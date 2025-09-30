Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка делает зарядку в кровати
Девушка делает зарядку в кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:05

Кофе больше не нужен: три упражнения, которые включают тело с утра

Утренняя разминка от Ольги Яблоковой помогает зарядиться энергией

Бывает, что утром трудно включиться в рабочий ритм или к обеду ощущается упадок сил. В таких случаях помогает не чашка кофе, а короткая разминка. Фитнес-тренер Ольга Яблокова поделилась комплексом простых упражнений, которые помогают взбодриться, ускорить обмен веществ и зарядиться энергией без изнурительных нагрузок.

"Начните с дыхания. Исходное положение сидя или стоя. Глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, а другую на грудную клетку. Делаем сначала глубокий вдох в живот, как будто мы надуваем шарик. Затем, когда кажется, что в легких уже нет места, делаем еще вдох в грудную клетку, расширяя верхние ребра. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опуская грудной отдел, а затем сдувая живот", — заявила Яблокова.

Она пояснила, что такое дыхание нужно выполнять около минуты, не торопясь.

Мини-комплекс для энергии

Дыхательное упражнение

• Исходное положение: сидя или стоя.
• Одна рука на животе, другая — на груди.
• Глубокий вдох в живот → затем вдох в грудь → медленный выдох сверху вниз.
Эффект: насыщение организма кислородом, снижение стресса, "перезапуск" энергии.

Приседания с дыханием

"Следующее упражнение — ставим ноги на ширине плеч, спина прямая. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем активные повторения в течение одной минуты", — добавила тренер.

Эффект: включаются мышцы ног и ягодиц, улучшается кровообращение, разгоняется сонливость.

Джампинг Джек

"Исходное положение стоя, стопы вместе. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем через стороны руки вверх. На выдохе прыжком возвращаемся в исходное положение. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд", — отметила Яблокова.

Эффект: кардионагрузка, быстрый подъём энергии, разогрев всего тела.

Таблица: упражнения и их воздействие

Упражнение Время выполнения Эффект
Дыхательное 1 минута Успокаивает и наполняет энергией
Приседания 1 минута Включают мышцы, улучшают кровоток
Джампинг Джек 30-60 секунд Кардионагрузка, заряд бодрости

Советы шаг за шагом: как встроить комплекс в день

  1. Начинайте утро с дыхательного упражнения — оно мягко пробуждает организм.

  2. Перед рабочим днём сделайте серию приседаний — это заменит короткую разминку.

  3. Когда чувствуете сонливость, выполните джампинг джек 30-40 секунд.

  4. При желании повторите цикл через 2-3 часа для поддержания энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.

  • Последствие: головокружение, неправильная техника.

  • Альтернатива: контролировать дыхание и движения.

  • Ошибка: делать длинные и изнурительные тренировки утром.

  • Последствие: упадок сил.

  • Альтернатива: короткие динамичные комплексы.

  • Ошибка: пропускать разминку при сидячей работе.

  • Последствие: усталость и снижение концентрации.

  • Альтернатива: 3-5 минут активных движений каждые пару часов.

А что если…

А что, если заменить кофе подобными упражнениями? Эффект будет даже выше: вместо кратковременного возбуждения от кофеина тело получает заряд кислорода, активность мышц и улучшение кровотока. Сонливость уходит, а энергия сохраняется дольше.

FAQ

Можно ли делать упражнения прямо на работе?
Да, дыхание и приседания легко встроить даже в офисный день.

Сколько раз повторять комплекс?
2-3 раза в день достаточно для поддержания энергии.

Подходит ли для пожилых людей?
Да, кроме джампинг джека — его можно заменить шагами на месте.

Что лучше утром: зарядка или кофе?
Короткая гимнастика даёт более стабильный заряд бодрости.

