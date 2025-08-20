Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:48

Не просто бодрость: секрет, почему кофе делает вас счастливее по утрам

Первый утренний кофе повышает дофамин на 80% — новые исследования

Для миллионов людей утро по-настоящему начинается только после первой чашки кофе. Исследование специалистов из Билефельдского и Уорикского университетов показало, что кофеин не просто бодрит организм, а заметно улучшает настроение, особенно в первые часы после пробуждения.

Учёные наблюдали за группой молодых жителей Германии на протяжении нескольких недель. Участники фиксировали своё эмоциональное состояние и отмечали, употребляли ли они кофеин за последние полтора часа. Результаты оказались однозначными: кофе и другие кофеиносодержащие напитки делали людей счастливее и энергичнее. Наибольший эффект проявлялся в течение примерно двух с половиной часов после сна, позже он ослабевал.

Исследователи отметили, что кофеин не только усиливает положительные эмоции, но и снижает негативные — например, грусть или раздражение, хотя этот эффект оказался менее выраженным. Утренний подъем учёные объяснили действием кофеина, который блокирует аденозиновые рецепторы мозга и стимулирует выработку дофамина. Именно дофамин влияет на настроение и уровень бодрости, превращая первую чашку кофе в своеобразную "перезагрузку сознания".

При этом специалисты ожидали, что на эффект будут влиять индивидуальные особенности — уровень тревожности, проблемы со сном или привычка к кофеину. Однако различий не выявили. Один из участников исследования, доктор Джастин Хаченбергер, подчеркнул, что зависимость между кофеином и эмоциями оказалась стабильной у разных людей. Учёные считают, что те, кто плохо переносит кофеин, просто избегают его и потому почти не были представлены в выборке.

Другой вопрос заключался в том, связано ли улучшение состояния с самим кофеином или же с тем, что он снимает утренние симптомы лёгкой "абстиненции". Профессор Ану Реало из Университета Уорика отметила, что даже умеренные любители кофе могут сталкиваться с лёгкими признаками нехватки кофеина по утрам, которые исчезают после первой чашки. Получается, что удовольствие от напитка связано не только с химией мозга, но и с преодолением временной "ломки" после сна.

Учёные также выяснили, что сила воздействия зависит от обстоятельств. Когда участники были особенно уставшими, кофеин сильнее поднимал настроение. А вот в компании других людей эффект заметно снижался, так как эмоции уже регулировались за счёт общения. При этом тревожность практически не менялась — исследователи связали её с долгосрочными факторами, которые чашкой кофе не устранить.

Глобальный контекст тоже оказался важным. По словам профессора Сакари Лемолы из Билефельдского университета, около 80% взрослых во всём мире регулярно пьют кофе или другие напитки с кофеином, и привычка эта уходит корнями в далёкое прошлое. Более того, даже пчёлы и шмели предпочитают нектар растений, содержащих кофеин.

Тем не менее эксперты предупреждают: чрезмерное увлечение кофе может обернуться нарушением сна и зависимостью. Резкий отказ способен вызвать головную боль, усталость и раздражительность. Поэтому, как подчёркивают исследователи, умеренность остаётся главным правилом.

Итог эксперимента прост: кофеин лучше всего работает утром. Первая чашка помогает ощутить радость, бодрость и энтузиазм, однако эффект не усиливается с каждой новой порцией. Напиток не избавит от глубоких проблем, но способен подарить необходимый заряд энергии, чтобы начать день с улыбкой.

