Непобедимая и легендарная в деле: МО РФ опубликовало кадры операции РККА по освобождению Западной Украины

Министерство обороны России создало цифровой ресурс, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства.

На сайте lvov-sandomir80.mil.ru размещены уникальные документы из архивов Центрального архива Министерства обороны России: приказы Ставки Верховного Главнокомандования, секретные телеграммы штабов, боевые сводки, планы и схемы операции, редкие фотографии и примеры героизма советских солдат во время освобождения Украинской ССР.

Помимо этого, в открытом доступе представлены многочисленные свидетельства жестокости оккупантов на территории западной Украины и другие ранее не публиковавшиеся документы.

Согласно рассекреченным материалам, в результате шестого стратегического наступления советских войск была разгромлена группировка противника — армейская группа "Северная Украина", освобождены западные регионы Украины и юго-восточные районы Польши.

Целью публикации рассекреченных документов к 80-летию Львовско-Сандомирской операции является защита исторической правды, противодействие искажению истории и увековечивание подвига советского народа в период Великой Отечественной войны.

Фото: mk. archives.gov.ua/Unknown author (public domain)