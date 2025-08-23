Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка занимается йогой
Девушка занимается йогой
© Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Почему самый обычный подъём с кровати превращается в проверку на выносливость

Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром

Ты когда-нибудь задумывался, почему иногда так трудно выбраться из кровати утром? Речь не только о привычном "ещё пять минут", а о настоящих физических трудностях, когда тело будто сопротивляется началу дня. Оказывается, причина может быть не только в возрасте.

С годами суставы и мышцы действительно становятся менее подвижными, и даже простое движение может сопровождаться скованностью. Но, как отмечает мастер-тренер YogaSix Зак Армстронг, проблемы с подъёмом из постели всё чаще встречаются и у молодых людей. Долгие часы за компьютером или в телефоне, хроническое напряжение в спине и шее, а также отсутствие полноценного восстановления после тренировок — всё это делает утренний подъём настоящим испытанием.

Почему важно движение сразу после пробуждения

По словам Армстронга:

"Функциональная подвижность и сила помогают предотвратить травмы и вернуть телу естественную свободу движений. Если разбудить суставы и мышцы с помощью простых упражнений, тело легче включается в работу и меньше подвержено нагрузкам при подъёме с постели".

Интересный факт: исследования показывают, что утренняя зарядка улучшает циркуляцию крови и запускает метаболизм быстрее, чем поздняя активность. А несколько минут простых движений могут снизить риск болей в пояснице в течение дня.

Четыре упражнения для лёгкого утра

Зак Армстронг рекомендует четыре базовых движения, которые займут всего несколько минут.

Круги бедром лёжа

Это упражнение выполняется сразу после пробуждения: лёжа на спине подтяни колени к груди и описывай ими круги. Оно смазывает суставы, улучшает кровоток и снимает напряжение в пояснице.

Массаж стоп мячиком

"Многие мои клиенты сталкиваются с плантарным фасциитом, и именно утро для них самое болезненное время", — объясняет Армстронг. Он советует держать теннисный или массажный мячик у кровати и прокатывать стопы перед тем, как встать. Это уменьшает воспаление и оживляет связки.

Поза "Кошка-Корова"

Сидя на краю кровати, чередуй прогибы и округления спины. Это улучшает гибкость позвоночника и помогает глубже дышать. Уже через пару минут тело просыпается, а дыхание становится ровнее.

Приседания с кровати

После того как стопы, бедра и позвоночник размялись, самое время включить в работу ноги. Сядь на край кровати, упрись стопами в пол и медленно поднимайся, затем также контролируемо садись обратно. Это укрепляет мышцы и готовит их к нагрузкам дня.

Маленькие шаги — большие изменения

Несмотря на простоту, эти упражнения помогают систематически улучшать подвижность и уменьшать риск травм. Регулярность здесь важнее, чем интенсивность: достаточно пары минут каждый день.

И если раньше утренний подъём казался подвигом, то с такой практикой он может стать плавным и даже приятным стартом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи Mayo Clinic указали на роль обезвоживания в вздутии после тренировок сегодня в 4:10

Фитнес сушит мышцы, но надувает живот: парадокс спортзала

Почему после тренировки возникает вздутие живота? Разбираем причины — от питания и воды до приёма лекарств — и простые способы вернуть комфорт.

Читать полностью » Недооценённые упражнения со штангой для силы и выносливости названы тренером Никой Шелби сегодня в 3:50

Неочевидные движения со штангой, которые меняют тело быстрее приседаний

Пять недооценённых упражнений со штангой, которые помогут развить силу, улучшить баланс и разнообразить тренировки, выходя за рамки привычной рутины.

Читать полностью » Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов сегодня в 3:30

Сидячая работа разрушает суставы: необычное упражнение спасает ситуацию

Лягушки умеют прыгать на десятки длин своего тела. Что общего у них и эффективного упражнения для ног, которое укрепляет мышцы и даже улучшает сердце?

Читать полностью » Программа памяти Нейта Харди: 2 выхода силой, 4 отжимания, 8 махов гирей сегодня в 3:26

Всего 3 упражнения — а результат впечатляет: попробуйте комплекс, от которого захватывает дух

Тренировка в память о Нейте Харди: 20 минут силы, техники и уважения. Как выполнить «геройский» комплекс и адаптировать его под свой уровень.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке сегодня в 3:10

Почему иногда полезнее остановиться, чем добиваться результата любой ценой

Иногда лучший прогресс в спорте — это вовремя остановиться. Узнайте, когда стоит сократить тренировку, а когда можно смело продолжать.

Читать полностью » Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц сегодня в 2:50

Одно упражнение укрепляет грудь и защищает плечи от травм

Жим на наклонной скамье — лучший способ прокачать верх груди и снизить нагрузку на плечи. Узнайте, под каким углом тренироваться и как избежать ошибок.

Читать полностью » Джек Макнамара, тренер Train Fitness, перечислил эффективные упражнения для пресса сегодня в 2:30

Четыре упражнения, которые одновременно экономят время и прокачивают пресс

Скручивания — не лучший способ прокачать пресс. Узнайте 4 эффективных упражнения «два в одном», которые быстро укрепят кор и помогут развить силу.

Читать полностью » В США представили тренировку CrossFit Hero в честь погибшего спецназовца Джерри Паттона сегодня в 2:16

Геройская тренировка CrossFit: справиться могут единицы

CrossFit Hero, посвящённая сержанту-майору Джерри Паттону, проверит вашу выносливость и силу духа в забеге, гребле и финальном броске.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как вести себя с полицией в другой стране: советы туристам
Красота и здоровье

Врач Азнаурян: плавающие точки в глазах могут сигнализировать об отслойке сетчатки или инсульте
Питомцы

Таблетку для кошки можно спрятать в еде или ввести порошок на корень языка
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов
Наука и технологии

Астрономы: "чёрная луна" наступит 23 августа и сделает небо особенно тёмным
Спорт и фитнес

Специалисты по фитнесу предложили варианты 10-минутной тренировки для разных уровней
Садоводство

Банановая кожура – ваш секрет богатого урожая: 5 способов применения в саду
Еда

Приготовление свинины с грибами и сыром в духовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru