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Немецкие баскетболисты выиграли сборную Греции и вышли в полуфинал Олимпиады
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  • Опубликована сегодня в 0:09

Баскетболисты из Германии вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Немецкие баскетболисты выиграли сборную Греции и вышли в полуфинал Олимпиады

Немецкие баскетболисты выиграли сборную Греции и попали в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже.

Весь матч можно было наблюдать напряжённую борьбу. Встреча закончилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немецких баскетболистов. Причем после первой десятиминутки впереди были греки (21:11).

Лучший результат в матче в составе немцев показал защитник Франц Вагнер. На его счету 18 очков, три подбора и две результативные передачи. Из сборной Греции лучшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 22 очка, два подбора и три результативные передачи.

Напомним, что 6 августа, пройдут ещё три четвертьфинальных матча олимпийского баскетбольного турнира: Сербия сыграет с Австралией, Франция — с Канадой, а США — с Бразилией.

Кстати, Германия в полуфинале будет бороться с победителем пары Канада — Франция, пишет "Чемпионат".

Фото: commons. wikimedia.org/Sandro Halank, Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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