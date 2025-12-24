Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:54

Мораторий на штрафы застройщикам уходит в историю: Путин объяснил почему

Путин заявил что рынок жилья больше не требует поддержки застройщиков мораторием — ТАСС

Мораторий на штрафы для застройщиков, который несколько раз продлевали после пандемии, больше не будет действовать: власти считают, что ситуация на рынке жилья уже не требует такой поддержки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина на встрече с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что для граждан важно иметь гарантии, если передача квартир затягивается, а неустойка — один из ключевых инструментов защиты их прав.

Почему мораторий решили не продлевать

"Как вы помните, мы во время пандемии ввели мораторий на такие штрафы, сделали это, чтобы поддержать строительную отрасль, и с тех пор мораторий несколько раз продлевался. Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков", — отметил президент.

Что означает отмена для покупателей жилья

Путин подчеркнул, что для граждан неустойка играет существенную роль, поскольку усиливает гарантии защиты прав покупателей в случаях, когда получение квартир затягивается. Президент обратил внимание, что действующий мораторий истекает 31 декабря, и его решено больше не продлевать. В этой формулировке сделан акцент на том, что меры поддержки бизнеса не должны превращаться в снижение ответственности перед дольщиками.

Застройщикам напомнили об обязательствах

Отмена моратория, по словам главы государства, не означает, что государство снимает с себя задачу контроля за ситуацией на рынке. Путин призвал вести с застройщиками системную работу, чтобы они выполняли обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки. Президент отдельно подчеркнул, что речь идёт о необходимости постоянного взаимодействия и контроля, чтобы задержки не становились нормой.

Ранее сообщалось, что Правительство России решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, которые нарушают сроки передачи объектов долевого строительства. Это заявление было сделано 22 декабря 2025 года премьер-министром Михаилом Мишустиным во время совещания с вице-премьерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хабаровский край получит 427 млн рублей на переселение из аварийного жилья – ДВ-РОСС сегодня в 15:28
Федеральные миллионы запускают большое переселение: что ждёт жильцов аварийных домов на Дальнем Востоке

Хабаровскому краю выделят 427 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Программа рассчитана до 2030 года и охватит тысячи жителей.

Читать полностью » Сергей Будкин инициировал проект детского оздоровительного центра в Осетии – ДВ-РОСС сегодня в 15:27
Инвестор найден, идея одобрена: детский проект Хабаровского района может стартовать в Осетии

Глава Хабаровского района предложил создать детский оздоровительный центр в Северной Осетии и уже заручился поддержкой инвестора.

Читать полностью » Работающим пенсионерам в 2026 году повысят выплаты примерно на 1,6 тыс – DEITA.RU сегодня в 15:27
Инфляция давит, выплаты отвечают: с пенсиями в 2026 году произойдет неожиданный поворот

С 1 января страховые пенсии в России вырастут выше уровня инфляции, а в ряде регионов прибавка окажется особенно заметной.

Читать полностью » В Петербурге допустили запуск беспилотных трамваев к 2030 году — ТАСС сегодня в 15:14
Беспилотный трамвай в Петербурге может выйти на линии к концу десятилетия: Смольный ставит условие по инфраструктуре

К 2030 году в Петербурге планируют запустить беспилотные трамваи. Узнайте, какие технологии и изменения необходимы для реализации этой революции.

Читать полностью » Мосгордума повысила штраф за безбилетный проезд в Москве до 5 тысяч — РИА Новости сегодня в 14:22
Штрафы для "зайцев" в Москве выросли более чем вдвое: Мосгордума утвердила новую планку

В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд до 5000 рублей. Узнайте, что стоит за этой инициативой и как это повлияет на пассажиров.

Читать полностью » Нина Останина предложила расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России сегодня в 9:52
Нина Останина против всего: почему её предложение о семейной ипотеке потрясёт рынок недвижимости

Нина Останина предложила расширить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей России. Также она просит поддержать законопроект о повышении дохода семей для пособий.

Читать полностью » В Гонконге восстанавливают могилы советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны – Минобороны РФ сегодня в 9:52
Пропавшие без вести в Гонконге: как работа по паспортизации захоронений раскрывает забытые страницы истории

В Гонконге началась паспортизация захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны. Что стало результатом работы по восстановлению памяти?

Читать полностью » Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан сегодня в 8:15
Квадратные метры против демографии: почему Дальний Восток строится наперекор оттоку

Ввод жилья на Дальнем Востоке превысил планы на 12%, а Приморье стало лидером по строительству. Но доступность квартир для семей остаётся спорной.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Дефицит рабочих кадров в промышленности превышает 800 тыс человек — Панкратов
Общество
Москвич потребовал признать незаконными ограничения звонков в WhatsApp — ТАСС
Красота и здоровье
Храп может указывать на смертельно опасное апноэ сна – невролог Эдуард Якупов
Общество
Путин поручил правительству подготовить гибкую поддержку многодетных семей – Владимир Путин
Общество
Россиянки теряют потенциальных партнёров из-за строгих фильтров – CEO Teamo Анна Гришачева
Экономика
Правительство выделит свыше 9,5 млрд рублей на соцрасходы и зарплаты — ТАСС
Общество
Продажи игристых вин в декабре 2025 года выросли на 50% – Simple Group
Наука
Исследователи выявили механизм защиты печени от гепатита B – университет Канадзавы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet