Секреты сладкой моркови: добейтесь идеального вкуса с помощью простой подкормки

Морковь — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно вырастить на своем огороде. Узнайте, как правильно подкормить морковь, чтобы она была сладкой и хрустящей!
Ингредиенты
— 1 стакан древесной золы
— 10 литров воды
Приготовление
Разведите древесную золу в ведре с водой. Настой должен настояться 24 часа.
Применение
Поливайте морковь этим раствором раз в месяц. Древесная зола обогатит почву калием и фосфором, что сделает ваши корнеплоды более сладкими и питательными.
Не упустите возможность порадовать себя и близких вкусной морковью!
Фото: commons. wikimedia.org/Navaneeth Krishnan S(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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