Семак рассказал, что думает о матче "Зенита" с "Ростовом"

Главный тренер ФК "Зенит" поделился мыслями о предстоящем матче РПЛ с подопечными Валерия Карпина.
Игра пройдет 3 августа. Начало в 17:30 по мск.
Последний матч петербуржцев против ростовчан состоялся два месяца назад. Тогда команда Сергея Семака одержала над "Ростовом" победу. Встреча завершилась со счётом 2:1.
"Мы готовимся, исходя из нынешнего состояния команды. Какие-то команды больше меняются, какие-то меньше", — цитирует Семака "Чемпионат".
По его словам, он ожидает интересный матч, поскольку "Зенит" играет активно и агрессивно.
"Против таких команд всегда приятно играть", — добавил главный тренер "Зенита".
Добавим, что ранее "Зенит" шестой раз подряд стал чемпионом Кубка России.
Фото: fc-zenit.ru/photo/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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