Кофе с рапсовым маслом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Секретное окно для кофе: названо точное время, когда напиток максимально полезен для настроения

Ученые определили: кофеин сильнее всего действует в первые 2,5 часа после пробуждения

Для многих людей день начинается с чашки кофе, которая помогает проснуться и взбодриться. Исследователи из Университета Билефельда (Германия) и Университета Уорика (Великобритания) решили выяснить, почему утренний кофе оказывает более сильное воздействие, чем выпитый позднее, что является актуальной темой.

На протяжении нескольких недель молодые взрослые в Германии фиксировали свое настроение и отмечали, употребляли ли кофеин в последние полтора часа, чтобы понять эффект кофе. Это был важный этап исследования.

Результаты оказались однозначными: кофе и другие напитки с кофеином повышали уровень счастья и энтузиазма, особенно сильно в первые 2,5 часа после пробуждения, что очень важно для многих людей.

Ослабление эффекта: со временем снижение активности

Позже эффект ослабевал, что говорит о динамике воздействия кофеина. Это необходимо учитывать при употреблении кофе.

Кофеин также снижал уровень грусти и раздражительности, хотя этот эффект был менее стабильным и не зависел от времени суток, что может быть интересно.

Влияния на беспокойство почти не было, что показывает определенную ограниченность воздействия кофеина. Это нужно учитывать при употреблении.

Механизм действия кофеина связан с блокировкой аденозиновых рецепторов мозга, что является ключевым моментом.

Повышение энергии и дофамина: "перезагрузка"

Это повышает уровень энергии и активность дофамина, влияющего на настроение и концентрацию. Такой эффект воспринимается как "перезагрузка".

При этом различий между людьми с высоким или низким уровнем тревожности, депрессии или выпивающими много или мало кофе обнаружено не было. Это удивительный факт.

Однако ученые обсуждают и другую версию: не объясняется ли утренний подъем просто снятием симптомов отмены, что также может быть влияющим фактором.

Даже умеренные потребители могут испытывать легкий "дефицит кофеина" утром, который быстро устраняется первой чашкой. Это имеет значение для понимания зависимости.

Внешние факторы: усталость и социальное общение

На действие кофеина влияли и внешние факторы, которые следует учитывать, что показывает комплексность воздействия. Если люди чувствовали усталость, напиток действовал сильнее. Это свидетельствует о связи. А в компании других эффект был слабее: социальное общение само по себе улучшало настроение, что показывает зависимость от окружения.

Исследователи подчеркивают: кофе — это не только культурный ритуал, но и стимулятор, требующий умеренности. Это нужно учитывать.

Чрезмерное употребление может нарушить сон, что является одним из возможных негативных последствий.

Работа, опубликованная в Scientific Reports, показывает: кофеин лучше всего действует в первой половине дня, делая людей бодрее и счастливее. Это является главным результатом.

Но эффект не усиливается с каждой чашкой и постепенно сходит на нет, что нужно учитывать при употреблении.

Интересные факты о кофе:

Кофеин — самое распространенное психоактивное вещество в мире.
Кофе может улучшать спортивные результаты.
Кофе обладает антиоксидантными свойствами.

Утренний кофе оказывает наиболее сильное воздействие на бодрость и настроение благодаря особенностям работы мозга и возможному снятию симптомов отмены. Умеренное потребление кофеина в первой половине дня может улучшить самочувствие, но следует помнить о возможных побочных эффектах.

