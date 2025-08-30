Врачи предупреждают: этот утренний ритуал разрушает ваше здоровье — правда в деталях
Совет начинать утро с бокала вина звучит романтично, но для здоровья вряд ли принесёт пользу. Хотя вино действительно содержит антиоксиданты и микроэлементы, их концентрация слишком мала, чтобы оказать заметный эффект на организм. Чтобы получить ощутимую дозу полезных веществ, придётся выпить литры напитка, а это уже прямая дорога к проблемам с алкоголем.
Вино и миф о пользе
Некоторые блогеры уверяют, что небольшая порция вина утром якобы предотвращает отёки. Но, как подчёркивает нутрициолог Лариса Никитина, подобные заявления не имеют под собой научной основы.
В одном литре вина содержится около шести миллиграммов ресвератрола — вещества, полезного для кожи и сосудов. Однако для реального эффекта требуется примерно 1000 миллиграммов в сутки. То есть выпить нужно было бы сотни бокалов, что абсурдно и крайне вредно.
"Бокальчик вина никто не отменяет, если вы в хорошей компании, у вас романтическое свидание, на столе горят свечи, пару бокалов красного вина медленно, с хорошим ужином. Это не для того, чтобы напиться, это не для того, чтобы вылечиться", — отметила нутрициолог Лариса Никитина.
Коньяк: для удовольствия, а не для здоровья
По словам специалиста, аналогичная ситуация и с коньяком. Малая доза — порядка 50 граммов — может слегка расширить сосуды и расслабить, создавая атмосферу непринуждённости. Но чаще всего дело не ограничивается одной рюмкой, и тогда пользы от напитка не остаётся вовсе.
Что действительно важно для здоровья
Эксперт подчёркивает: искать в алкоголе способ оздоровления бессмысленно. Поддерживать организм помогут совсем другие вещи — полноценный сон, сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и приём необходимых витаминов.
Таким образом, бокал вина или рюмка коньяка могут быть уместны как часть дружеской встречи или романтического вечера, но никак не как элемент утреннего "лечебного" ритуала.
