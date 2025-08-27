Утренняя скованность исчезает за 3 минуты: приём, о котором молчат фитнес-инструкторы

Проснуться с ощущением, что шея и спина будто "деревянные", — знакомо многим. Такой "сюрприз" способен испортить весь день, но хорошая новость в том, что вернуть подвижность и облегчить боль можно прямо в постели. Несколько простых упражнений помогут мягко разбудить мышцы и снять утреннюю скованность.

Почему важно начинать день с растяжки

Во сне мы часто меняем позы, и мышцы могут зажиматься. Особенно это заметно у тех, кто спит на неудобной подушке или привык засыпать на животе. Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэмюэл Чан подчёркивает: "Несколько минут утренней растяжки способны заменить визит к массажисту".

Регулярное выполнение таких упражнений улучшает циркуляцию крови, активизирует суставы и помогает снизить риск головной боли, вызванной напряжением шейных мышц.

Упражнения для снятия утренней скованности

1. "Фигура четыре" с движением колена

Лягте на спину, руки вытяните в стороны.

Стопы на кровати, колени смотрят вверх.

Закиньте правую лодыжку на левое колено.

Плавно опустите левое колено вбок, плечи при этом остаются прижатыми.

Задержитесь на 15 секунд и смените сторону.

Совет от Чана: руки держите расслабленно по бокам, а опускать колени стоит только настолько, чтобы плечи не отрывались от поверхности.

2. Поворот лёжа на спине

Примите положение на спине, руки в стороны — буквой "Т".

Колени согнуты, стопы стоят недалеко от таза.

Оба колена опустите вправо, а взгляд направьте влево.

Задержитесь на 15 секунд и повторите на другую сторону.

3. Подтягивание коленей к груди

Лягте на спину, лопатки прижаты к кровати.

Обхватите колени руками и подтяните их к груди.

С каждым выдохом старайтесь прижимать ноги всё ближе.

Это упражнение не только расслабляет поясницу, но и мягко массирует внутренние органы, улучшая пищеварение.

4. Прогиб лёжа на животе

Лягте на живот, ладони под плечами.

На выдохе плавно поднимайтесь, выпрямляя руки.

Раскройте грудь, сведите лопатки.

Держите позу несколько секунд.

Чан отмечает: "Пусть работают руки, а не поясница". Чтобы снять лишнее напряжение, стоит напрячь ягодицы при выпрямлении.

Интересный факт

По данным Американской ассоциации хиропрактиков, более 60% взрослых хотя бы раз в месяц испытывают утреннюю скованность спины. Утренняя гимнастика в кровати признана одним из самых безопасных и доступных способов снизить такие проявления без медикаментов.

Эти упражнения займут всего несколько минут, но способны задать правильный тон дню. Попробуйте выполнять их каждое утро — и уже через неделю тело начнёт благодарить вас лёгкостью и свободой движений.