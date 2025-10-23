Йога для ленивых: даже 10 минут подарят тебе энергию на весь день

Каждое утро — это новая возможность начать день с позитивом. Если вы хотите настроиться на продуктивный и энергичный день, важно начать его правильно. Утренняя йога — отличный способ пробудить тело и ум, запустить обмен веществ и зарядиться энергией на весь день. Предлагаем вам несколько комплексов асан для разных временных промежутков — от 10 до 30 минут. С их помощью вы сможете настроить себя на активный и позитивный день, даже если утро началось не совсем так, как вы планировали.

10 минут: быстрый старт

Если у вас всего 10 минут, не переживайте — и этого времени достаточно, чтобы почувствовать прилив энергии и настроиться на продуктивный день. Начните с простых, но эффективных асан.

Поза кошки. Начните с позы кошки, чтобы размять спину. Повторите несколько раз, плавно перетекая из одной позиции в другую. Это поможет растянуть позвоночник и подготовить его к остальным упражнениям. Поза стола. Переходите к балансирующей позе стола. Это упражнение активирует мышцы спины и ног, улучшает осанку. Выполните её поочередно на каждую сторону, для равномерной нагрузки. Подтягивание колен к груди. Подтяните одно колено к носу, удерживая его на несколько секунд, затем повторите на другую ногу. Это простое упражнение разогревает мышцы живота и бедер, улучшая кровообращение. Поза собаки мордой вниз. Завершите утреннюю практику перевёрнутой позой собаки мордой вниз. Сделайте несколько повторений на каждую сторону, чувствуя растяжку в позвоночнике и ногах. Боковая планка. Заключительный элемент в 10-минутном комплексе — боковая планка. Она укрепляет мышцы пресса, спины и плеч. Выполните её сначала на одну руку, затем на другую.

20 минут: добавляем динамики

Если у вас есть чуть больше времени — 20 минут, можно добавить несколько новых поз. Эти упражнения увеличат интенсивность тренировки и помогут проработать больше групп мышц.

Планка. Начните с позы собаки мордой вниз и переходите в планку. Задержитесь в этом положении на несколько дыханий. Планка помогает укрепить корпус и улучшить выносливость. Чатуранга дандасана. Из планки переходите в позу посоха, задержитесь на несколько дыханий. Это упражнение укрепляет плечи, спину и руки. Поза собаки мордой вверх. Из позы посоха переходите в собаку мордой вверх, прогибая спину и вытягивая грудную клетку. Это отлично помогает снять напряжение в груди. Поза собаки мордой вниз. Из позы собаки мордой вверх вернитесь в собаку мордой вниз. Эта поза отлично растягивает мышцы спины и ног, улучшая гибкость. Поза полумесяца с низким выпадом. Встаньте в собаку мордой вниз, сделайте выпад одной ногой и поднимите её вверх, удерживаясь в позе полумесяца. Это улучшит гибкость и баланс. Поза полумесяца со скручиванием. Из предыдущей позы полумесяца аккуратно скрутите тело, смотрите вверх и держитесь в этом положении на несколько дыханий.

30 минут: полный комплекс

Если у вас есть 30 минут, можно выполнить полный комплекс асан, чтобы максимально раскрыть все мышцы тела и зарядиться энергией. Добавьте ещё несколько упражнений для лучшего эффекта.

Колени к локтям. Из предыдущей позы скрутки выйдите в упор на пальцах. Затем в быстром темпе меняйте ноги: сначала левая у левого локтя, затем правая у правого. Выполняйте это упражнение 2 минуты или 20-24 дыхания. Поза полумоста. Лягте на спину и поднимите таз в позу полумоста, задержитесь в этом положении на несколько дыханий. Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и мышцы спины. Поза моста (поза лука). Из позы полумоста переходите в позу моста, прогибая спину. Задержитесь в позе на 5-6 дыханий или 30 секунд. Поза бабочки лёжа. Лягте на спину, согнув колени и соедините стопы. Откройте бедра в стороны и расслабьтесь в этой позе. Задержитесь в ней на 2 минуты или 20-24 дыхания. Поза довольного ребёнка. Положите спину на пол, возьмитесь за стопы и мягко растягивайте бедра, удерживаясь в этой позе. Задержитесь на 20-24 дыхания или 2 минуты. Шавасана. Заключительная поза — шавасана. Лягте на спину, расслабьтесь, глубокое дыхание. Это поможет снять напряжение, расслабить все мышцы и завершить практику.

Мифы и правда о йоге

Миф : йога подходит только для людей с хорошей гибкостью.

: йога подходит только для людей с хорошей гибкостью. Правда : йога доступна всем, независимо от уровня гибкости. Асаны можно адаптировать под любые физические возможности.

: йога доступна всем, независимо от уровня гибкости. Асаны можно адаптировать под любые физические возможности. Миф : йога — это не активная нагрузка.

: йога — это не активная нагрузка. Правда : йога развивает не только гибкость, но и силу, выносливость, улучшает работу сердца и дыхательной системы.

: йога развивает не только гибкость, но и силу, выносливость, улучшает работу сердца и дыхательной системы. Миф : чтобы заниматься йогой, нужно ходить в специализированные студии.

: чтобы заниматься йогой, нужно ходить в специализированные студии. Правда: йога — это практическая дисциплина, которую можно выполнять дома, используя видеоуроки или инструкции, как в этом материале.

