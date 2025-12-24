Мораторий на штрафы застройщикам уходит в историю: Путин объяснил почему

Мораторий на штрафы для застройщиков, который несколько раз продлевали после пандемии, больше не будет действовать: власти считают, что ситуация на рынке жилья уже не требует такой поддержки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина на встрече с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что для граждан важно иметь гарантии, если передача квартир затягивается, а неустойка — один из ключевых инструментов защиты их прав.

Почему мораторий решили не продлевать

"Как вы помните, мы во время пандемии ввели мораторий на такие штрафы, сделали это, чтобы поддержать строительную отрасль, и с тех пор мораторий несколько раз продлевался. Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков", — отметил президент.

Что означает отмена для покупателей жилья

Путин подчеркнул, что для граждан неустойка играет существенную роль, поскольку усиливает гарантии защиты прав покупателей в случаях, когда получение квартир затягивается. Президент обратил внимание, что действующий мораторий истекает 31 декабря, и его решено больше не продлевать. В этой формулировке сделан акцент на том, что меры поддержки бизнеса не должны превращаться в снижение ответственности перед дольщиками.

Застройщикам напомнили об обязательствах

Отмена моратория, по словам главы государства, не означает, что государство снимает с себя задачу контроля за ситуацией на рынке. Путин призвал вести с застройщиками системную работу, чтобы они выполняли обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки. Президент отдельно подчеркнул, что речь идёт о необходимости постоянного взаимодействия и контроля, чтобы задержки не становились нормой.

Ранее сообщалось, что Правительство России решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи объектов долевого строительства. Это заявление было сделано 22 декабря 2025 года премьер-министром Михаилом Мишустиным во время совещания с вице-премьерами.