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Сергей Семак рассказал что
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  • Опубликована сегодня в 23:05

Семак рассказал, что думает о матче "Зенита" с "Ростовом"

Сергей Семак рассказал что "Ростов" всегда играет агрессивно

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак поделился мыслями о предстоящем матче РПЛ с подопечными Валерия Карпина.

Игра пройдет 3 августа. Начало в 17:30 по мск.

Последний матч петербуржцев против ростовчан состоялся два месяца назад. Тогда команда Сергея Семака одержала над "Ростовом" победу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

"Мы готовимся, исходя из нынешнего состояния команды. Какие-то команды больше меняются, какие-то меньше", — цитирует Семака "Чемпионат".

По его словам, он ожидает интересный матч, поскольку "Зенит" играет активно и агрессивно.

"Против таких команд всегда приятно играть", — добавил главный тренер "Зенита".

Добавим, что ранее "Зенит" шестой раз подряд стал чемпионом Кубка России.

Фото: fc-zenit.ru/photo/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).﻿

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