Утренняя скованность исчезает за 3 минуты: приём, о котором молчат фитнес-инструкторы

Проснуться с ощущением, что шея и спина будто "деревянные", — знакомо многим. Такой "сюрприз" способен испортить весь день, но хорошая новость в том, что вернуть подвижность и облегчить боль можно прямо в постели. Несколько простых упражнений помогут мягко разбудить мышцы и снять утреннюю скованность.
Почему важно начинать день с растяжки
Во сне мы часто меняем позы, и мышцы могут зажиматься. Особенно это заметно у тех, кто спит на неудобной подушке или привык засыпать на животе. Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэмюэл Чан подчёркивает: "Несколько минут утренней растяжки способны заменить визит к массажисту".
Регулярное выполнение таких упражнений улучшает циркуляцию крови, активизирует суставы и помогает снизить риск головной боли, вызванной напряжением шейных мышц.
Упражнения для снятия утренней скованности
1. "Фигура четыре" с движением колена
- Лягте на спину, руки вытяните в стороны.
- Стопы на кровати, колени смотрят вверх.
- Закиньте правую лодыжку на левое колено.
- Плавно опустите левое колено вбок, плечи при этом остаются прижатыми.
- Задержитесь на 15 секунд и смените сторону.
Совет от Чана: руки держите расслабленно по бокам, а опускать колени стоит только настолько, чтобы плечи не отрывались от поверхности.
2. Поворот лёжа на спине
- Примите положение на спине, руки в стороны — буквой "Т".
- Колени согнуты, стопы стоят недалеко от таза.
- Оба колена опустите вправо, а взгляд направьте влево.
- Задержитесь на 15 секунд и повторите на другую сторону.
3. Подтягивание коленей к груди
- Лягте на спину, лопатки прижаты к кровати.
- Обхватите колени руками и подтяните их к груди.
- С каждым выдохом старайтесь прижимать ноги всё ближе.
Это упражнение не только расслабляет поясницу, но и мягко массирует внутренние органы, улучшая пищеварение.
4. Прогиб лёжа на животе
- Лягте на живот, ладони под плечами.
- На выдохе плавно поднимайтесь, выпрямляя руки.
- Раскройте грудь, сведите лопатки.
- Держите позу несколько секунд.
Чан отмечает: "Пусть работают руки, а не поясница". Чтобы снять лишнее напряжение, стоит напрячь ягодицы при выпрямлении.
Интересный факт
По данным Американской ассоциации хиропрактиков, более 60% взрослых хотя бы раз в месяц испытывают утреннюю скованность спины. Утренняя гимнастика в кровати признана одним из самых безопасных и доступных способов снизить такие проявления без медикаментов.
Эти упражнения займут всего несколько минут, но способны задать правильный тон дню. Попробуйте выполнять их каждое утро — и уже через неделю тело начнёт благодарить вас лёгкостью и свободой движений.
