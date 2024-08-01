Раствор мaргaнцовки для моркови: эффективное средство от всевозможных гнилей и болeзней

Чтобы морковь росла чистой и здоровой, можно использовать раствор марганцовки

Чтобы морковь выросла чистой и здоровой, можно использовать раствор марганцовки.

Для приготовления раствора потребуется марганцовка, борная кислота и вода.

Для начала 3 г марганцовки разводим в стакане тёплой воды. Необходимо, чтобы все кристаллики растворились. После этого ярко-малиновый раствор вливаем в ведро с водой объёмом 10 л. Также нужно добавить 2-3 грамма борной кислоты.

Этого количества раствора хватит на 3-4 квадратных метра грядки. Через три недели полив можно повторить.

Применять раствор нужно правильно. За день до полива марганцовкой грядку с морковкой проливаем простой водой. А уже на следующий день поливаем марганцовкой.

Также не стоит забывать о таком вредителе, как морковная муха. Она может быстро уничтожить весь урожай. Муха, как и другие её сородичи, летит на запах. Чтобы отпугнуть её, можно опрыскать грядку красным или чёрным молотым перцем.

Для этого нужно взять 1 столовую ложку перца и развести в 10 литрах воды. Получившегося раствора хватит на 10 квадратных метров грядки.

Фото: ml.wiki /Santhoshj(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)