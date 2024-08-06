В новом сезоне "Метода" Паулину Андрееву заменит 27-летняя актриса

Российский режиссер Юрий Быков сообщил о съемках третьего сезона сериала "Метод", к которым он решил вернуться спустя 10 лет после работы над первой частью. Константин Хабенский вновь будет в главной роли Родиона Меглина, а Паулину Андрееву заменит 27-летняя актриса.
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"Самое главное — в третьем "Методе" есть великая героиня, которую я очень быстро полюбил. На "Лихих" меня по большому счету всю эту огромную, длительную дистанцию тащил один артист Артем Быстров, а здесь — актриса Анна Савранская", — приводит слова Юрия Быкова StarHit.
Режиссер добавил, что "Метод" — не история о полицейских. Это страшная нереалистичная сказка.
Фото: Скриншот с видеохостинга YouTube
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