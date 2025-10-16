Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Закат над Каспийским морем
Закат над Каспийским морем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:26

Море без выхода, но с вулканами и мёртвыми городами: учёные признали Каспий самым загадочным на планете

Грязевые вулканы и подводные вспышки метана создают огненные явления Каспия — Мурад Мамедов

Каспийское море — это природная загадка, где реальность и мифы переплелись так тесно, что даже наука не всегда может их разделить. Оно не соединено ни с одним океаном, но его зовут морем; в его недрах вспыхивают пламя и свет, а на дне покоятся древние города. Учёные изучают Каспий десятилетиями, но чем глубже погружаются в его тайны, тем больше вопросов возникает. Ниже — пять феноменов, которые делают Каспий уникальным и по-настоящему мистическим.

1. Происхождение без однозначного ответа

На карте Каспий выглядит как аномалия — гигантское водное зеркало посреди суши. Откуда оно взялось, до сих пор предмет научных споров.

По одной версии, Каспий — это реликт древнего океана Тетис, когда-то соединявшего Атлантику с Индийским океаном. Когда Тетис исчез, остались внутренние моря — Чёрное, Азовское и Каспийское. Об этом говорят находки древних кораллов и окаменелостей карликовых китов, найденных на юге современного Каспия.

По другой гипотезе, море появилось в результате тектонического провала: земная кора просела на десятки километров, и образовавшаяся впадина заполнилась водой.

Скорее всего, обе теории правы частично. Север Каспия — это след древнего океана, а юг — тектоническая котловина, которая продолжает медленно опускаться и сегодня.

2. Огонь, свет и волны-убийцы

Каспий — единственное место на Земле, где можно увидеть пламя, вырывающееся из-под воды. В 2021 году недалеко от Баку грязевой вулкан Дашлы выбросил столб огня почти на сто метров. Это результат выброса метана, который при контакте с воздухом воспламеняется.

"Каспий — единственное море, где можно увидеть огонь, воду и свет одновременно", — отметил геофизик Мурад Мамедов.

На дне моря насчитывается более 800 грязевых вулканов - треть всех известных на планете. Когда газ выходит без возгорания, он образует пузырь диаметром в сотни метров, который поднимается к поверхности, вытесняя воду. Такие выбросы создают локальные волны, похожие на мини-цунами.

Ещё одна тайна — ночное свечение воды. Учёные связывают его с биолюминесценцией бактерий Vibrio, которые излучают голубой свет при движении воды. Однако феномен почти не изучен: вспышки происходят редко, а ночные наблюдения в море сложны и опасны.

3. Массовая гибель нерп

Осенью 2022 года берега Каспия были усыпаны телами — погибло около 2,5 тысяч каспийских нерп, единственного эндемика моря. Первой версией стала гипоксия из-за метановых выбросов, но лабораторные тесты выявили вирусные и бактериальные инфекции: чуму, птичий грипп, пневмонию.

Также в тканях животных нашли ртуть, DDT и нефтепродукты, что говорит о критическом загрязнении. Комбинация токсинов и инфекций ослабила иммунитет, и даже незначительное изменение условий стало смертельным.

Учёные полагают, что массовая гибель вызвана совокупностью факторов: болезнями, токсинами и, возможно, газовыми выбросами. Но остаётся загадкой, почему всё произошло одновременно — словно невидимая волна прошла по всему морю.

4. Море, которое исчезает

Самая тревожная тайна Каспия — его стремительное обмеление. С 2006 по 2024 год уровень воды снизился почти на два метра. По прогнозам, к концу века он может упасть ещё на 15-18 метров.

Учёные рассматривают три главных причины:

  • Климатические изменения - рост температуры усиливает испарение.

  • Гидротехнические сооружения - плотины на Волге удерживают до четверти притока.

  • Тектонические процессы - дно моря опускается неравномерно, и вода "стекает" к югу.

Однако все эти факторы не объясняют полного объёма потерь. На севере уже появляются солончаковые пустыни, а солёность воды достигает уровня Мёртвого моря. Рыбаки из Астраханской области вспоминают, что двадцать лет назад лодки стояли у домов, а теперь до берега идти полчаса.

Если тенденция сохранится, исчезнут осетровые промыслы, нерпы и водоплавающие птицы. Учёные признают: Каспий переживает крупнейшую экологическую трансформацию за всю историю наблюдений.

5. Города на дне Каспия

Под толщей воды скрываются древние города, ушедшие под воду тысячи лет назад. Когда уровень моря был ниже на 60-80 метров, здесь простирались долины и поселения неолита.

Позже, после таяния ледников, вода поднялась, затопив побережья. На дне Каспия археологи находят остатки печей, монеты, керамику XI-XIII веков. Самые известные подводные объекты — Бандован I и II, площадью до двух гектаров. На картах дна чётко видны улицы и фундаменты домов.

Если море продолжит мелееть, эти города могут снова оказаться на суше, превратившись в "обратную Атлантиду", где история выйдет из глубин на поверхность.

Сравнение: прошлое и настоящее Каспия

Период Уровень воды Характеристика Особенности
12 000 лет назад Ниже современного на 70 м Пресноводные озёра, речные долины Люди жили на побережье
Средневековье Стабильный уровень Морские пути и поселения Активная торговля
XXI век Снижение на 2 м Повышение солёности, исчезновение фауны Экологический кризис

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: строить дамбы без расчёта водного баланса;
    Последствие: нарушение естественного притока и ускоренное мелеение;
    Альтернатива: регулировать сброс воды на Волге и Урале.

  • Ошибка: игнорировать загрязнение побережий;
    Последствие: гибель морской фауны и флоры;
    Альтернатива: создать охранные зоны и контроль нефтедобычи.

  • Ошибка: считать Каспий обычным озером;
    Последствие: недооценка масштабов изменений;
    Альтернатива: рассматривать его как отдельную экосистему с океаническим прошлым.

А что если…

Что если Каспий действительно начнёт исчезать? Тогда на его месте образуется цепь соляных пустынь и новых водоёмов, а древние города всплывут из небытия.

А что если удастся управлять подводными вулканами и выбросами метана? Это позволит использовать энергию моря как источник природного топлива.

Что если создать подводный заповедник? Он мог бы стать уникальным музеем древностей и природных феноменов под водой.

Плюсы и минусы Каспия как замкнутой экосистемы

Плюсы Минусы
Уникальная флора и фауна, включая эндемиков Уязвимость к загрязнению и климатическим колебаниям
Богатые запасы нефти и газа Экологические риски при добыче
Историко-археологическая ценность Потеря биоразнообразия при обмелении
Туристический потенциал Отсутствие международного статуса океанического бассейна

FAQ

Почему Каспий называют морем, если оно не соединено с океаном?
Из-за размеров, солёности и морской экосистемы. Фактически это крупнейшее в мире замкнутое море-озеро.

Можно ли купаться в Каспии?
Да, но в некоторых районах уровень загрязнения превышает нормы, особенно у промышленных побережий.

Почему уровень воды падает так быстро?
Комбинация климатических и антропогенных факторов — повышение температуры, плотины, испарение.

Есть ли аналоги Каспия в мире?
Ближайшие по структуре — Аральское и Мёртвое моря, но по объёму и глубине Каспий не имеет равных.

Что будет с рыболовством?
При сохранении тенденции осетровые промыслы исчезнут полностью к середине века.

Мифы и правда

  • Миф: Каспий — обычное солёное озеро.
    Правда: это древний океанический бассейн с морской флорой и фауной.

  • Миф: свечение воды — мистическое явление.
    Правда: это биолюминесценция бактерий и планктона.

  • Миф: гибель нерп вызвана взрывом метана.
    Правда: анализы выявили вирусы и токсины как главные причины.

  • Миф: уровень воды падает из-за откачки нефти.
    Правда: нефть влияет на экологию, но не на общий водный баланс.

Исторический контекст

Каспий с древности был центром торговли между Востоком и Западом. По его берегам проходили караванные пути, а на его водах плавали суда персов, русских и арабов. В Средние века побережье было густо заселено, а уровень воды стабилен. В XX веке, после масштабного освоения ресурсов и строительства плотин, начались серьёзные изменения климата и экосистемы.

Сегодня Каспий — не просто море, а живой индикатор планетарных процессов, в котором отражаются и геология, и история человечества.

Три интересных факта

  1. В Каспии обитают осетры, дающие до 90 % мирового объёма чёрной икры.

  2. На его дне до сих пор находят нефть, вытекающую естественным образом — без бурения.

  3. Самое глубокое место Каспия — более 1 000 метров, а на севере глубина не превышает пяти.

Читайте также

Исследование показало, что дрожжи способны переносить экстремальные условия Марса — Пурушарт Раджьягуру сегодня в 6:07
Учёные поставили дрожжи в ад — и те выжили: что это говорит о жизни на Марсе

Учёные из Индии выяснили, что обычные дрожжи могут выдержать ударные волны и токсичные соли, подобные марсианским. Это открывает новое понимание того, как могла зародиться жизнь на Красной планете.

Читать полностью » Рабочий стресс способен приносить пользу при правильном восприятии нагрузки — Лю Цин Ян сегодня в 5:07
Пора перестать жаловаться на дедлайны: умеренный стресс — лучший кофе для мозга

Учёные доказали: не всякий стресс на работе вреден. Некоторые виды напряжения могут сделать вас продуктивнее и счастливее. Узнайте, как превратить стресс из врага в союзника.

Читать полностью » NASA: район Южного полюса Луны станет целью миссии Artemis III в 2027 году сегодня в 4:16
Луна переписала собственную историю: главный кратер оказался не тем, за кого его принимали

Новое исследование заставило учёных пересмотреть происхождение древнейшего кратера Луны и планы NASA по высадке астронавтов в 2027 году.

Читать полностью » IGN уточнил, что лучше всего затмение 2027 года можно будет наблюдать на юге Испании сегодня в 3:26
Мир замрёт на шесть минут: Солнце исчезнет, и над Испанией наступит полдень без света

В 2027 году Испания станет единственной страной Европы, где можно будет увидеть "затмение века" — полное солнечное шоу, которое превратит день в ночь.

Читать полностью » NYT: в зоне Каскадия может произойти землетрясение силой 9 баллов сегодня в 2:22
Невидимая угроза у берегов Калифорнии: океан медленно подтачивает Америку изнутри

Учёные предупреждают: вдоль побережья Тихого океана может произойти мегаземлетрясение, способное изменить карту Северной Америки.

Читать полностью » NASA: количество пасмурных дней в Южной Европе снизилось на 8% сегодня в 1:22
Мир без тени: спутники заметили тревожный признак нового потепления

Учёные фиксируют, что облаков на планете становится всё меньше. Как глобальное потепление и загрязнение воздуха делают небо прозрачным и засухи — нормой.

Читать полностью » Левитация без потери энергии достигнута физиками из Окинавского института сегодня в 0:27
Левитация больше не трюк: японцы научились заставлять графит парить вечно

Учёные из Японии нашли способ устранить вихревые токи и создать идеальную левитацию. Их открытие может изменить подход к квантовым сенсорам и исследованиям космоса.

Читать полностью » Мозг меняет голос под собеседника без сознательного контроля вчера в 23:42
Голос как зеркало общения: почему мы бессознательно копируем интонации собеседника

Учёные из Университета Радбауда показали: мозг человека мгновенно подстраивается под тембр и тон собеседника, чтобы лучше его понимать — и в ответ незаметно меняет собственный голос.

Читать полностью »

