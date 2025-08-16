Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Как 20 минут до завтрака запускают цепочку перемен в организме

Тренер Саманта Маккинни назвала пользу утренних тренировок для циркадного ритма

Представьте: утро, солнце только пробивается сквозь шторы, а вы уже успели сделать что-то полезное для здоровья. Да, речь о тренировке сразу после пробуждения — привычке, которая может изменить не только вашу физическую форму, но и весь день.

Многие специалисты утверждают, что утренние занятия спортом — это способ избежать внезапных дел и "отмазок", которые неизбежно появляются к обеду. Персональный тренер и диетолог Life Time, Саманта Маккинни, отмечает: "В 6 утра никто не назначает неожиданную встречу или поход в бар".

Кроме того, утренние тренировки помогают синхронизировать циркадный ритм. Повышение пульса и выброс кортизола во время нагрузки подаёт телу сигнал: "Вставай, день начался!". А это, в свою очередь, способствует более качественному сну ночью. Особенно полезен этот подход людям, у которых есть проблемы с засыпанием — вечерние тренировки иногда, наоборот, мешают расслабиться.

Почему утренние тренировки работают

  • Заряд на весь день. После утреннего занятия вы с большей вероятностью будете делать более здоровый выбор в питании.
  • Контроль уровня сахара. Утренняя активность особенно эффективна для снижения уровня глюкозы натощак, что актуально, учитывая, что каждый третий взрослый в США преддиабетик.
  • Настрой на позитив. Прогулка или тренировка на свежем воздухе утром заметно снижает уровень тревожности и стресса.

Варианты утренних тренировок

  • 5 минут для пресса и… кишечника. Лёгкая зарядка в кровати с акцентом на пресс стимулирует работу ЖКТ. Плюс — нестабильная поверхность матраса активирует больше мышц-
  • стабилизаторов.
  • 20-минутная прогулка с интервалами. Быстрый шаг с добавлением приседаний, планок и "ветряных мельниц" разгонит метаболизм и сожжёт лишний жир.
  • Мобилизация суставов. Если тело по утрам скованное, подойдёт 20-минутная мягкая разминка с элементами "Лучшего растяжения в мире".
  • 4-минутная Табата. Интервальный HIIT-тренинг с 20 секундами максимальной нагрузки и 10 секундами отдыха ускоряет обмен веществ на сутки вперёд.
  • Йога для настроения. 10 минут плавных асан помогают снизить тревожность и выработать гамма-аминомасляную кислоту (GABA), улучшающую эмоциональный фон.
  • HIIT без прыжков. 20 минут комплексных упражнений без ударной нагрузки — идеальный вариант для суставов и соседей снизу.
  • Мягкая утренняя растяжка. Для тех, кто не готов к интенсиву сразу после сна — способ мягко "включить" тело и разум.

Утренняя тренировка — не обязательный рецепт для всех, но мощный инструмент для тех, кому она подходит. Главное — подобрать рутину, которая будет вам по душе. Как подчеркивает Маккинни: "Лучшее время для тренировки — то, которое вы готовы повторять изо дня в день". Консистентность важнее, чем время суток.

