Первая чашка кофе может запустить стресс: врач объяснил, как не навредить
Для многих утро немыслимо без чашки кофе. Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале объяснил, почему этот напиток действительно может быть полезен, и назвал оптимальное время для первой порции бодрости.
Когда лучше пить кофе
"Кофе хорош для сов и людей с низким давлением, лучше — после завтрака", — отметил Вялов.
По словам врача, кофе помогает быстрее проснуться, ускоряет метаболизм и благодаря антиоксидантам защищает печень.
Возможные недостатки
При этом у напитка есть и обратная сторона. Вялов предупредил, что кофе может:
- провоцировать обезвоживание,
- повышать уровень гормона стресса кортизола,
- раздражать слизистую ЖКТ.
Как снизить риски
Чтобы минимизировать негативные эффекты, врач советует перед завтраком выпивать один-два стакана тёплой воды. Это поможет подготовить организм и снизить нагрузку от кофеина.
Вывод
Кофе по утрам может быть полезен, если соблюдать меру и выбирать правильное время для его употребления. Главное — не пить его натощак и не забывать о воде.
