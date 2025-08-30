Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:39

Врачи предупреждают: этот утренний ритуал разрушает ваше здоровье — правда в деталях

Нутрициолог развеяла миф о пользе утреннего вина для здоровья

Совет начинать утро с бокала вина звучит романтично, но для здоровья вряд ли принесёт пользу. Хотя вино действительно содержит антиоксиданты и микроэлементы, их концентрация слишком мала, чтобы оказать заметный эффект на организм. Чтобы получить ощутимую дозу полезных веществ, придётся выпить литры напитка, а это уже прямая дорога к проблемам с алкоголем.

Вино и миф о пользе

Некоторые блогеры уверяют, что небольшая порция вина утром якобы предотвращает отёки. Но, как подчёркивает нутрициолог Лариса Никитина, подобные заявления не имеют под собой научной основы.

В одном литре вина содержится около шести миллиграммов ресвератрола — вещества, полезного для кожи и сосудов. Однако для реального эффекта требуется примерно 1000 миллиграммов в сутки. То есть выпить нужно было бы сотни бокалов, что абсурдно и крайне вредно.

"Бокальчик вина никто не отменяет, если вы в хорошей компании, у вас романтическое свидание, на столе горят свечи, пару бокалов красного вина медленно, с хорошим ужином. Это не для того, чтобы напиться, это не для того, чтобы вылечиться", — отметила нутрициолог Лариса Никитина.

Коньяк: для удовольствия, а не для здоровья

По словам специалиста, аналогичная ситуация и с коньяком. Малая доза — порядка 50 граммов — может слегка расширить сосуды и расслабить, создавая атмосферу непринуждённости. Но чаще всего дело не ограничивается одной рюмкой, и тогда пользы от напитка не остаётся вовсе.

Что действительно важно для здоровья

Эксперт подчёркивает: искать в алкоголе способ оздоровления бессмысленно. Поддерживать организм помогут совсем другие вещи — полноценный сон, сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и приём необходимых витаминов.

Таким образом, бокал вина или рюмка коньяка могут быть уместны как часть дружеской встречи или романтического вечера, но никак не как элемент утреннего "лечебного" ритуала.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Дмитрий Буланов: головная боль не всегда связана с мигренью сегодня в 0:29

Когда давящая боль вечером сигналит не усталость, а совсем другое

Головная боль далеко не всегда мигрень. Какие факторы её вызывают и в каких случаях стоит срочно обратиться к врачу?

Читать полностью » Кардиолог Эван Левин назвал четыре привычки, опасные для здоровья молодых людей вчера в 23:59

Невидимые убийцы поколения Z: четыре привычки, которые превращают здоровье в мину замедленного действия

Американский кардиолог выявил 4 токсичные привычки, от которых важно отказаться молодежи. Узнайте, как защитить свое здоровье и избежать серьезных последствий.

Читать полностью » Инфекционист объяснила, какие бактерии попадают в мякоть арбуза при нарезке вчера в 23:16

Красивый кусок — смертельная ловушка: чем опасны нарезанные арбузы и дыни

Инфекционист предупредила: нарезанные арбузы и дыни могут быть опасны. Бактерии, плесень и даже химикаты делают их рискованными для здоровья.

Читать полностью » Royal Holloway: работа из дома делает жизнь однообразной и вчера в 23:16

Удобство против впечатлений: как удалёнка лишает жизнь "объёма"

Учёные выяснили, что удалёнка делает жизнь скучнее и короче: размываются границы между работой и отдыхом. Но смена обстановки и ритуалы помогают вернуть яркость.

Читать полностью » Университет Цукуба: запах розы стимулирует рост серого вещества в мозге вчера в 22:56

Нюхать — значит тренировать: аромат розы увеличил объём мозга

Узнайте, как запах розы влияет на структуру мозга и может помочь в профилактике деменции — уникальное исследование японских ученых раскрывает тайны когнитивного здоровья.

Читать полностью » Трихолог рассказал, как правильно распределять маску по длине волос и почему нельзя на корни вчера в 22:31

Секрет салонного эффекта дома: всё решает момент нанесения

Трихолог рассказал, почему маски для волос часто не работают. Ошибки в нанесении и уходе сводят эффект к нулю — вот как их избежать.

Читать полностью » Врач предупредила, когда запоры требуют обращения к врачу вчера в 22:26

Кишечник мстит за ошибки: почему жизнь становится тяжелее при неправильных привычках

Эндокринолог объяснила, как простые привычки — от питьевого режима до прогулок на свежем воздухе — помогают избавиться от запоров и предупредить их.

Читать полностью » Исследование: йога, ходьба и тайцзи помогают справиться с хронической бессонницей вчера в 22:14

Лекарства не нужны: три простых упражнения работают как снотворное

Учёные назвали упражнения, которые лучше всего прогоняют бессонницу. Йога, ходьба и тайцзи помогают заснуть быстрее и сделать сон глубже.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Панков: до 90% случаев грыжи позвоночника лечатся без операции
Питомцы

Игры и внимание должны исходить от хозяина — рекомендации по воспитанию кошек
Спорт и фитнес

Тренеры Bonded by the Burn представили 20-минутную тренировку для пресса и ног
Наука и технологии

Уникальная мраморная колонна V века до н.э. найдена в Испании — связь с Малой Азией
Садоводство

Фиолетовые томаты в огороде — где купить семена и как избежать ошибок при уходе
Дом

Натуральные материалы для детской: как выбрать мебель и текстиль
Еда

Как приготовить фаршированные грибы с сыром и фаршем: подробный гид
Туризм

Новороссийск осенью: прогулки по набережной и винодельни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru