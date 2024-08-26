Тренер рассказал, чем хороша утренняя кардиозарядка

Утренняя кардионагрузка — отличный старт для продуктивного и успешного дня. Это обусловлено тем, что во время физической активности, которая укрепляет сердечную мышцу, вырабатываются гормоны серотонин и дофамин, связанные с ощущением счастья и удовлетворённости. Эксперт Александр Калагур напомнил в беседе со "Спорт-Экспресс", что эти гормоны играют важную роль в нашем самочувствии.
Кроме того, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — естественных обезболивающих, необходимых нашему организму во время занятий спортом. Они также способствуют улучшению настроения.
Тренер подчеркнул, что регулярные утренние кардионагрузки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить качество сна и повысить самооценку.
"Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку", — отметил Калагур.
Фото: www.flickr.com/ Bernard Spragg. NZ (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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