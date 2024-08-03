Фитнес-эксперт рассказал, в чем преимущество тренировок на реформере

Фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Сергей Литовченко в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о тренажере — реформере.



Реформер — универсальный тренажер, на котором можно проработать все группы мышц. На нем вы все время работаете "на сопротивление". Наличие пружин, петель, ремней, подплечников, упора помогает совершенствовать тело под постоянным контролем.



Во время тренировки на этом тренажере нужно ежесекундно продумывать свое упражнение.



Сергей Литовченко рассказал, что также существуют кроссоверы, к ним присоединяются дополнительные ручки и делаются ответвления. А на противоположной стороне — грузик. И каждый раз человек выбирает себе нагрузку посложнее или полегче.

"Для разнообразия тренировок такие тренажеры — хороший вариант. Однако лучше на них заниматься с тренером, чтобы он правильно, грамотно объяснил, где и на какую мышцу идет нагрузка", — рассказал эксперт.

По его словам, разновидностей фитнеса сейчас очень много: стретчинг, йога, фитнес-йога, EMS-тренировки, пилатес. Тренер должен давать определенную нагрузку, чтобы всегда мышцы чувствовали ее. Тогда будет прогресс, человек будет чувствовать изменения и быстрее достигать своей определенной цели.

"Также важна безопасность. Любой вид фитнеса — это различные упражнения, которые мы выполняем с собственным весом или с гантелями. И чтобы себя не травмировать, тренер дает правильные указания. Неважно, это приседания, растяжки, отжимания, подтягивания", — добавил Литовченко.

На реформере, например, нужно правильно подобрать нагрузку, чтобы не потянуть мышцы дополнительно. Также нужно верно выстроить тренировочную программу.



Эксперт считает, что пилатес на реформере не лучше обычного пилатеса, это, по его мнению, скорее дополнение или "приятный бонус". Однако мышцы на таком тренажере прорабатываются лучше.



Фото: onegopalace.com/ "Онега Палас" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).