Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полив на даче
Полив на даче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:56

Растения вздохнут с облегчением: вот когда нужно поливать, чтобы они процветали

Раскрыт секрет: поливайте растения утром — и они будут здоровы

Уход за растениями требует не только воды и солнечного света, но и правильного выбора момента для полива. Эксперты отмечают, что даже опытные садоводы нередко совершают ошибки, игнорируя одно простое правило: лучшее время для увлажнения почвы — утро.

Золотое правило для здоровья растений

Основная рекомендация — поливать растения в первой половине дня. Такой режим обеспечивает им запас влаги для дневной жары и снижает риск заболеваний. Влага успевает впитаться до того, как испарится под воздействием солнца, а листья высыхают задолго до наступления темноты, что предотвращает развитие грибковых инфекций.

Комнатные растения: защита от переувлажнения

Для цветов на подоконниках утренний полив особенно важен. Растения, получающие мало света, за день успевают избавиться от лишней влаги и не страдают от переувлажнения почвы. Те, что находятся на солнечной стороне, получают достаточно влаги до полуденного испарения.

Садовые посадки и огороды

В открытом грунте утренний полив играет ключевую роль. В течение дня естественное испарение снижает риск появления листовых болезней. Овощные культуры и растения с неглубокой корневой системой особенно выигрывают от раннего увлажнения почвы. Кроме того, именно утром проще всего осмотреть посадки на наличие вредителей или признаков заболеваний.

Исключения из правила

Есть и ситуации, когда полив требуется дополнительно. Например, папоротники и другие влаголюбивые культуры нуждаются в увлажнении как утром, так и вечером. Летом растения в маленьких горшках из-за быстрого испарения влаги могут потребовать два полива в день. Новые посадки и пересаженные экземпляры также нуждаются в более частом внимании.

Садоводы советуют проверять влажность почвы вручную: если верхние 2 сантиметра земли сухие, значит, полив необходим, даже если растение внешне выглядит здоровым.

Мульча — помощник для почвы

Для открытого грунта специалисты рекомендуют использовать мульчу. Этот слой органического материала удерживает влагу, препятствует испарению, снижает рост сорняков и одновременно улучшает структуру почвы. Со временем органическая мульча превращается в удобрение, способствуя росту и укреплению растений.

Правильный выбор времени полива — мелочь, которая способна решить судьбу ваших растений: от гибели до пышного цветения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: тополь, клён и берёза обедняют почву и мешают соседним растениям сегодня в 8:12

Эти деревья превращают участок в пустошь — и дачники об этом часто не догадываются

Некоторые деревья способны лишить вас урожая и превратить огород в пустыню. Узнайте, какие "лесные красавцы" лучше держать подальше от участка.

Читать полностью » Двойная польза цветов: бархатцы защищают урожай и украшают участок сегодня в 8:06

Эти цветы пахнут для насекомых смертью — почему их высаживают вдвое чаще в 2025

Бархатцы — природные защитники огорода! Их аромат отпугивает колорадского жука, тлю и белокрылку без химии. Узнайте, как высадить цветы для максимальной защиты томатов, картофеля и капусты.

Читать полностью » Ошибка при выборе рассады томатов — цветы и плоды снижают урожайность, предупреждают агрономы сегодня в 7:50

Возьмите рассаду томатов под лупу: как не пропустить опасные симптомы и выбрать здоровые растения

Как выбрать здоровую рассаду томатов? Эксперты делятся секретами выбора, чтобы получить богатый и вкусный урожай. Как не нарваться на болезнь или вредителей.

Читать полностью » Фиолетовые томаты в огороде — где купить семена и как избежать ошибок при уходе сегодня в 7:06

Экзотические томаты на вашей грядке: секрет фантастического урожая, о котором молчат соседи

Раскрываем секреты выращивания экзотических тёмных томатов: от выбора солнечного места до борьбы с трещинами плодов. Узнайте, где найти семена и почему эти помидоры полезнее обычных.

Читать полностью » Эксперты назвали растения, семена которых лучше собирать осенью: георгины, тыквы, подсолнухи сегодня в 6:45

Цветочный бум на следующий год: эти семена нужно собрать сейчас

Осенний сбор семян - удачное время для садоводов! Узнайте, как правильно собрать семена тыквы, подсолнуха и других культур, чтобы обеспечить богатый урожай.

Читать полностью » Мульчирование и плотная посадка: как сохранить грядки чистыми без химии сегодня в 6:06

Как я избавилась от сорняков за один сезон — соседи не верят, что без химии — секрет опытной дачницы

Откройте экологичный способ борьбы с сорняками: мульчирование и плотная посадка культур защитят грядки без химии. Узнайте, как сохранить почву здоровой и повысить урожай на годы вперёд.

Читать полностью » Садовник Линдси Честейн: салат, томаты, клубнику и розы нельзя поливать из шланга сегодня в 5:40

Шланг - враг урожая? 8 растений, которым капельный полив спасет жизнь

Узнайте, какие растения ни в коем случае нельзя поливать из шланга! Листовая зелень, помидоры, клубника и травы требуют особого ухода. Как правильно поливать? Ответ в нашем материале.

Читать полностью » Полезные сорняки существуют: как сэкономить на удобрениях и защитить почву сегодня в 5:06

Хватит бороться: с этими сорняками нужно подружиться – раскроем секрет опытных садоводов

Узнайте, какие сорняки не только не вредят, но и приносят пользу вашему огороду. Секреты "живой мульчи" и превращения сорняков в удобрение раскроет опытный садовод. Оптимизация почвы - ключевой фактор!

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовление индейки по-французски: что нужно знать перед началом
Туризм

Кавказские Минеральные Воды осенью: терренкуры и санатории
Еда

Как приготовить запеченную форель с лимоном: пошаговая инструкция
Дом

Как правильно хранить бельё, чтобы оно не теряло свежесть
Спорт и фитнес

Тренер Мэтью Форцалья показал 200 повторов для бицепсов и трицепсов
Красота и здоровье

Витамин С: как не навредить здоровью – врачи предупреждают об опасных дозах
Дом

Сушка штор: правила для сохранения длины и формы
Авто и мото

Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru