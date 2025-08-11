Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
многоэтажка в Авдеевке
© commons.wikimedia.org by Донецкая областная военно -гражданская администрация is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алла Малькова Опубликована сегодня в 0:12

Курорты Юга могут остановить возведение новостроек

Власти Крыма и Кубани предлагают ввести мораторий на строительство жилья в курортных зонах

Власти Крыма и Краснодарского края рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу разрешений для нового жилищного строительства на курортах. Причиной стали серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, которая не справляется с растущей нагрузкой.

В Алуште, например, уже сейчас ощущается острый дефицит воды — местное водохранилище заполнено лишь наполовину, а в некоторых поселках воду подают по графику. Глава городской администрации Галина Огнева обратилась к руководству республики с предложением приостановить выдачу разрешений на строительство до решения инфраструктурных проблем.

Аналогичная ситуация сложилась в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о необходимости пересмотреть подходы к строительству в условиях дефицита электроэнергии и воды. Особенно остро проблема стоит в Новороссийске, где власти уже сейчас готовы блокировать новые проекты.

При этом оба региона демонстрируют рекордные темпы жилищного строительства. Только в Крыму за последний год введено 1,2 млн квадратных метров жилья. Однако эксперты предупреждают: без модернизации коммунальных систем дальнейший рост приведет к коллапсу.

Выходом могло бы стать строительство новых энергомощностей, включая возможное возведение Южной АЭС, а также реализация инфраструктурных проектов, отмечают эксперты. Но пока власти склоняются к временным ограничениям, чтобы избежать усугубления ситуации в курортных городах.

