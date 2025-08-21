Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Отжимание пика
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Маленькая привычка по утрам, способная продлить молодость тела

Тренер Orangetheory Меган Хамфри объяснила пользу упражнений на подвижность суставов

Каждое утро мы спешим: сокращаем завтрак, отказываемся от долгого душа, выбираем то, что быстрее. Но есть ритуалы, которые стоит оставить вне списка "экономии времени". Чистка зубов, завтрак — и, как ни удивительно, утренняя разминка для суставов. Именно она способна сделать день легче и активнее.

Почему важна подвижность

"Тренировка на подвижность суставов столь же значима, как силовые или кардио-нагрузки", — подчёркивает сертифицированный тренер NASM и коуч студии Orangetheory Меган Хамфри. По её словам, главная цель такой практики — разогреть ткани, окружающие суставы, чтобы движения были свободными и безболезненными.

Регулярные утренние упражнения помогают не только лучше чувствовать своё тело, но и делают привычные бытовые задачи проще: донести пакеты из магазина, подняться по лестнице или сесть за руль. "Если мы заранее готовим тело к активности и показываем суставам правильные траектории движения, это снижает риск травм", — объясняет Хамфри.

Кроме того, тренировка подвижности улучшает циркуляцию крови и работу внутренних органов. А это — дополнительный источник энергии, сравнимый с утренней чашкой кофе.

Пять минут — и результат

Возникает логичный вопрос: как вместить разминку в насыщенное утро? Ответ прост: пока заваривается ваш кофе или чай. Всего пять минут — и вы почувствуете, что тело стало более гибким и готовым к нагрузке.

Эта короткая последовательность состоит из трёх упражнений, которые прорабатывают всё - от шеи до лодыжек. Их можно делать как утром, так и перед тренировкой, чтобы увеличить амплитуду движений и разогнать кровь.

Три упражнения для лёгкого утра

Позы "Ребёнок" и "Собака мордой вниз"

Комплексное упражнение, которое задействует передне-заднюю плоскость движения, улучшает кровообращение и снимает утреннюю скованность.

  • Встаньте на колени, опустите ягодицы к пяткам, грудь направьте к полу, руки вытяните вперёд.
  • Сделайте несколько дыхательных циклов (вдох на 4 счёта, выдох на 4).
  • Перейдите в позу "собаки мордой вниз", выпрямив ноги и оттолкнувшись руками.
  • Повторите цикл три раза.

Перекаты с пятки на носок

Здоровье и гибкость голеностопа напрямую связаны с балансом. Это упражнение помогает развить устойчивость, что важно и для бега, и для ходьбы.

  • Встаньте у стены, слегка подтяните таз.
  • Перекатывайтесь вперёд на носки, затем назад на пятки, стараясь приподнять пальцы.
  • Сделайте два подхода по 10 повторов.

Круговые движения шеей

Нередко именно мышцы шеи первыми реагируют на стресс и нагрузку.

  • Наклоните голову к плечу, затем плавно переведите подбородок к груди и на другую сторону.
  • Двигайтесь медленно, без боли, всего пять повторов.

Несколько любопытных фактов

  • По данным исследований, регулярные утренние разминки снижают риск хронических болей в спине и шее на 30%.
  • Упражнения на подвижность суставов ускоряют восстановление после тренировок, так как улучшают питание тканей кислородом.
  • Даже пяти минут в день достаточно, чтобы уже через месяц почувствовать улучшение в осанке и лёгкости движений.

