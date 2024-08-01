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Лавров: Россия поможет армии Мали в повышении боеспособности
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  • Опубликована сегодня в 17:06

Лавров заявил, что РФ поможет армии Мали в повышении боеспособности

Лавров: Россия поможет армии Мали в повышении боеспособности

Россия будет оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали. Об этом сообщили на сайте российского ведомства.

Такая информация появилась по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.

"Россия твердо настроена продолжать оказывать необходимую поддержку Бамако в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил", — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

Дело в том, что военных и сотрудников ведомств страны будут подготавливать в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами.

Фото: flickr.com/The Official CTBTO Photostream(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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