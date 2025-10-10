Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ныряльщик и кашалот под водой
Ныряльщик и кашалот под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:47

Море, которое воскресло из соли: как Красное море умерло, а потом вновь ожило

Геологи выяснили, что Красное море исчезло шесть миллионов лет назад — Тихана Пенса

История Красного моря — это не просто эпизод геологического прошлого, а впечатляющий пример того, как природа способна в буквальном смысле возродить погибший водоём. Недавнее исследование, проведённое учёными из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST), показало: около 6,2 миллиона лет назад Красное море полностью высохло, а затем вновь заполнилось водой из Индийского океана. Этот процесс занял всего сто тысяч лет — миг по меркам геологической истории.

Сравнение: стадии трансформации Красного моря

Период Состояние моря Причина изменений Геологические следы
30 млн лет назад Формирование рифтовой долины Разделение Аравийской и Африканской плит Узкие долины, вулканические образования
23 млн лет назад Затопление Средиземным морем Повышение уровня воды и соединение морей Ископаемые коралловые рифы
15-6 млн лет назад Повышенная солёность, вымирание жизни Испарение и слабая циркуляция воды Отложения соли и гипса
6,2 млн лет назад Полное высыхание Прекращение связи с океаном Соляная пустыня на месте моря
После 6,2 млн лет назад Катастрофическое наводнение Прорыв порога у островов Ханиш Подводный каньон длиной 320 км

"Наши выводы показывают, что бассейн Красного моря хранит свидетельства одного из самых экстремальных природных событий на Земле, когда оно полностью высохло, а затем было внезапно затоплено около 6,2 миллиона лет назад", — отметила ведущий автор Тихана Пенса из KAUST.

Советы шаг за шагом: как учёные восстанавливали историю моря

  1. Изучение донных осадков. С помощью буровых установок были получены пробы с глубины более километра, содержащие слои соли, гипса и морских отложений.

  2. Радиоизотопный анализ. Учёные использовали уран-свинцовый метод, чтобы точно определить возраст каждого слоя.

  3. Моделирование древних потоков. Компьютерные симуляции показали, как вода из Индийского океана могла прорвать Ханишский порог и заполнить бассейн.

  4. Сопоставление данных с другими регионами. Для проверки гипотезы были проанализированы осадочные породы в Эфиопии и на Аравийском полуострове.

Результаты позволили уточнить: события в Красном море происходили независимо от Занклийского потопа, который позже заполнил Средиземное море.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что высыхание Красного моря связано с Занклийским потопом.
    Последствие: искажение понимания тектонических процессов региона.
    Альтернатива: рассматривать оба явления как отдельные этапы глобальных геологических изменений.

  • Ошибка: игнорировать значение соляных отложений.
    Последствие: потеря ключей к пониманию древнего климата.
    Альтернатива: использовать соляные слои как индикатор уровня испарения и температуры.

  • Ошибка: недооценивать значение подводных каньонов.
    Последствие: неполная реконструкция гидрологической истории региона.
    Альтернатива: анализировать их форму и глубину для расчёта скорости древних потоков.

А что если…

А что если подобный сценарий повторится? Современные геологи уверены: вероятность полного осушения Красного моря сегодня крайне мала, но локальные изменения возможны. Например, из-за тектонических движений Аравийская плита ежегодно отдаляется от Африки на несколько миллиметров. Это значит, что через миллионы лет море может стать новым океаном — своего рода "мини-Атлантикой" между континентами.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уточнение геологической истории региона Высокая стоимость глубоководных исследований
Возможность моделировать будущие тектонические процессы Сложность точной датировки древних событий
Новые данные о климате и морской жизни древности Ограниченность доступа к глубоководным слоям

FAQ

Почему Красное море высохло?
Из-за изоляции от океанов и интенсивного испарения в условиях жаркого климата.

Как быстро оно наполнилось снова?
Наводнение из Индийского океана произошло стремительно и заняло менее 100 000 лет.

Что доказывает этот катастрофический сценарий?
Наличие глубокого подводного каньона, сформированного мощным потоком воды, и чередование соляных и морских слоёв.

Какая роль у Красного моря в геологии Земли?
Оно служит моделью для понимания того, как зарождаются океаны и формируются рифтовые системы.

Мифы и правда

  • Миф: Красное море всегда было соединено с Индийским океаном.
    Правда: в течение миллионов лет оно неоднократно изолировалось и вновь соединялось с другими морями.

  • Миф: его история тесно связана с Средиземным морем.
    Правда: высыхание и последующее наводнение Красного моря происходили независимо.

  • Миф: морская жизнь полностью погибла после высыхания.
    Правда: часть микроорганизмов выжила в соляных отложениях, став основой для новой экосистемы.

Исторический контекст

Изучение Красного моря началось ещё в XIX веке, когда британские и французские исследователи описывали его как уникальный геологический феномен. Однако только в XXI веке с развитием технологий глубоководного бурения и спутниковой картографии стало возможным точно реконструировать его прошлое. Исследование KAUST стало важным вкладом в понимание взаимодействия климата и тектоники, показав, что даже погибший морской бассейн способен возродиться.

Три интересных факта

  1. Подводный каньон у островов Ханиш глубже Гранд-Каньона США.

  2. Современная солёность Красного моря выше, чем в большинстве океанов Земли, — до 41‰.

  3. Красное море продолжает расширяться и, по прогнозам учёных, через 10 миллионов лет станет новым океаном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA: сила магнитного поля Земли в сотни раз слабее бытовых магнитов сегодня в 0:16
Без этой силы не было бы жизни: тайна, пронизывающая всё вокруг

От крошечных магнитов в электронах до рекордных установок, создающих поле в тысячи тесла — узнайте, где на Земле рождаются самые мощные магнитные силы

Читать полностью » В соседней галактике найдена древнейшая звезда с минимальным количеством тяжелых элементов вчера в 23:40
Тайны ранней Вселенной раскрыты: найдена звезда, которой не должно существовать

В Большом Магеллановом Облаке найдена звезда с рекордно низким содержанием металлов. Она хранит отпечаток первых светил и ставит под сомнение теории происхождения звёзд.

Читать полностью » Уран и Нептун имеют каменные ядра вместо ледяных вчера в 23:06
Миф о ледяных гигантах рухнул: планеты оказались каменными гигантами

Учёные из Цюриха выдвинули смелую гипотезу: Уран и Нептун могут быть не ледяными, а каменными гигантами с массивными ядрами. Это меняет представление о строении планет Солнечной системы.

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил фосфин в атмосфере коричневого карлика вчера в 22:43
Космический детектив раскрыт: телескоп нашёл загадочный газ на странном объекте Вселенной

В атмосфере коричневого карлика Wolf 1130C впервые обнаружен фосфин — молекула, которую считают возможным биомаркером. Но условия на этом мире исключают жизнь.

Читать полностью » Внутреннее трение астероида Диморф продолжает менять его орбиту после удара DART вчера в 22:01
Космический эксперимент вышел из-под контроля: астероид продолжает меняться

После удара зонда DART по астероиду Диморф его орбита неожиданно продолжала сокращаться ещё месяц. Учёные нашли возможное объяснение этому загадочному эффекту.

Читать полностью » Планета-одиночка набирает массу со скоростью шесть миллиардов тонн в секунду вчера в 21:55
В космосе произошло невозможное: планета начала вести себя как звезда

Астрономы зафиксировали, как планета-странник Ча 1107-7626 "поглощает" шесть миллиардов тонн вещества в секунду. Такое раньше наблюдали только у звёзд.

Читать полностью » В атмосфере Венеры обнаружили 62% воды в составе облаков вчера в 21:28
Кислотный рай оказался водяным: как Венера обманула всех учёных на 47 лет

Пересмотр данных миссии "Пионер-Венера" показал: облака Венеры могут содержать до 62% воды в связанном виде. Это меняет представления о химии и возможной обитаемости планеты.

Читать полностью » В Германии археологи обнаружили 100 древних металлургических печей вчера в 20:48
Под песками Германии нашли древний завод: печи работали на полную мощность

Под песками Люнебурга археологи нашли древнее металлургическое поселение римской эпохи — одно из крупнейших на севере Германии.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты назвали вещи, которые помогут создать уютный осенний интерьер дома
Садоводство
Сила укуса собак: составлен рейтинг пород по данным кинологов
Садоводство
Регулярная обрезка и органические подкормки увеличивают урожай черной смородины
Авто и мото
Автоэксперт рассказал, как подвесной мяч заменяет парктроник в ограниченном пространстве
Красота и здоровье
105-летний Джо Спурио из Огайо рассказал, что долгую жизнь обеспечивают чеснок, оливковое масло и движение
Технологии
Сэм Альтман строит инфраструктуру OpenAI на уровне гиперскейлеров — TechCrunch
Спорт и фитнес
Эксперты: тренировка с собственным весом помогает развить силу и выносливость дома
Туризм
Покров: Город шоколада и истории на берегах Владимирской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet