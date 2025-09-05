Лучшее время для кофе: когда напиток действительно работает

Для многих людей утренний кофе — обязательный ритуал, без которого сложно представить начало дня. Однако врачи предупреждают: привычка пить кофе сразу после пробуждения может принести больше вреда, чем пользы.

Почему не стоит пить кофе сразу после сна

"После пробуждения уровень кортизола (гормона бодрости) в организме и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, бодрящий эффект будет слабее, а риск раздражения слизистой желудка — выше", — уточнила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Щербак.

Иными словами, организм в первые минуты после сна и так мобилизован, поэтому кофе не усилит бодрость, а лишь создаст дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

Когда лучше пить кофе

Эксперт рекомендует подождать хотя бы 1,5-2 часа после пробуждения, прежде чем тянуться за чашкой любимого напитка. Именно в это время уровень кортизола начинает снижаться, и кофеин работает наиболее эффективно.

Норма кофеина

Важно помнить и о дозировке. Суточное количество кофеина не должно превышать 400 мг, а разовая доза — не более 200 мг. Это примерно соответствует двум небольшим чашкам эспрессо или одной большой порции американо.

Чем грозит злоупотребление

Чрезмерное потребление кофеина способно вызвать целый ряд проблем. В первую очередь страдают желудок, сердце и нервная система. Возможны изжога, тахикардия, тревожность и бессонница.

Итог

Кофе может быть отличным помощником для бодрости и концентрации, если употреблять его в правильное время и не превышать норму. Утренняя привычка стоит того, чтобы немного подождать — и тогда напиток действительно принесет пользу.