь комплекс занимает менее 5 минут, но его эффект заметен сразу — лёгкость в теле, ясная голова и хорошее настроение.

Советы шаг за шагом: как превратить зарядку в привычку

  1. Начинайте с малого. Даже 2-3 минуты активности каждое утро эффективнее, чем редкие длительные тренировки.

  2. Не тренируйтесь на пустой желудок, если чувствуете слабость. Стакан воды или банан помогут взбодриться.

  3. Следите за дыханием. Вдох — при усилии вниз, выдох — при подъёме.

  4. Постепенно увеличивайте нагрузку. Через неделю добавьте планку или махи руками.

  5. Заканчивайте растяжкой. Это снимет мышечное напряжение и предотвратит боли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Начинать день с тяжёлых силовых тренировок.
    Последствие: Переутомление и повышение уровня кортизола.
    Альтернатива: Короткий динамический комплекс для разгона энергии.

  • Ошибка: Выполнять упражнения резко.
    Последствие: Повышение давления и риск травмы.
    Альтернатива: Контролируйте движения и ритм дыхания.

  • Ошибка: Игнорировать дыхание.
    Последствие: Головокружение и усталость.
    Альтернатива: Начинайте комплекс с дыхательной разминки.

А что если нет времени утром?

Если утренний график плотный, можно выполнять комплекс днём — эффект всё равно сохраняется. Достаточно короткой паузы в 5 минут, чтобы вернуть концентрацию и снять сонливость.

Для офисных работников подойдёт "мини-версия" без прыжков: глубокое дыхание, 10 приседаний и лёгкая растяжка шеи и плеч.

Мифы и правда

Миф 1. Чтобы проснуться, нужно выпить кофе.
Правда: Короткая активная разминка стимулирует кровообращение и бодрит эффективнее кофеина.

Миф 2. Джампинг джек — упражнение только для профессионалов.
Правда: Его можно адаптировать под любой уровень, снизив амплитуду прыжков.

Миф 3. Утренние тренировки вредны при низком давлении.
Правда: Мягкая активность, наоборот, помогает стабилизировать давление и улучшает самочувствие.

FAQ

Можно ли делать эти упражнения каждый день?
Да. Короткие комплексы не перегружают мышцы и подходят для ежедневной практики.

Сколько времени нужно, чтобы почувствовать результат?
Бодрость и прилив энергии появляются уже после первого занятия. Через 1-2 недели улучшается выносливость и концентрация.

Можно ли выполнять комплекс перед завтраком?
Да, если вы чувствуете себя комфортно. Главное — выпить стакан воды перед началом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растяжка: ключ к гибкости и предотвращению травм сегодня в 6:50
Вы точно не знали, что отдых после тренировки может быть важнее самой тренировки

Этот комплекс упражнений поможет вам восстановиться после тренировки или рабочего дня, улучшить гибкость и снять напряжение. Разбираемся, как правильно выполнять растяжки.

Читать полностью » Выпады: эффективное упражнение для улучшения координации и силы ног сегодня в 6:10
Почему ваши тренировки не дают результатов? Ответ прост — проверьте, что вы делаете не так

Хотите повысить свою выносливость и укрепить мышцы? Узнайте, как правильно выполнять комплекс упражнений с минимальной подготовкой.

Читать полностью » Скалолаз с отжиманием помогает развить координацию и повысить пульс сегодня в 5:50
Кажется простым — пока не попробуешь: интенсивный круг, после которого дрожат руки

Эта интенсивная тренировка сочетает классические и взрывные отжимания для максимальной силы и выносливости. Разбираемся, как построить эффективный круговой комплекс.

Читать полностью » Комплекс со стеной: планка с подтягиванием коленей и сплит-присед развивают кор и ягодицы сегодня в 5:10
Тренировка у стены, после которой мышцы дрожат от удовольствия: 20 минут — и тело благодарит

Тренировка у стены помогает развить силу, выносливость и координацию без оборудования. Разбираемся, как прокачать тело за 30 минут.

Читать полностью » Интенсивная тренировка для ног: выпрыгивание из приседа и подъём с выносом колена сегодня в 4:50
Почему тренировки с интенсивным отдыхом могут стать вашей лучшей привычкой

Тренировка для повышения выносливости и сжигания жира с короткими интервалами работы и отдыха. Разбираемся, как это помогает достичь лучших результатов.

Читать полностью » Спортивный физиолог заявил, что приседания активируют почти все крупные мышцы тела сегодня в 4:22
Одно движение — и в работу включается всё тело: сила начинается с приседа

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину, активируют гормон роста и формируют спортивную осанку. Но их эффект зависит от правильной техники.

Читать полностью » Как упражнение Пожарный гидрант помогает активировать ягодичные мышцы сегодня в 4:10
Не верите в разминку? Откроется ужасная правда о том, что происходит с вашим телом

Тренировка с высокоинтенсивными интервалами, направленная на проработку всех мышечных групп, помогает улучшить выносливость и сжигать жир. Разбираемся, как правильно подготовиться к интенсивной нагрузке.

Читать полностью » Болгарский сплит-присед с гантелей: эффективное упражнение для ягодиц и бёдер сегодня в 3:50
Эффективность этих упражнений ошеломит вас: секреты идеальных бёдер и ягодиц

Этот комплекс упражнений поможет прокачать ягодицы и бёдра. Разбираемся, какие движения нужно включить в программу для быстрого результата.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки привыкают к сородичам за 2–3 месяца при правильном подходе
Садоводство
Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов
Красота и здоровье
Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта
Садоводство
Подзимний посев укропа в октябре помогает получить ранний урожай и мощные растения
ДФО
Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма
Дом
Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом
Культура и шоу-бизнес
StudioCanal начала работу над сериалом по подростковым детективам Робин Стивенс
Туризм
Иркутск - столица Южного Байкала: достопримечательности и архитектурное наследие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet