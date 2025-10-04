Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лимфодренажные прыжки дома
Лимфодренажные прыжки дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:57

Пробуждение без кофе и будильника: TikTok открыл неожиданный лайфхак

Эксперт Мора Макдональд: утренние прыжки действуют как любая простая зарядка

Проснуться и почувствовать прилив энергии за считанные секунды — именно это обещает новая привычка, ставшая вирусной в TikTok. Тысячи людей по всему миру начинают утро с необычного ритуала: как только ноги касаются пола, нужно сделать 50 прыжков на месте. Простое движение превратилось в глобальный тренд, обещающий улучшить кровообращение, работу мозга и даже укрепить кости.

Как появился ритуал

Идея принадлежит блогерше Кэтрин Смит, которая в своём видео поделилась личным лайфхаком пробуждения. Она открыто признаётся, что никогда не была фанатом спорта, но маленькие шаги помогли ей выработать устойчивые привычки.

"Я по натуре ленивый человек. Я всегда был таким. Я никогда не собираюсь делать то, что не хочу делать", — сказала создательница Кэтрин Смит.

Смит утверждает, что всё началось с простого правила: проснувшись, сделать 50 прыжков подряд. На это уходит меньше минуты, но эффект, по её словам, ощутим мгновенно.

Почему это работает

Секрет популярности метода в его доступности. Для таких упражнений не нужны ни спортзал, ни кроссовки, ни специальное оборудование. Весь процесс — это одна минута движения, которая "разгоняет кровь" и запускает сердце.

"Как вы доставляете кислород в свой мозг? Увеличьте кровоток. Как увеличить кровь? Увеличьте частоту сердечных сокращений. Прыгай вверх и вниз", — пояснила Смит.

Она уверена, что эта привычка помогает быстрее проснуться, а регулярные прыжки положительно влияют на плотность костей и общую подвижность.

Мнение экспертов

К идее подключились специалисты в области здоровья.

"Преимущества утренних прыжков будут аналогичны любой другой форме утреннего движения, просто они будут казаться намного более доступными", — пояснила специалист по спортивному питанию Мора Макдональд.

Она отметила, что успех метода связан с простотой: человек сразу получает заряд активности без долгих сборов или похода в спортзал.

Сравнение с другими утренними практиками

Метод

Время

Доступность

Эффект

50 прыжков

<1 минуты

Максимальная, не требует инвентаря

Быстрое пробуждение, стимуляция кровотока

Йога-сурья намаскар

10-15 минут

Нужен коврик и пространство

Гибкость, дыхание, заряд энергии

Пробежка

20-30 минут

Требуются кроссовки, улица или дорожка

Кардионагрузка, выносливость

Холодный душ

3-5 минут

Доступен дома

Резкий прилив бодрости, стресс для сосудов

Советы шаг за шагом

  1. Проснувшись, встаньте босиком или в лёгких носках.
  2. Встаньте на ровную поверхность, желательно на коврик.
  3. Сразу начните прыгать на месте 50 раз, считая про себя.
  4. Держите спину прямо, старайтесь прыгать мягко.
  5. После выполнения сделайте глубокий вдох и небольшой потягивающийся разогрев.

Такой короткий ритуал можно повторять не только утром, но и в течение дня, например, если чувствуете сонливость на работе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Прыгать на твёрдом полу босиком.
    → Последствие: нагрузка на суставы и стопы.
    → Альтернатива: использовать коврик для фитнеса или спортивную обувь.
  • Ошибка: Делать прыжки слишком высоко и резко.
    → Последствие: риск травмы или перенапряжения.
    → Альтернатива: лёгкие, пружинящие прыжки на носках.
  • Ошибка: Пропускать разминку при хронических проблемах с суставами.
    → Последствие: боль или обострение.
    → Альтернатива: заменить прыжки лёгкой зарядкой или ходьбой на месте.

А что если…

А что если у вас нет сил на спорт, но хочется хоть какой-то активности? Прыжки становятся компромиссным решением: они занимают меньше минуты, а эффект бодрости сопоставим с лёгкой пробежкой.

А что если прыгать днём? Практика показывает, что такие короткие "встряски" помогают разогнать сонливость после обеда и справиться со стрессом.

Плюсы и минусы практики

Плюсы

Минусы

Быстро пробуждает

Не подходит людям с травмами суставов

Не требует оборудования

Может показаться скучным

Укрепляет кости и мышцы

Ограничена по интенсивности

Улучшает кровообращение

Не заменяет полноценную тренировку

Можно выполнять в любом месте

Нужна осторожность при заболеваниях сердца

FAQ

Как выбрать место для прыжков?
Лучше всего использовать ровную поверхность и коврик, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Сколько стоит внедрить эту привычку?
Ничего. Упражнение абсолютно бесплатное, оно не требует инвентаря или абонемента в зал.

Что лучше — 50 прыжков или утренняя зарядка?
Оптимально сочетать. Прыжки помогают быстро проснуться, а зарядка развивает гибкость и силу.

Мифы и правда

  • Миф: 50 прыжков заменяют полноценную тренировку.
    Правда: это полезная привычка, но она не даст того же эффекта, что 30 минут кардионагрузки или силовой тренировки.
  • Миф: прыгать можно всем без исключения.
    Правда: людям с травмами коленей и проблемами сердца нужно посоветоваться с врачом.
  • Миф: эффект появляется только утром.
    Правда: можно прыгать и в течение дня для "перезагрузки".

Сон и психология

Короткие активные действия после сна помогают телу быстрее выйти из состояния инерции, когда мозг и мышцы работают в "замедленном режиме". Прыжки буквально встряхивают нервную систему, ускоряя переход к бодрствованию и улучшая настроение.

Три интересных факта

  1. Прыжки на месте — один из самых простых способов увеличить плотность костей, что снижает риск остеопороза.
  2. Подобная практика применяется в армии как часть утренней разминки для стимуляции сердца и лёгких.
  3. Даже 30 секунд прыжков могут повысить уровень эндорфинов — "гормонов счастья".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: частое употребление рамена повышает риск диабета и гипертонии сегодня в 16:08
Как есть рамен и не вредить себе: простые правила на каждый день

Регулярное употребление рамена связано с серьезными рисками для здоровья, включая диабет и гипертонию. Откройте для себя скрытые опасности и советы, как избежать их.

Читать полностью » Фрукты снижают риск рака толстой кишки при регулярном употреблении — Джозеф Салхаб сегодня в 11:55
Киви маленький, а делает великое: ягода против старения и болезней

Учёные выяснили: арбуз, яблоки, киви и цитрусовые способны снижать риск рака толстой кишки. Какие фрукты работают лучше всего и как их правильно есть?

Читать полностью » Кардиолог Юрий Серебрянский: инсульт может развиться внезапно и по-разному проявляться сегодня в 11:19
Мозг выключается за секунды: как инсульт рушит жизнь в одно мгновение

Инсульт может случиться и у молодых, и у пожилых. Узнайте, какие симптомы должны насторожить и как снизить риск опасного заболевания.

Читать полностью » Черника полезна для сосудов и мозга благодаря содержанию антиоксидантов и антоцианов сегодня в 10:18
Банан скачет, яблоко шалит, а черника ведёт себя прилично: фруктовый рейтинг для диабетиков

Что произойдёт с организмом, если есть чернику каждый день? Рассказываем, как ягода влияет на сахар, сердце, память и общее здоровье.

Читать полностью » Врач Хелен Эван-Хоуэллс: регулярные упражнения продлевают жизнь и снижают стресс сегодня в 10:16
Память крепче, сердце сильнее: ежедневные шаги к долголетию без таблеток

Простые привычки могут подарить дополнительные годы жизни. Узнайте, какие советы врачей помогут сохранить здоровье и активность в любом возрасте.

Читать полностью » Врач Екатерина Кашух: отёчность лица и мешки под глазами указывают на алкоголизм сегодня в 9:13
Праздники затянулись: внешность выдаёт ранний алкоголизм

Отёчное лицо и мешки под глазами могут быть первыми признаками алкоголизма. Узнайте, как внешность сигнализирует о формирующейся зависимости.

Читать полностью » Отоларинголог Роман Овдей: чёрная ушная сера указывает на грибковую инфекцию сегодня в 8:33
Цвет ушной серы раскрывает тайну: организм подаёт тревожные сигналы

Цвет ушной серы может рассказать о здоровье больше, чем кажется. Узнайте, когда её изменения — повод срочно идти к врачу.

Читать полностью » Удаление клеща пальцами повышает риск заражения опасными инфекциями у человека — врач Семенюк сегодня в 8:18
Щёлкнул пальцами — получил инфекцию: как клещи наказывают за самодеятельность

Укус клеща может быть смертельно опасным. Разбираем главные ошибки при его удалении и рассказываем, как действовать правильно.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физиологи напомнили, как выполнять бёрпи без ошибок и риска для поясницы
Питомцы
Порода древер сочетает охотничьи качества и дружелюбие
Наука
Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою
Красота и здоровье
Кардиологи: сон на левом боку опасен для гипертоников из-за давления на сердце
Туризм
Туристы чаще всего увозят из Дели специи, благовония, ткани ручной работы и ювелирные украшения
Авто и мото
Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей
Дом
Домашний раствор из соды и соли помогает вернуть блеск украшениям
Питомцы
Половое созревание у кошек наступает в 6-7 месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet