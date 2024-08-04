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Остеопат считает, что очень важно укреплять мышечный корсет
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  • Опубликована сегодня в 1:04

Почему стоит укреплять мышечный корсет? Рассказала остеопат

Остеопат считает, что очень важно укреплять мышечный корсет

Остеопат, врач-невролог Ангелина Шестакова рассказала о том, почему нужно укреплять мышечный корсет — систему мышечных тканей, отвечающих за стабильное положение позвоночника, таза и бедер.

К таким мышцам относятся мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бедра.

"Крепкий мышечный корсет позволяет лучше переносить по кровеносной системе полезные элементы. Еще благодаря ему улучшается работа дыхательной системы. Развитые мышцы кора помогают избегать артрозов, артритов, межпозвоночных грыж", — цитирует эксперта "СЭ".

Развитый мышечный корсет — это правильная осанка, плоский дивот и тонкая талия.

Упражнение для мышц кора: лягте на живот, ладони спереди. Поднимите вверх вытянутые руки и ноги, приподнимая голову. Задержитесь на две секунды и вернитесь в исходное положение. Сделайте два круга по 25 раз.

Фото: flickr.com/Official U. S. Navy Page from United States of America.

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