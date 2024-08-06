Баскетболисты из Германии вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Немецкие баскетболисты выиграли сборную Греции и попали в полуфинал Олимпийских игр-2024 в Париже.
Весь матч можно было наблюдать напряжённую борьбу. Встреча закончилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немецких баскетболистов. Причем после первой десятиминутки впереди были греки (21:11).
Лучший результат в матче в составе немцев показал защитник Франц Вагнер. На его счету 18 очков, три подбора и две результативные передачи. Из сборной Греции лучшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 22 очка, два подбора и три результативные передачи.
Напомним, что 6 августа, пройдут ещё три четвертьфинальных матча олимпийского баскетбольного турнира: Сербия сыграет с Австралией, Франция — с Канадой, а США — с Бразилией.
Кстати, Германия в полуфинале будет бороться с победителем пары Канада — Франция, пишет "Чемпионат".
Фото: commons. wikimedia.org/Sandro Halank, Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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