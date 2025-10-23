Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:30

Йога для ленивых: даже 10 минут подарят тебе энергию на весь день

Польза утренней йоги: улучшение гибкости и настроения

Каждое утро — это новая возможность начать день с позитивом. Если вы хотите настроиться на продуктивный и энергичный день, важно начать его правильно. Утренняя йога — отличный способ пробудить тело и ум, запустить обмен веществ и зарядиться энергией на весь день. Предлагаем вам несколько комплексов асан для разных временных промежутков — от 10 до 30 минут. С их помощью вы сможете настроить себя на активный и позитивный день, даже если утро началось не совсем так, как вы планировали.

10 минут: быстрый старт

Если у вас всего 10 минут, не переживайте — и этого времени достаточно, чтобы почувствовать прилив энергии и настроиться на продуктивный день. Начните с простых, но эффективных асан.

  1. Поза кошки. Начните с позы кошки, чтобы размять спину. Повторите несколько раз, плавно перетекая из одной позиции в другую. Это поможет растянуть позвоночник и подготовить его к остальным упражнениям.

  2. Поза стола. Переходите к балансирующей позе стола. Это упражнение активирует мышцы спины и ног, улучшает осанку. Выполните её поочередно на каждую сторону, для равномерной нагрузки.

  3. Подтягивание колен к груди. Подтяните одно колено к носу, удерживая его на несколько секунд, затем повторите на другую ногу. Это простое упражнение разогревает мышцы живота и бедер, улучшая кровообращение.

  4. Поза собаки мордой вниз. Завершите утреннюю практику перевёрнутой позой собаки мордой вниз. Сделайте несколько повторений на каждую сторону, чувствуя растяжку в позвоночнике и ногах.

  5. Боковая планка. Заключительный элемент в 10-минутном комплексе — боковая планка. Она укрепляет мышцы пресса, спины и плеч. Выполните её сначала на одну руку, затем на другую.

20 минут: добавляем динамики

Если у вас есть чуть больше времени — 20 минут, можно добавить несколько новых поз. Эти упражнения увеличат интенсивность тренировки и помогут проработать больше групп мышц.

  1. Планка. Начните с позы собаки мордой вниз и переходите в планку. Задержитесь в этом положении на несколько дыханий. Планка помогает укрепить корпус и улучшить выносливость.

  2. Чатуранга дандасана. Из планки переходите в позу посоха, задержитесь на несколько дыханий. Это упражнение укрепляет плечи, спину и руки.

  3. Поза собаки мордой вверх. Из позы посоха переходите в собаку мордой вверх, прогибая спину и вытягивая грудную клетку. Это отлично помогает снять напряжение в груди.

  4. Поза собаки мордой вниз. Из позы собаки мордой вверх вернитесь в собаку мордой вниз. Эта поза отлично растягивает мышцы спины и ног, улучшая гибкость.

  5. Поза полумесяца с низким выпадом. Встаньте в собаку мордой вниз, сделайте выпад одной ногой и поднимите её вверх, удерживаясь в позе полумесяца. Это улучшит гибкость и баланс.

  6. Поза полумесяца со скручиванием. Из предыдущей позы полумесяца аккуратно скрутите тело, смотрите вверх и держитесь в этом положении на несколько дыханий.

30 минут: полный комплекс

Если у вас есть 30 минут, можно выполнить полный комплекс асан, чтобы максимально раскрыть все мышцы тела и зарядиться энергией. Добавьте ещё несколько упражнений для лучшего эффекта.

  1. Колени к локтям. Из предыдущей позы скрутки выйдите в упор на пальцах. Затем в быстром темпе меняйте ноги: сначала левая у левого локтя, затем правая у правого. Выполняйте это упражнение 2 минуты или 20-24 дыхания.

  2. Поза полумоста. Лягте на спину и поднимите таз в позу полумоста, задержитесь в этом положении на несколько дыханий. Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы и мышцы спины.

  3. Поза моста (поза лука). Из позы полумоста переходите в позу моста, прогибая спину. Задержитесь в позе на 5-6 дыханий или 30 секунд.

  4. Поза бабочки лёжа. Лягте на спину, согнув колени и соедините стопы. Откройте бедра в стороны и расслабьтесь в этой позе. Задержитесь в ней на 2 минуты или 20-24 дыхания.

  5. Поза довольного ребёнка. Положите спину на пол, возьмитесь за стопы и мягко растягивайте бедра, удерживаясь в этой позе. Задержитесь на 20-24 дыхания или 2 минуты.

  6. Шавасана. Заключительная поза — шавасана. Лягте на спину, расслабьтесь, глубокое дыхание. Это поможет снять напряжение, расслабить все мышцы и завершить практику.

Мифы и правда о йоге

  • Миф: йога подходит только для людей с хорошей гибкостью.
  • Правда: йога доступна всем, независимо от уровня гибкости. Асаны можно адаптировать под любые физические возможности.
  • Миф: йога — это не активная нагрузка.
  • Правда: йога развивает не только гибкость, но и силу, выносливость, улучшает работу сердца и дыхательной системы.
  • Миф: чтобы заниматься йогой, нужно ходить в специализированные студии.
  • Правда: йога — это практическая дисциплина, которую можно выполнять дома, используя видеоуроки или инструкции, как в этом материале.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как выбрать комплекс для утренней практики?
    Если у вас мало времени, начинайте с коротких 10-минутных комплексов. Если время позволяет, постепенно увеличивайте продолжительность тренировки.

  2. Можно ли заниматься йогой, если у меня проблемы с суставами?
    Да, йога может помочь улучшить подвижность суставов, но важно выбрать правильные позы и следить за техникой выполнения, особенно если у вас есть ограничения.

  3. Сколько времени нужно заниматься йогой, чтобы увидеть результат?
    Уже через несколько недель регулярных занятий вы почувствуете улучшение гибкости, силы и общего самочувствия.

