Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофе с молоком и корицей по-турецки
Кофе с молоком и корицей по-турецки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Утро без кофе оказалось лучше: вот что происходит, если заменить его какао

Нутрициолог Иванова: кофе даёт ложное ощущение бодрости по утрам

Начало дня для многих ассоциируется с ароматом свежесваренного кофе. Этот ритуал кажется незыблемым: бодрящий глоток, и вот вы готовы покорять мир. Но всё чаще врачи и нутрициологи предупреждают — мгновенная энергия от кофеина обманчива. Уже через час-другой она сменяется усталостью, раздражением и головной болью. А вот чашка какао способна запустить утро мягко, стабилизировать настроение и поддерживать концентрацию без скачков давления и тревожности.

Как кофе обманывает организм

Кофеин действует быстро, блокируя аденозиновые рецепторы — именно они сигнализируют мозгу о том, что пора отдыхать. В результате человек чувствует прилив сил, хотя реальная усталость никуда не исчезает. Такое "ложное бодрствование" сопровождается выбросом гормонов стресса — кортизола и адреналина. После временного всплеска энергии наступает спад, нередко сопровождающийся раздражительностью, сонливостью и желанием выпить новую чашку.

Регулярное злоупотребление кофеином приводит к перегрузке нервной системы. Сердце бьётся чаще, сосуды спазмируются, а организм начинает работать в режиме постоянной готовности — даже тогда, когда ему нужен отдых.

Что делает какао идеальной альтернативой

Главный стимулятор в какао — теобромин. Он действует мягко и дольше, чем кофеин, не вызывая резких перепадов давления и частоты сердечных сокращений. Вместе с флаванолами, магнием и антиоксидантами теобромин улучшает кровоснабжение мозга и повышает способность концентрироваться. Благодаря этому какао бодрит естественно, без эффекта "передозировки энергии".

Какао способствует выработке дофамина и серотонина — гормонов радости и мотивации. Это делает напиток особенно полезным для тех, кто сталкивается со стрессом, тревожностью и нестабильным настроением.

Сравнение: кофе против какао

Параметр Кофе Какао
Главный стимулятор Кофеин Теобромин
Воздействие на сердце Повышает пульс и давление Поддерживает мягкий тонус
Воздействие на нервную систему Резкий прилив и быстрый спад Плавная активация, устойчивое внимание
Воздействие на ЖКТ Повышает кислотность, раздражает слизистые Мягкое воздействие, улучшает пищеварение
Настроение Всплеск и возможная раздражительность Спокойная концентрация и позитив

Как перейти с кофе на какао: пошаговое руководство

  1. Начните с постепенного снижения дозы кофеина. В течение первой недели замените утреннюю чашку эспрессо на латте или капучино, чтобы уменьшить содержание кофеина.

  2. Вводите какао по утрам. Используйте 1-2 чайные ложки качественного несладкого порошка, заливайте горячим молоком или растительным напитком.

  3. Добавьте специи. Щепотка корицы, кардамона или мускатного ореха усиливает бодрящий эффект и помогает контролировать аппетит.

  4. Выбирайте правильное время. Лучше пить какао через 30-40 минут после пробуждения — именно тогда организм естественно выходит из состояния сна.

  5. Следите за качеством. Отдавайте предпочтение натуральным сортам какао-крупки или порошка без сахара и ароматизаторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе натощак.
    Последствие: раздражение слизистой, изжога, тошнота.
    Альтернатива: тёплое какао с молоком — бережно запускает пищеварение.

  • Ошибка: выбирать растворимые напитки с сахаром.
    Последствие: скачки глюкозы, быстрая усталость.
    Альтернатива: натуральный какао-порошок или какао-крупка.

  • Ошибка: пить кофе в течение рабочего дня для "поддержки сил".
    Последствие: бессонница и повышенная тревожность вечером.
    Альтернатива: какао с растительным молоком и ложкой мёда — мягкий стимулятор и антистресс.

А что если отказаться от кофе совсем?

Полный отказ от кофеина может показаться сложным, особенно тем, кто привык к его эффекту. Первые дни возможна лёгкая усталость или головная боль — это реакция организма на перестройку. Уже через неделю уровень энергии стабилизируется, а сон становится глубже и качественнее. Многие отмечают, что исчезает дрожь в руках и раздражительность, а утро с какао становится настоящим моментом удовольствия, а не борьбы с сонливостью.

Плюсы и минусы напитков

Напиток Плюсы Минусы
Кофе Быстрый прилив сил, привычный вкус Перегрузка нервной системы, повышение давления
Какао Мягкое пробуждение, поддержка сердца и мозга, вкусный аромат Требует привыкания, не подходит при аллергии на какао-бобы

Частые вопросы (FAQ)

— Как выбрать качественный какао-порошок?
Выбирайте сорт без сахара и ароматизаторов. Чем коричневее оттенок и ярче запах, тем выше концентрация теобромина и флаванолов.

— Можно ли пить какао каждый день?
Да, если нет противопоказаний. Умеренное потребление (до 2 чашек в день) укрепляет сосуды и стабилизирует давление.

— Чем заменить молоко в напитке?
Подойдут растительные аналоги — овсяное, миндальное, кокосовое. Они делают напиток легче и добавляют полезные жиры.

— Повышает ли какао вес?
Нет, если готовить его без сахара. В сочетании с растительным молоком напиток становится питательным, но не калорийным.

— Можно ли пить какао вечером?
Можно — теобромин не мешает засыпанию, а наоборот, способствует расслаблению.

Мифы и правда о какао

  • Миф: какао не бодрит.
    Правда: теобромин действует дольше и мягче, чем кофеин, поэтому бодрость сохраняется без перепадов.

  • Миф: какао вредно для фигуры.
    Правда: натуральный напиток без сахара содержит меньше калорий, чем даже чашка капучино.

  • Миф: кофе полезнее из-за антиоксидантов.
    Правда: в какао антиоксидантов больше — особенно в сортах холодного отжима.

3 интересных факта о какао

  1. Древние майя считали какао "пищей богов" и использовали его в ритуалах как источник силы.

  2. В какао содержится фенилэтиламин — соединение, отвечающее за чувство влюблённости.

  3. Люди, регулярно употребляющие какао, реже страдают от хронической усталости и мигреней.

Исторический контекст

Какао появилось в Европе в XVI веке. Испанцы, впервые попробовав напиток в Южной Америке, долго считали его лекарством, а не лакомством. Только спустя два столетия горячее какао стало модным утренним напитком в домах знати, а затем и среди простых горожан. Сегодня интерес к нему возвращается — уже не как к экзотике, а как к здоровой альтернативе кофе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Макгилла разработал инновационный метод восстановления голоса с помощью гидрогеля вчера в 20:07
Голосовые связки больше не проблема: новый биоматериал творит чудеса восстановления

Учёные из Университета Макгилла создали кликабельный гидрогель из альгината, способный восстанавливать голосовые связки и стимулировать рост новых тканей без воспаления.

Читать полностью » В итальянском озере Меццано обнаружены 600 свай древнего поселения бронзового века вчера в 19:34
Древний город под водой: в итальянском озере нашли сокровища бронзового века

Подводные археологи исследовали озеро Меццано в Лацио и нашли следы огромного свайного поселения бронзового века с десятками бронзовых артефактов и уникальной уздечкой с солнечным символом.

Читать полностью » Мекоцци: в окрестностях Рима обнаружены следы обработки костей слонов древними людьми вчера в 19:02
На месте будущего Рима кипела охота: древние люди превратили слонов в оружие

400 тысяч лет назад древние люди под Римом разделывали гигантских слонов и превращали их кости в инструменты. Новое исследование раскрывает детали этой удивительной практики.

Читать полностью » Профессор Финли: европейские спутники зафиксировали изменения магнитного поля Земли вчера в 18:55
Тревожные новости с орбиты: спутники фиксируют ослабление магнитного щита планеты

Учёные зафиксировали рост Южно-Атлантической аномалии — области ослабленного магнитного поля Земли. Она расширяется в сторону Африки и может угрожать спутникам.

Читать полностью » Средневековые арабские поэты 11 и 10 веков описали взрывы звёзд вчера в 18:28
Звёзды падали с неба, а поэты слагали стихи: средневековые арабы первыми описали взрывы сверхновых

В арабских рукописях нашли описания двух галактических сверхновых — SN 1006 и SN 1181. Эти тексты помогают астрономам восстановить детали древних взрывов звёзд.

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал изменения в кольцах астероида Харикло вчера в 17:43
Астероид нарушает все законы: его кольца меняются так, как не должны

Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал неожиданные изменения в кольцах астероида Харикло. Учёные пока не понимают, почему внутренняя часть стала плотнее, а внешняя почти исчезла.

Читать полностью » Pioneer Labs предложила технологию изменения атмосферы Марса до уровня, пригодного для жизни вчера в 17:26
Вторая Земля на пороге: учёные рассчитали, как сделать марсианскую атмосферу пригодной для жизни

Учёные предложили конкретную стратегию терраформирования Марса с созданием атмосферы, насыщенной кислородом на 99%. По их расчётам, в ней человек сможет дышать.

Читать полностью » Эндрюс-Ханны: гигантский кратер на Луне образовался в результате удара с севера, а не с юга вчера в 16:35
Гигантский кратер Луны раскрыл шокирующую правду: удар был с неожиданной стороны

Учёные пересмотрели версию о происхождении крупнейшего кратера Луны и пришли к неожиданному выводу: гигантский удар мог прийти с противоположного направления.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тканевые кресла быстрее прогреваются, а кожа долговечна
Дом
Сумки, обувь и провода: что не стоит хранить у входа в квартиру
Еда
Рецепт торта Микадо с шоколадным кремом получается нежным
Спорт и фитнес
Фронтальные приседания снижают нагрузку на поясницу и колени — данные спортивных тренеров
Еда
Студень из свиной головы получается особенно густым, ароматным и плотным
Красота и здоровье
Врач Заира Абдурахманова рассказала, чем опасна ветрянка у взрослых
Садоводство
Цветоводы советуют пересаживать астры в Костромской области до начала октября
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о случаях тропических инфекций у вернувшихся туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet