Море вышло из берегов раньше шторма: Камчатку ждёт опасный перелив

Морская стихия вновь угрожает прибрежным территориям Камчатки: синоптики предупреждают о размыве песчаных кос и возможном подтоплении низменностей. Опасные явления ожидаются сразу на двух побережьях края и могут затронуть населенные пункты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Угроза на северо-востоке Камчатки

По данным УГМС, 20 декабря в период с 10:00 до 15:00 по местному времени на северо-восточном побережье региона прогнозируется размыв песчаных кос морской водой. Одновременно не исключается подтопление низменных участков местности.

Опасная ситуация ожидается в Олюторском районе, в районе сел Корф и Апука. Спасательные службы обращают внимание, что воздействие морской воды может создать риски для прибрежной инфраструктуры и осложнить обстановку в населенных пунктах.

Переливы на западном побережье

В тот же день, но в утренние часы, с 06:00 до 08:00, неблагоприятные явления прогнозируются и на западном побережье Камчатки. Здесь ожидается переливание песчаных кос морской водой.

Речь идет об участке побережья от поселка Октябрьский до мыса Левашова в Усть-Большерецком округе. В МЧС уточнили, что такие процессы связаны с воздействием волнения и уровнем моря, характерным для этого района в зимний период.

Ситуация под контролем властей

В ГУ МЧС напомнили, что песчаную косу в Усть-Большерецком районе регулярно подтапливает морской водой. Это создает сложности для транспортного сообщения и требует постоянного мониторинга.

Региональные власти уже ведут работы по укреплению участков автомобильной дороги, проходящей в зоне риска. Спасательные службы рекомендуют жителям прибрежных районов учитывать прогноз и соблюдать меры предосторожности в указанные часы.