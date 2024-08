Почему стоит укреплять мышечный корсет? Рассказала остеопат

Остеопат, врач-невролог Ангелина Шестакова рассказала о том, почему нужно укреплять мышечный корсет — систему мышечных тканей, отвечающих за стабильное положение позвоночника, таза и бедер.



К таким мышцам относятся мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бедра.

"Крепкий мышечный корсет позволяет лучше переносить по кровеносной системе полезные элементы. Еще благодаря ему улучшается работа дыхательной системы. Развитые мышцы кора помогают избегать артрозов, артритов, межпозвоночных грыж", — цитирует эксперта "СЭ".

Развитый мышечный корсет — это правильная осанка, плоский дивот и тонкая талия.



Упражнение для мышц кора: лягте на живот, ладони спереди. Поднимите вверх вытянутые руки и ноги, приподнимая голову. Задержитесь на две секунды и вернитесь в исходное положение. Сделайте два круга по 25 раз.

Фото: flickr.com/Official U. S. Navy Page from United States of America.