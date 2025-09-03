Первая чашка кофе может запустить стресс: врач объяснил, как не навредить

Для многих утро немыслимо без чашки кофе. Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале объяснил, почему этот напиток действительно может быть полезен, и назвал оптимальное время для первой порции бодрости.

Когда лучше пить кофе

"Кофе хорош для сов и людей с низким давлением, лучше — после завтрака", — отметил Вялов.

По словам врача, кофе помогает быстрее проснуться, ускоряет метаболизм и благодаря антиоксидантам защищает печень.

Возможные недостатки

При этом у напитка есть и обратная сторона. Вялов предупредил, что кофе может:

провоцировать обезвоживание,

повышать уровень гормона стресса кортизола,

раздражать слизистую ЖКТ.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать негативные эффекты, врач советует перед завтраком выпивать один-два стакана тёплой воды. Это поможет подготовить организм и снизить нагрузку от кофеина.

Вывод

Кофе по утрам может быть полезен, если соблюдать меру и выбирать правильное время для его употребления. Главное — не пить его натощак и не забывать о воде.