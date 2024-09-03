Моргенштерн рассказал о депрессиях и зависимостях, извинившись перед всеми

Скандально известный рэпер Моргенштерн*, который покинул Россию, опубликовал в социальных сетях открытое письмо, в котором принёс извинения всему миру за своё прежнее поведение.
Он признал свои ошибки и рассказал о проблемах с депрессией и зависимостями, которые привели к утрате личности. Моргенштерн объявил о своём желании встать на путь исправления и трезвости, а также о том, что он проходит специальное лечение.
В своём послании он извинился перед своей бывшей женой Диларой за нападки на неё, признав, что был ужасным мужем. Он также рассказал, что относился к людям потребительски и не умел любить по-настоящему.
Кроме того, Моргенштерн принёс извинения своей нынешней возлюбленной Лизе Василенко за скандалы и ужасные слова. Он подчеркнул, что именно она помогла ему обрести надежду.
Рэпер подчеркнул, что в прошлом не умел любить, дружить и относиться к людям с уважением. Он признал свою ошибку и выразил желание измениться.
Это послание можно рассматривать как попытку Моргенштерна принять ответственность за своё поведение и начать новую главу в жизни. Однако важно помнить, что это только первый шаг, и будет интересно наблюдать за тем, как он будет меняться в будущем.
*-признан иноагентом в РФ
Фото: Wikimedia Commons/ DedaSasha (Creative Commons 3.0 Міжнародны)
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