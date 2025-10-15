Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение вакуум
Упражнение вакуум
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Потягивания, которые заменяют зарядку: секрет бодрого утра за две минуты

Простые потягивания утром помогают проснуться и снизить риск боли в спине

Когда вы потягиваетесь, мышцы получают сигнал: пора включаться в работу. С каждой растяжкой активизируется кровообращение, в мозг поступает больше кислорода, а уровень стресса снижается. Потягивания помогают мягко растянуть позвоночник, вернуть суставам подвижность и разбудить нервную систему без резких нагрузок. Это своеобразная йога без коврика — прямо под одеялом.

Кроме того, утренние потягивания улучшают осанку и снижают риск боли в спине. Если выполнять их регулярно, тело станет гибче, а пробуждение — приятнее.

Потягивания в кровати: шаг за шагом

Чтобы начать день правильно, не нужно ничего, кроме пары минут и желания встать с хорошим настроением.

  1. Лежа на спине, сделайте глубокий вдох, вытяните руки над головой и потянитесь от кончиков пальцев до пят. Почувствуйте, как растягивается всё тело.

  2. На выдохе расслабьтесь и мягко опустите руки вдоль тела.

  3. Затем согните колени, обхватите их руками и прижмите к груди. Это поможет растянуть поясницу и снять ночное напряжение.

  4. Перевернитесь на бок, медленно поднимите корпус и сядьте, не торопясь.

  5. На вдохе поднимите руки вверх, потянитесь, а затем наклонитесь вперёд, стараясь достать руками до пальцев ног.

  6. На выдохе плавно поднимайтесь, округляя спину, и только потом выпрямите шею и голову.

Такое простое упражнение займёт не больше двух минут, но подарит ощущение бодрости на весь день.

Разминка после пробуждения

Когда тело проснулось, самое время добавить немного активности. Короткая утренняя разминка поможет ускорить кровоток, подготовить суставы и мышцы к нагрузке. Не нужно тратить много времени — достаточно пары минут.

  • Приседания сумо. Встаньте широко, носки слегка наружу. Спина прямая, руки можно держать перед собой. Опускайтесь до уровня колен, чувствуя напряжение в бёдрах и ягодицах.

  • Выпады со сменой ног. Сделайте шаг вперёд, опускаясь до прямого угла в коленях. Меняйте ногу с каждым повторением.

  • Приседания с киком назад. После каждого приседа отводите одну ногу назад, удерживая баланс.

  • Боковые кики. После приседания сделайте короткий удар ногой в сторону — это активизирует мышцы ягодиц и бедра.

На каждое упражнение уделите примерно 30 секунд, стараясь выполнять как можно больше повторений без потери техники. Это займёт всего две минуты, но даст мощный заряд энергии.

Как тренироваться во время утренних дел

Даже когда вы уже чистите зубы или готовите завтрак, тело можно держать в тонусе. Необязательно выделять время на полноценную тренировку — достаточно небольших движений, которые не мешают рутине.

Подъёмы на носки

Во время чистки зубов встаньте прямо и начните подниматься на носки, затем опускайтесь. Повторяйте медленно и осознанно. Упражнение укрепляет икроножные мышцы, улучшает кровообращение и помогает разогнать утреннюю отёчность ног.

Можно немного усложнить задачу:

  • Встаньте, разведя ноги чуть шире плеч и развернув носки наружу на 45°. Поднимайтесь и опускайтесь в этом положении, прорабатывая внутреннюю поверхность бёдер.

  • Поднимайтесь на носке одной ноги, удерживая равновесие и напрягая пресс. Это активизирует мышцы-стабилизаторы.

Если чувствуете лёгкое жжение в икроножных — значит, всё делаете правильно.

Упражнение "вакуум"

Пока заваривается кофе или жарятся яйца, можно поработать над прессом. Встаньте прямо, сделайте глубокий вдох, затем выдохните и максимально втяните живот под рёбра, словно прилипая пупком к позвоночнику. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь и повторите. Это упражнение укрепляет поперечную мышцу живота и помогает визуально уменьшить талию.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять упражнения резко, без контроля дыхания.

  • Последствие: растяжение или головокружение.

  • Альтернатива: двигайтесь медленно, концентрируйтесь на ощущениях, следите за вдохом и выдохом.

  • Ошибка: делать зарядку на голодный желудок после бессонной ночи.

  • Последствие: слабость и тошнота.

  • Альтернатива: выпейте немного воды, дайте телу проснуться, а потом приступайте к разминке.

  • Ошибка: стоять на носках, наклоняя корпус вперёд.

  • Последствие: нагрузка на колени и позвоночник.

  • Альтернатива: держите спину прямой и распределяйте вес равномерно.

А что если не хочется вставать

Если утро кажется особенно тяжёлым, можно не заставлять себя делать полноценную зарядку. Потянитесь в кровати, сделайте несколько глубоких вдохов, откройте окно и впустите свежий воздух. Иногда достаточно просто поменять позу, чтобы почувствовать прилив сил. Главное — не лежать без движения: даже лёгкое растяжение пробуждает нервную систему и помогает организму понять, что день начался.

Плюсы и минусы утренних потягиваний

Плюсы:

  • не требуют оборудования или спортзала;

  • улучшают кровообращение и гибкость;

  • помогают быстрее проснуться и снять скованность;

  • укрепляют мышцы кора и спины.

Минусы:

  • при чрезмерном усердии можно потянуть мышцы;

  • требуют регулярности, иначе эффект быстро исчезает.

Несмотря на возможные недостатки, утренняя растяжка остаётся простым и безопасным способом поддерживать здоровье позвоночника и суставов.

FAQ

Как часто нужно делать потягивания?
Ежедневно. Даже 5 минут каждое утро дают заметный эффект через пару недель.

Можно ли растягиваться вечером?
Да, вечерние потягивания помогают снять усталость и расслабить мышцы перед сном.

Какие мышцы работают при подъёмах на носки?
Главным образом — икроножные и камбаловидные. Также включаются мышцы стопы и бедра.

Подходит ли "вакуум" всем?
Нет, людям с грыжами или заболеваниями ЖКТ лучше посоветоваться с врачом перед выполнением.

Мифы и правда

  • Миф: потягивания заменяют полноценную тренировку.

  • Правда: это мягкая разминка, которая подготавливает тело к активности, но не заменяет кардио и силовые упражнения.

  • Миф: если потягиваться каждый день, можно убрать живот.

  • Правда: без контроля питания и нагрузок жир не исчезнет, но тонус мышц улучшится.

  • Миф: делать зарядку сразу после пробуждения вредно.

  • Правда: вредно — резко вставать с постели. Потягивания, наоборот, мягко разгоняют кровь и безопасны даже для тех, кто давно не тренируется.

3 интересных факта

  • Потягивания активируют те же центры удовольствия в мозге, что и смех.

  • Люди, которые регулярно делают утренние растяжки, меньше подвержены стрессу.

  • Простая привычка потянуться утром может улучшить качество сна и снизить тревожность.

Постепенно тело привыкнет к новой утренней рутине, и вы заметите, что вставать стало легче, настроение стабильнее, а день начинается с ощущения лёгкости и уверенности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Забег становится поворотным моментом даже для новичков — заявил параатлет Дмитрий Игнатов вчера в 18:10
Один шаг, который способен переписать жизнь: как забег превращает страх в силу

Иногда перемены начинаются с простого шага. Узнаем, как участие в забеге способно изменить жизнь и зачем стоит сделать этот шаг уже сегодня.

Читать полностью » Врачи предупредили, какие ошибки при езде на велосипеде вызывают боль в спине и коленях вчера в 17:50
Велосипед спасает нервы, но убивает спину: как избежать обратного эффекта

Велопрогулки полезны, но не всегда безопасны для организма. Узнаем, как выбрать экипировку и держать осанку, чтобы велосипед радовал, а не вредил.

Читать полностью » Учёные объяснили, как разминка улучшает работу мышц, сосудов и мозга перед тренировкой вчера в 17:10
Без неё тело сгорает изнутри: почему именно разминка спасает мышцы

Разминка — не просто ритуал перед тренировкой, а физиологический механизм подготовки тела. Узнаем, какие процессы она запускает и почему без неё легко травмироваться.

Читать полностью » Фитнес-резинка для ног, ягодиц и спины: пошаговая программа упражнений вчера в 16:50
Эспандер, который заменил тренажёрный зал: почему фитнес стал проще, чем кажется

Чтобы тренироваться, не нужен спортзал и громоздкие гантели. Узнаем, как компактная фитнес-резинка помогает проработать все мышцы и сэкономить время.

Читать полностью » Медики перечислили бытовые привычки, мешающие плоскому животу вчера в 16:10
Без спорта, без голода, без стресса: как талию можно вернуть привычками, а не подвигами

Плоский живот без спорта и диет — мечта многих. Узнаем, какие простые привычки и действия помогут быстро улучшить фигуру без лишних усилий.

Читать полностью » Спортивная магнезия: преимущества, недостатки и безопасные альтернативы по данным тренеров вчера в 15:50
Хват крепче стали: как простое вещество решает судьбу тренировки

Белый порошок помогает спортсменам уверенно держать хват и избегать травм. Узнаем, чем отличается сухая и жидкая магнезия и что выбрать для тренировок.

Читать полностью » Программа Фредерика Делавье позволяет женщинам укрепить мышцы без спортзала вчера в 15:10
Она начала с одной тренировки — и перестала узнавать себя в зеркале

Женские силовые тренировки требуют особого подхода и структуры. Узнаем, как составить программу, чтобы добиться видимых результатов без изнурения.

Читать полностью » Михаэль Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного фонда вчера в 14:43
Шумахер подал знак: легендарный гонщик вновь оставил автограф спустя годы молчания

Михаэль Шумахер снова подал знак: журналист L’Equipe рассказал, что легендарный гонщик смог подписать шлем для благотворительного аукциона.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф-повар ресторана "Бон Аппетит": ризотто и джамбалайя объединились в одном блюде
Дом
Сантехники объяснили, почему на бачке унитаза образуется конденсат
Технологии
Google инвестирует $15 млрд в создание центра искусственного интеллекта и дата-центра мощностью 1 ГВт в Индии
Туризм
Российские туроператоры пожаловались послу Болгарии на отмену квот в Москве
Питомцы
ABC News: у берегов Австралии у пирса Басселтона замечен синий кит
Авто и мото
Правительство России повысило госпошлины на водительские документы с 1 сентября
Садоводство
В Томской области подзимний посев щавеля проводят с конца октября до начала ноября
Наука
Мозг меняет голос под собеседника без сознательного контроля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet