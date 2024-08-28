Непобедимая и легендарная в деле: МО РФ опубликовало кадры операции РККА по освобождению Западной Украины

Министерство обороны России создало цифровой ресурс, посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства.
На сайте lvov-sandomir80.mil.ru размещены уникальные документы из архивов Центрального архива Министерства обороны России: приказы Ставки Верховного Главнокомандования, секретные телеграммы штабов, боевые сводки, планы и схемы операции, редкие фотографии и примеры героизма советских солдат во время освобождения Украинской ССР.
Помимо этого, в открытом доступе представлены многочисленные свидетельства жестокости оккупантов на территории западной Украины и другие ранее не публиковавшиеся документы.
Согласно рассекреченным материалам, в результате шестого стратегического наступления советских войск была разгромлена группировка противника — армейская группа "Северная Украина", освобождены западные регионы Украины и юго-восточные районы Польши.
Целью публикации рассекреченных документов к 80-летию Львовско-Сандомирской операции является защита исторической правды, противодействие искажению истории и увековечивание подвига советского народа в период Великой Отечественной войны.
Фото: mk. archives.gov.ua/Unknown author (public domain)
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