Молоток судьи
Иван Петровский Опубликована сегодня в 14:20

Моральный вред по цене кофе: почему российские страдания дешевеют с каждым годом

Компенсация морального вреда остаётся одной из самых сложных категорий споров в российских судах. Несмотря на то что закон формально предусматривает возможность требовать возмещение за нравственные страдания, на практике добиться значительных выплат удаётся редко. Об этом сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на комментарий юриста и адвоката Александра Бенхина.

Закон и доказательства

По словам эксперта, компенсация морального вреда регулируется положениями Гражданского кодекса России. Однако, чтобы суд признал страдания заслуживающими возмещения, истцу необходимо подтвердить их документально и юридически.
"В большинстве случаев моральный вред необходимо доказать. Чтобы можно было об этом говорить, должны быть физические или нравственные страдания, неправомерные действия или бездействия причинителя вреда, и нужно обязательно доказать причинно-следственную связь между неправомерным действием и моральным вредом", — отметил юрист Александр Бенхин.
Таким образом, сама по себе неприятная ситуация, даже если она вызвала стресс или дискомфорт, не является основанием для обращения в суд. Судебная практика требует чёткого установления вины, последствий и связи между ними.

Символические суммы и реальность российских судов

Юрист подчеркнул, что размер присуждаемых компенсаций в России остаётся незначительным, особенно в делах о клевете и оскорблениях. Даже при громких процессах с заявленными исками на миллионы рублей итоговые суммы редко превышают несколько десятков тысяч.
"Есть очень громкие дела, когда человек за клевету или бездействие выставляет обычный иск и просит огромные суммы — миллиард, сто миллионов за моральный вред. По факту за моральный вред, на моей памяти, больше пятидесяти или ста тысяч рублей я не видел, чтобы кого-то штрафовали или присуждали по суду", — пояснил Бенхин.
В большинстве случаев подобные иски заканчиваются символическими выплатами, которые не компенсируют реальные эмоциональные потери, но выполняют скорее предупредительную функцию.

Зарубежный контраст

Эксперт привёл примеры из канадской практики, где компенсации морального вреда могут достигать миллионов долларов. По его словам, там суды учитывают не только факт нарушения, но и долгосрочные психологические последствия для пострадавшего.
"Я много лет отработал в Канаде. Там, например, человек попадает в ДТП, ущерб ерундовый — триста долларов за бампер, но психологи начинают писать экспертизы, что человек потерял интерес к жизни, развёлся, пострадала семья. И вот за это — миллион долларов выплатите", — рассказал юрист.
Такой подход делает институт компенсации морального вреда действенным инструментом защиты личности, а не формальной процедурой. В России же, по словам эксперта, подобная практика пока не укоренилась.

Перспективы российского права

Александр Бенхин отмечает, что отечественная система постепенно движется к большему вниманию к нематериальным аспектам вреда, однако пока остаётся консервативной. Суды опираются прежде всего на материальные доказательства и не склонны оценивать моральные последствия высоко.
Юрист уверен, что развитие судебной психологии и повышение доверия к экспертным заключениям могут изменить ситуацию в будущем. Но сегодня компенсация морального вреда остаётся, скорее, декларативной нормой, чем реальным механизмом восстановления справедливости.

