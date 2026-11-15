Из суповой зажарки — в звезду ужина: запечённый корнеплод удивляет новым вкусом дома

Морковь в духовке легко пересушить: снаружи она уже темнеет, а внутри остается жесткой. Фольга помогает удержать влагу и аромат специй, поэтому корнеплод пропекается мягко и равномерно. В этом рецепте к сладости моркови добавляют лимонный сок, чеснок и прованские травы — получается простой гарнир или закуска, которую удобно подать с соусом.

На четыре порции понадобится восемь морковок. Подготовка занимает около 30 минут, запекание — еще 35 минут. Основное время ожидания уходит на маринование: овощ успевает пропитаться маслом, цитрусовой кислинкой и пряностями. Молодую тонкую морковь можно оставить целой, а крупную лучше разрезать вдоль на четвертинки.

Кулинарная логика такого способа проста: сначала морковь готовится в закрытом конверте из фольги, а перед подачей его раскрывают. Так корнеплод становится нежным, но не теряет вкуса и получает более выразительную поверхность.

Что понадобится

Для четырех порций возьмите 8 морковок, 2 зубчика чеснока, 1 столовую ложку лимонного сока и 2,5 столовой ложки оливкового масла. Для маринада также нужны 1 чайная ложка сахара, половина чайной ложки соли, душистый перец, сладкая паприка и прованские травы — количество специй можно регулировать по вкусу.

Масло помогает специям распределиться по поверхности, а лимонный сок добавляет кислинку и уравновешивает естественную сладость корнеплода. Сахар здесь не превращает блюдо в десерт: при запекании он помогает получить более яркий вкус. Если морковь крупная, нарежьте ее вдоль на четыре части, чтобы кусочки пропеклись примерно за одно время.

В рецепте указана энергетическая ценность около 157,76 ккал на порцию. Фактические значения могут немного меняться в зависимости от размера моркови и количества масла, которое останется в посуде или на фольге.

Как запечь морковь в фольге

Смешайте в большой миске соль, сахар, паприку, душистый перец, измельченный чеснок, прованские травы, лимонный сок и оливковое масло. Очистите морковь, вымойте и разрежьте вдоль на четвертинки. Добавьте кусочки в маринад и перемешайте, чтобы смесь покрыла их со всех сторон.

Накройте миску и оставьте морковь мариноваться на 30 минут. Затем выложите на противень большой лист фольги, оставив края с запасом. Разложите морковь в один слой или несколькими рядами, если противень небольшой. Сверху накройте вторым листом и плотно заверните края: внутри должен получиться закрытый конверт.

Запекайте морковь в духовке, разогретой до 200 °C, 30-35 минут. За пять минут до готовности осторожно раскройте фольгу и оставьте противень в духовке: овощ слегка подсохнет снаружи. Время зависит от толщины кусочков — готовая морковь легко прокалывается вилкой, но не разваливается.

Как менять вкус и подачу

Если корнеплоды молодые и тонкие, их можно не разрезать. Морковь с собственного огорода допустимо не очищать: достаточно тщательно вымыть ее щеткой. У магазинных овощей кожуру лучше снять, если она повреждена или грубая.

Вместо лимонного сока подойдет апельсиновый, а к нему можно добавить немного цедры и тмина. Это даст более мягкий цитрусовый аромат. Менять приправы можно и без дополнительных ингредиентов: например, сделать акцент на паприке или прованских травах, сохранив базу из масла, соли и кислоты.

Готовую морковь подают теплой как самостоятельную закуску — например, с соусом для макания — или как гарнир к мясу и рыбе. Она также сочетается с другими запеченными овощами, в том числе картофелем и брокколи. Для более равномерного результата нарезайте овощи примерно одинаковыми по толщине кусочками.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли запечь морковь целиком? Да, если она молодая и тонкая. Крупные корнеплоды лучше разрезать вдоль.

Обязательно ли мариновать морковь 30 минут? Это рекомендованное время, чтобы овощ пропитался смесью. Если его нет, можно запекать сразу, но вкус будет менее выраженным.

Зачем раскрывать фольгу в конце? Чтобы выпустить пар и немного подсушить поверхность моркови.