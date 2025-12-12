Проснулась — а голова не варит: эти простые утренние упражнения включают мозг за минуты

Мозг, как и мышцы, требует мягкого запуска после сна, особенно в первые минуты после пробуждения. Специалисты отмечают, что простые умственные упражнения способны заметно повысить ясность мышления уже с утра. Об этом сообщает издание UfaTime.ru, ссылаясь на рекомендации врачей Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе, которые назвали несколько надёжных способов "разбудить" мозг без спешки и перегрузки.

Короткая утренняя разминка для ума

По словам врачей, ежедневные упражнения продолжительностью от пяти до десяти минут помогают улучшить память, внимание и концентрацию. Такие занятия рекомендуется выполнять в спокойном темпе, без давления и отвлекающих факторов. Регулярная утренняя разминка также положительно сказывается на настроении и общем когнитивном состоянии.

Один из предложенных приёмов — упражнение "Счёт назад". Для его выполнения нужно медленно считать, например, от 30 до 1 или от 20 до 1, при желании — через одну цифру. Такая практика активизирует внимание и помогает мозгу плавно включиться в работу.

Тренировка памяти и внимания

Ещё одно упражнение, рекомендованное специалистами, называется "Назови три предмета". Человеку предлагается осмотреться вокруг, вслух назвать три предмета, а спустя минуту попытаться их вспомнить. Это задание задействует кратковременную память и концентрацию.

Кроме того, медики советуют играть в ассоциации. Нужно назвать любое слово, например "яблоко", и подобрать к нему три ассоциации — такие как "сладкое", "красное", "сад". По мнению врачей, подобные упражнения способствуют активизации мышления и расширению ассоциативных связей.

Простые задачи для повседневной практики

Для развития памяти на числа специалисты предлагают попросить кого-либо назвать три-четыре цифры или числа. Их следует повторить через 30 секунд или минуту, не записывая и не проговаривая сразу. Это упражнение тренирует удержание информации и внимание.

Также в госпитале рекомендуют выполнять простые задания на концентрацию. Например, можно прочитать вслух короткое предложение и попытаться найти в нём конкретную букву или слово. Такие задачи не требуют подготовки, но помогают поддерживать мозг в тонусе с самого начала дня.