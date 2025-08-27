Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:10

Утренняя скованность исчезает за 3 минуты: приём, о котором молчат фитнес-инструкторы

Четыре упражнения для спины и шеи после сна назвал физиотерапевт Сэмюэл Чан

Проснуться с ощущением, что шея и спина будто "деревянные", — знакомо многим. Такой "сюрприз" способен испортить весь день, но хорошая новость в том, что вернуть подвижность и облегчить боль можно прямо в постели. Несколько простых упражнений помогут мягко разбудить мышцы и снять утреннюю скованность.

Почему важно начинать день с растяжки

Во сне мы часто меняем позы, и мышцы могут зажиматься. Особенно это заметно у тех, кто спит на неудобной подушке или привык засыпать на животе. Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэмюэл Чан подчёркивает: "Несколько минут утренней растяжки способны заменить визит к массажисту".

Регулярное выполнение таких упражнений улучшает циркуляцию крови, активизирует суставы и помогает снизить риск головной боли, вызванной напряжением шейных мышц.

Упражнения для снятия утренней скованности

1. "Фигура четыре" с движением колена

  • Лягте на спину, руки вытяните в стороны.
  • Стопы на кровати, колени смотрят вверх.
  • Закиньте правую лодыжку на левое колено.
  • Плавно опустите левое колено вбок, плечи при этом остаются прижатыми.
  • Задержитесь на 15 секунд и смените сторону.

Совет от Чана: руки держите расслабленно по бокам, а опускать колени стоит только настолько, чтобы плечи не отрывались от поверхности.

2. Поворот лёжа на спине

  • Примите положение на спине, руки в стороны — буквой "Т".
  • Колени согнуты, стопы стоят недалеко от таза.
  • Оба колена опустите вправо, а взгляд направьте влево.
  • Задержитесь на 15 секунд и повторите на другую сторону.

3. Подтягивание коленей к груди

  • Лягте на спину, лопатки прижаты к кровати.
  • Обхватите колени руками и подтяните их к груди.
  • С каждым выдохом старайтесь прижимать ноги всё ближе.

Это упражнение не только расслабляет поясницу, но и мягко массирует внутренние органы, улучшая пищеварение.

4. Прогиб лёжа на животе

  • Лягте на живот, ладони под плечами.
  • На выдохе плавно поднимайтесь, выпрямляя руки.
  • Раскройте грудь, сведите лопатки.
  • Держите позу несколько секунд.

Чан отмечает: "Пусть работают руки, а не поясница". Чтобы снять лишнее напряжение, стоит напрячь ягодицы при выпрямлении.

Интересный факт

По данным Американской ассоциации хиропрактиков, более 60% взрослых хотя бы раз в месяц испытывают утреннюю скованность спины. Утренняя гимнастика в кровати признана одним из самых безопасных и доступных способов снизить такие проявления без медикаментов.

Эти упражнения займут всего несколько минут, но способны задать правильный тон дню. Попробуйте выполнять их каждое утро — и уже через неделю тело начнёт благодарить вас лёгкостью и свободой движений.

