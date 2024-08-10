Секреты сладкой моркови: добейтесь идеального вкуса с помощью простой подкормки

Морковь — это не только полезный, но и вкусный овощ, который можно вырастить на своем огороде. Узнайте, как правильно подкормить морковь, чтобы она была сладкой и хрустящей!

Ингредиенты

— 1 стакан древесной золы

— 10 литров воды

Приготовление

Разведите древесную золу в ведре с водой. Настой должен настояться 24 часа.

Применение

Поливайте морковь этим раствором раз в месяц. Древесная зола обогатит почву калием и фосфором, что сделает ваши корнеплоды более сладкими и питательными.

Не упустите возможность порадовать себя и близких вкусной морковью!

Фото: commons. wikimedia.org/Navaneeth Krishnan S(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)