Кофе больше не нужен: три упражнения, которые включают тело с утра

Бывает, что утром трудно включиться в рабочий ритм или к обеду ощущается упадок сил. В таких случаях помогает не чашка кофе, а короткая разминка. Фитнес-тренер Ольга Яблокова поделилась комплексом простых упражнений, которые помогают взбодриться, ускорить обмен веществ и зарядиться энергией без изнурительных нагрузок.

"Начните с дыхания. Исходное положение сидя или стоя. Глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, а другую на грудную клетку. Делаем сначала глубокий вдох в живот, как будто мы надуваем шарик. Затем, когда кажется, что в легких уже нет места, делаем еще вдох в грудную клетку, расширяя верхние ребра. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опуская грудной отдел, а затем сдувая живот", — заявила Яблокова.

Она пояснила, что такое дыхание нужно выполнять около минуты, не торопясь.

Мини-комплекс для энергии

Дыхательное упражнение

• Исходное положение: сидя или стоя.

• Одна рука на животе, другая — на груди.

• Глубокий вдох в живот → затем вдох в грудь → медленный выдох сверху вниз.

Эффект: насыщение организма кислородом, снижение стресса, "перезапуск" энергии.

Приседания с дыханием

"Следующее упражнение — ставим ноги на ширине плеч, спина прямая. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем активные повторения в течение одной минуты", — добавила тренер.

Эффект: включаются мышцы ног и ягодиц, улучшается кровообращение, разгоняется сонливость.

Джампинг Джек

"Исходное положение стоя, стопы вместе. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем через стороны руки вверх. На выдохе прыжком возвращаемся в исходное положение. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд", — отметила Яблокова.

Эффект: кардионагрузка, быстрый подъём энергии, разогрев всего тела.

Таблица: упражнения и их воздействие